Paramore, şarkı sözü tartışmaları nedeniyle yayından kaldırdığı 'Misery Business' şarkısını yeniden çalıyor

Emo-pop grubu Pazar günü Bakersfield, Kaliforniya'daki turne durağında çığır açan single'ı "Misery Business "ı yeniden canlandırdı ve 2018'de emekli olmasından bu yana ilk kez canlı olarak çaldı.

O dönemde grubun solisti Hayley Williams, büyük ölçüde dinleyicilerden gelen tepkiler nedeniyle şarkıyı "çok uzun bir süre" çalmayacaklarını söylemişti. Bazı eleştirmenler "Misery Business "ı cinsiyetçi bulmuştu, özellikle de bir şarkı sözünde başka bir kadından "fahişe" olarak bahsedildiği için.

Ancak hayranların yıllar boyunca şarkıyı savunması ve Williams'ın feminizme olan bağlılığını yinelemesinin ardından grup şarkıyı tekrar canlı çalma konusunda kendini rahat hissetti.

Rolling Stone'a göre Williams Pazar günkü konserde dinleyicilerine "Dört yıl önce bu şarkıyı bir süreliğine emekliye ayıracağımızı söylemiştik ve sanırım teknik olarak öyle yaptık" dedi. "Ama bilmediğimiz şey, bir şarkıda 'fahişe' kelimesini söylediğim için iptal edilmemden sadece beş dakika sonra, tüm TikTok'un bunun sorun olmadığına karar vermesiydi."

Katılımcılar tarafından internette paylaşılan konser görüntülerine göre, o ve grup şarkıya başladığında, seyirciler çılgınca tezahürat yaptı.

"Misery Business" 2007 yılında yayınlandıktan sonra Paramore'u yıldızlığa taşıdı. 17 yaşındaki Williams tarafından yazılan single, gençler arasındaki çalkantılı bir aşk üçgenini anlatıyordu. Grubun hayranları Paramore turnelerinde Williams'ın bir dinleyiciyi şarkının hızlı sözlerini ve nakaratını onunla birlikte söylemesi için seçmesini dört gözle bekliyordu. Şarkı ve Paramore'un sonraki çalışmaları Billie Eilish ve Olivia Rodrigo gibi sanatçıları etkiledi ( hatta sonuncusu, iki şarkı arasındaki benzerlikler nedeniyle popüler single'ı "good 4 you "da Williams ve eski bir Paramore gitaristine atıfta bulunmak zorunda kaldı).

Ancak yayınlanmasından bu yana geçen yıllarda bazı hayranlar ve müzik eleştirmenleri "Misery Business "ın sözlerini yeniden gözden geçirdi. Aşağılayıcı terim bir kez geçse de, Williams'ın çeşitli röportajlarda anlattığı gibi, şarkı sözü ve şarkının konusu - aynı erkeğin sevgisi için yarışan iki genç kadın - bazı dinleyicilerin şarkıyı "anti-feminist" olarak tanımlamasına neden oldu.

"Şarkı sözleriyle ilgili sorun, birlikte okula gittiğim biriyle bir sorunum olması değil... Sorun, konuşmaya ait olmayan kelimeler kullanarak ona seslenmeye çalışmamdı" dedi 2017'de verdiği bir röportajda.

Williams, şarkıyı seslendirmeyi bırakmadan önce bile, 2015 yılında yayınladığı bir blog yazısında şarkının sözleriyle arasına mesafe koymuştu. Ayrıca 2018 konserine kadar canlı performanslarda tartışmalı sözlerden bazılarını söylemeyi bıraktı ve kalabalığa grubun "bir süreliğine (şarkıyı seslendirmekten) uzaklaşmanın zamanı geldiğini" hissettiğini söyledi.

Williams "Misery Business" ile ilgili tutumunu 2020 gibi yakın bir tarihte, Spotify'ı kadın rock yıldızlarından oluşan bir çalma listesine "Misery Business "ı eklediği için eleştirdiğinde de yineledi.

2020'de Instagram'da "Grubun en büyük şarkılarından biri olduğunu biliyorum ama kadınların güçlendirilmesi ya da dayanışmayla ilgili herhangi bir şeyi tanıtmak için kullanılmamalı" diye yazdı.

Ancak bu yılın başlarında, WIlliams şarkı hakkındaki duruşunu yumuşatmış gibi görünüyordu ve Nisan ayında Eilish 'in Coachella setinde düet yapmak için Eilish'e katıldı. Pazar günü şarkıyı tekrar canlı söylediğinde ise dinleyicilerine şarkıyı kendisinin de yeniden gözden geçirdiğini söyledi: "Söylemeye çalıştığım şey - bu bir kelime," dedi. "Bilirsiniz, hepimiz kendimizden bir şeyler öğrenebiliriz, değil mi?"

Birçok sanatçı, şarkılar eskidikçe dinleyicilerden gelen tepkiler nedeniyle bazı şarkıları, hatta hit şarkıları bile emekliye ayırmaya karar verdi: Elvis Costello geçen yıl, İngiltere'deki hitlerinden biri olan "Oliver's Army "yi ırkçı bir hakaret içerdiği için bir daha asla söylemeyeceğini söyledi. The Rolling Stones da bir köle anlatısıyla başlayan ve genç siyahi kadınları cinselleştiren "Brown Sugar "ı seslendirmeyi bıraktı.

Bu arada bazı sanatçılar, bazı hayranlarının saldırgan bulduğu şarkı sözlerini güncellemek için dinleyicilerin taleplerine boyun eğdi. Lizzo ve Beyoncé, bir engelli savunucusunun ricası üzerine bu yıl şarkılarından "spaz" kelimesini çıkardılar . CNN'in bu yılın başlarında bildirdiğine göre, İngiltere'de bu terim engellilere yönelik bir hakarettir, ancak ABD'de, özellikle Afro-Amerikan yerel İngilizcesinde, "her şeyi yapmak" ya da "bölgede olmak" anlamında kullanılmaktadır.

CNN'den Radhika Marya bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com