'Parasite' yıldızının ölümü Güney Koreli ünlülerin ani kayıplarının sonuncusu

Akademi Ödüllü "Parasite" filmindeki zengin Park ailesinin babası Park Dong-ik rolüyle beğeni toplayan Lee, Çarşamba sabahı polisin intihar şüphesiyle yaptığı açıklamaya göre arabasında ölü bulundu. Cenaze töreninin Cuma günü geç saatlerde yapılması bekleniyordu.

Öldüğü sırada 48 yaşındaki iki çocuk babası Lee, yasadışı uyuşturucu kullanımı iddiaları nedeniyle polis tarafından soruşturuluyordu ve son zamanlarda birçok kez uzun süren sorgulamalardan geçmişti.

Lee'nin avukatlarından biri bu hafta CNN'e yaptığı açıklamada, aktörün polisin uyuşturucu soruşturmasını ele alış biçimi ve yerel medyada ortaya çıkan ayrıntılar konusunda "mağdur" hissettiğini söyledi.

Lee'nin ölümü, Güney Kore'nin son yıllarda ünlüleri, özellikle de genç K-pop yıldızları arasında şüpheli intiharların arttığı bir döneme denk geldi.

Bu ölümler her seferinde Güney Koreli ünlülerin ve tanınmış kişilerin ruh sağlığı ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmiş, rekabetçi ve stresli Kore eğlence sektöründe karşılaştıkları baskılara ve günah işledikleri düşünülenlerin düştükleri tuzaklara dikkat çekmiştir.

Aralık 2017'de, daha çok Jonghyun olarak bilinen süperstar Kim Jong-hyun 27 yaşında intihar etti. İki yıl sonra f(x) grubunun eski üyesi K-pop şarkıcısı Sulli, 25 yaşında evinde intihar etmiş halde ölü bulundu.

Yaklaşık altı hafta sonra, eskiden Kara adlı kız grubunun üyesi olan K-pop sanatçısı Goo Hara 28 yaşında ölü bulundu. Polis ölüm nedeni hakkında yorum yapmadı, ancak Goo daha önce depresyondan muzdarip olduğunu açıklamıştı.

Bu yılın Nisan ayında ise dünyanın dört bir yanındaki K-pop hayranları, popüler erkek grubu Astro'nun üyesi Moon Bin'in 25 yaşında hayatını kaybetmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

Özellikle K-pop idollerinin, sıkı yönetimleri tarafından yoğun bir incelemeye ve yüksek beklentilere maruz kaldıkları biliniyor ve bu da sektördeki bir akıl sağlığı kriziyle ilişkilendiriliyor.

Yıllar boyunca K-pop yıldızlarından ilişki yaşamamalarının beklenmesi, hatta bazılarının sözleşmelerinde "flört yok" maddesi bulunması alışılmadık bir durum değildi.

Müzik endüstrisi yöneticisi Bernie Cho 2018 yılında CNN 'e verdiği demeçte "İçki, uyuşturucu ve hatta flört içeren skandallar sadece eğlence haberleri bölümünde değil, aynı zamanda finans haberleri bölümünde de dalga yaratıyor çünkü Kore'nin en büyük müzik yönetim şirketlerinin çoğu aynı zamanda Kore borsasında halka açık hisse senetleri" dedi.

Hayranların yıldızlar arasındaki ilişkileri kabul etmeye daha istekli hale gelmesi nedeniyle, flört etmeye yönelik tutumlar yavaş yavaş değişmeye başladı. Ancak Güney Kore'nin eğlence sektörü, yoğun eğitim rejimleri ve hem hayranların hem de sektörün güçlü simsarlarının beklentileriyle yüksek basınçlı bir ortam olmaya devam ediyor.

Öğretmen protestoları

Güney Kore'nin ruh sağlığı krizi sınıfsal ayrımları aşarak toplumun tüm kesimlerine dokunuyor.

Ülkenin Sağlık ve Refah Bakanlığı'na göre 2021 yılında Güney Kore'de intihar oranı her 100.000 kişide 26 idi. Güney Kore aynı zamanda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en yüksek gençlik intiharı oranına sahip. OECD'nin Japonya'daki rakamı 100,000 kişide 15.7 iken Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam 100,000'de 14.1'dir.

Eylül ayında bir öğretmenin intihar ettiğinden şüphelenilmesi üzerine ülke genelinde yüz binlerce öğretmen kitlesel protesto gösterileri düzenlemiş ve bu olaydan Güney Kore'nin yüksek baskılı eğitim sistemi ve bunun öğretmenler üzerindeki yükü sorumlu tutulmuştur.

Hükümet verilerine göre Ocak 2018'den Haziran 2023'e kadar Güney Kore'de çoğu ilkokul öğretmeni olmak üzere 100 devlet okulu öğretmeni intihar etti.

Güney Kore siyaseti de yüksek profilli vakalara sahne oldu. Eski Devlet Başkanı Roh Moo-hyun 2009 yılında, itibarını zedeleyen bir rüşvet skandalına ilişkin soruşturma sırasında intihar etti.

