Paramore sitesini ve sosyal medyasını sildikten sonra spekülasyonlara yol açtı

Popüler grup, sitelerinin internetten silinmesinin ve doğrulanmış Instagram hesaplarından içeriklerin silinmesinin ardından insanların neler olup bittiğini merak etmesine neden oldu.

Solist Hayley Williams'ın da Instagram hesabını silmesi, takipçilerin grubun dağılıp dağılmadığını ya da yeni bir projeye mi hazırlandığını merak etmesine yol açtı.

Yakın tarihli bir UpRoxx makalesine göre, grup üyeleri gelecekleri açısından "bir belirsizlik seviyesi olduğu konusunda hemfikir".

Yayın Williams'ın şu sözlerini aktarıyor: "Önemli olan tek şey birbirimizin topluluğu olmaya devam edecek olmamız."

Paramore 2004 yılında kuruldu ve ilk albümleri "All We Know Is Falling "i 2005 yılında yayınladı.

En iyi bilinen hitleri arasında "Aint' It Fun", "Misery Business" ve "Still In To You" yer alıyor.

Florida kongre üyesi Maxwell Frost, yaz boyunca "Misery Business "ın coşkulu bir performansıiçin gruba sahnede katıldıktan sonra tepkilere yol açtı.

CNN yorum için Paramore temsilcilerine ulaştı.

Kaynak: edition.cnn.com