Sulli ve Goo'nun ölümlerinin ardından, bir psikiyatrist ve Kore İntihar Önleme Merkezi direktörü olan Paik Jong-woo, yüksek intihar oranının bir kısmını sosyal damgalamaya bağladı. Araştırmalar, depresyondan muzdarip Güney Korelilerin diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha azının yardım aradığını gösteriyor.

Paik'e göre eğlence sektöründe çalışanlar özellikle risk altında olabilir.

"Sanatçılar duyguları daha canlı yaşama eğilimindedir ve işleri halk tarafından sevilmek olduğu için halkın görüşlerine karşı daha duyarlı olmaktan kendilerini alamazlar" dedi.

Paik, ünlülerin kamuoyunda utanma korkusu ve programlarındaki zaman yetersizliği nedeniyle genellikle ruh sağlığı uzmanlarına erişemediklerini açıkladı. Bir K-pop yıldızının ortalama bir günü 16 saat ya da daha uzun olabiliyor ve dans pratiğinden şan derslerine, dil sınıfından kamera eğitimine kadar her şeyle dolu olabiliyor.

Paik, "Ünlü intiharlarını önlemek için özel bir dikkat gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Incheon'daki George Mason Üniversitesi Kore'de kültürel çalışmalar profesörü olan Lee Gyu-tag, Güney Kore'nin yoğun çevrimiçi kültürünün de bir rol oynadığını düşünüyor.

CNN'e verdiği demeçte "Kore'deki aktör ve şarkıcılara daha katı ahlaki standartlar dayatılmasında internetin de etkisi olduğuna inanıyorum" dedi.

"Uyuşturucu kullanmış ya da yasadışı suç işlemiş olsunlar, eğer ciddi bir hata değilse, yasalar tarafından cezalandırılmalılar, hepsi bu. Ancak halk, eğlence sektöründeki insanların eleştiriyi ya da internetteki utanç verici yorumları hak ettiğini düşünüyor gibi görünüyor."

Polis soruşturmasına ilişkin sorular

Lee'nin ölümü, Güney Kore'nin muhafazakâr hükümetinin uyuşturucuya karşı baskı uyguladığı ve polisin sonuç almak için baskı altında olduğu bir dönemde yasadışı uyuşturucu kullanımı nedeniyle soruşturulurken gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu Asya'daki pek çok yer gibi Güney Kore de uzun hapis cezaları ve uyuşturucu kullanımına bağlı yoğun bir sosyal damgalama ile dünyanın en katı uyuşturucu yasalarından bazılarına sahiptir.

Güney Kore polisine göre Lee, uyuşturucu kullanması için kandırıldığını ve daha sonra bir kişi tarafından kendisine şantaj yapıldığını iddia etmişti. Lee'nin şantajcı olduğu iddia edilen kişiye karşı dava açtığını belirten polis, Lee'nin dava açmadan önce uyuşturucu kullandığına dair bir ihbar aldıklarını da sözlerine ekledi.

Ancak polis, soruşturma boyunca Lee'nin uyuşturucu testlerinin hepsinin negatif çıktığını da sözlerine ekledi. Polis, Lee'nin ölümünün ardından uyuşturucu soruşturmasını kapattı.

Davanın hassas yapısı nedeniyle ismini vermek istemeyen Lee'nin avukatı, müvekkilinin polis soruşturmasının bilimsel kanıtlar yerine kendisine şantaj yapmakla suçladığı kişilerin sözleri üzerine inşa edilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Lee, kasıtlı olarak yasadışı uyuşturucu kullandığını defalarca reddetmişti.

"Lee'nin ifadeleri ile şantajcıların ifadeleri arasında bir anlaşmazlık vardı" diyen avukat, soruşturmanın ayrıntılarının medyaya sızdırılmasının da Lee'ye acı verdiğini sözlerine ekledi.

Incheon polisi Çarşamba günü Lee'nin ailesine başsağlığı dileyerek, önleme çabalarına rağmen uyuşturucu soruşturmasının ayrıntılarının tamamlanmadan önce kamuoyuna açıklanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Polis, "Ayrıntıların polisten geldiğini söylemek zor, çünkü hukuk sisteminde bu tür bilgilere erişimi olan başka kurumlar da var," diye ekledi.

Güney Kore yasaları, bir ceza soruşturmasında yer alanların, kamu iddianamesi yayınlanmadan önce şüpheli hakkındaki gerçekleri açıklamasını yasaklıyor.

Nasıl yardım alabilirsiniz? ABD'de 1-800-273-8255 numaralı telefondan Ulusal İntiharı Önleme Yaşam Hattını arayın. Uluslararası İntiharı Önleme ve Dünya ÇapındaArkadaşlıkDerneği de dünyanın dört bir yanındaki kriz merkezlerinin iletişim bilgilerini sağlayabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com