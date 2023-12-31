Özgürlük için geri sayım: Yılbaşı gecesi 'nöbet gecesi' ayinlerinin Siyah Amerikalılar için önemi

O zamanlar Keeler, kilise ayininin herkesin "Mutlu Yıllar!" dediği kısmına gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

CNN'e konuşan Keeler, gece yarısının çocukluğunda yatma vaktini çoktan geçtiğini belirterek,"Sadece 'Dostum, çok yoruldum' diye düşündüğümü hatırlıyorum" dedi.

Ancak şimdi, Triangle, Virginia'daki Mount Zion Baptist Kilisesi 'nin bir üyesi olan 35 yaşındaki Keeler, her yıl "nöbet gecesine" katılmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Siyah Amerikalıların yılbaşı gecesini dua ve dostluk içinde geçirme geleneği İç Savaş'a kadar uzanıyor ve kökleri köleleştirilmiş Afrikalıların uzun zamandır bekledikleri özgürlük şafağına ve geleceğe dair umutlarına dayanıyor.

"Geçtiğimiz yıl boyunca yaşadığımız çok şey var. Ailemde 2024'e yetişemeyecek kişiler var," diyor Keeler. "Bu sadece bunu hatırlamak ve olumlu insanların etrafında olumlu bir şekilde hatırlamak."

Özgürlük için geri sayım

Birlik birliklerinin İç Savaş'ın ve Amerikan tarihinin en kanlı tek günü olan Antietam Muharebesi'nde Konfederasyon'un ilerleyişini durdurmasının ardından Başkan Abraham Lincoln 22 Eylül 1862'de ön Özgürlük Bildirgesi 'ni yayınladı. Bu bildiri, Birliğe karşı isyan halinde olan eyaletlerde yaşayan tüm kölelerin, Lincoln'ün nihai belgeyi imzalayacağı gün olan 1 Ocak 1863'te serbest bırakılacağını ilan ediyordu.

Northwestern Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Kate Masur, "İnsanlar 31 Aralık 1862'de bunun yeni bir günün gelişi olduğunu biliyorlardı," dedi. "Böylece nöbet gecesi geleneği yeni bir anlam kazandı ve Siyah Amerikalılar birçok yerde, özgür eyaletlerde, köle eyaletlerde, nöbet gecesi toplantıları için bir araya gelerek özgürlüğün gelişini kutladılar."

Kölelik karşıtı Frederick Douglass da o nöbet gecesi ya da "Özgürlük Arifesi "nde yeni yılı heyecanla beklemek üzere toplananlar arasındaydı. Rowan Üniversitesi'nde tarih ve Amerikan çalışmaları profesörü olan Emily Blanck, 1846 yılında yasal olarak özgürlüğüne kavuşan Douglass'ın Boston'daki Tremont Tapınağı'nda bir nöbet gecesi toplantısına katıldığını ve Özgürlük Bildirgesi'nin resmi olarak imzalandığı haberini beklediğini söyledi.

Douglass'ın otobiyografisinden alıntı yapan Blanck, "'Dört milyon kölenin zincirlerini kıracak gökten bir yıldırım inecekmiş gibi bekliyor ve dinliyorduk'" dedi.

Phoebe Bias Teyze adında eskiden köleleştirilmiş bir kadın, ölümünden kısa bir süre önce Washington DC'de bir nöbet gecesi toplantısına katıldı. Bias'ın ayinle ilgili anlattıkları John E. Washington tarafından 1942'de yazılan "They Knew Lincoln" adlı kitapta yeniden anlatıldı. Kitap 2018 yılında Masur'un yeni bir önsözüyle yeniden yayımlandı.

Washington'a göre, Virginia'da köleleştirilmiş olan Bias, 31 Aralık 1862'de kilisesinde "önemli beyaz ve siyah adamların Başkan Lincoln ve Özgürlük Bildirgesi hakkında konuşacağı" "büyük bir izleme toplantısı" yapılacağını duydu.

Bias, Washington'a saat 22:00 civarında bir vaazla başlayan ayine katılmaya karar verdiğini söyledi. Anlattığına göre, daha sonra Özgürlük Bildirgesi'nin bir kopyası yüksek sesle okunmuş.

Bias'ın anlattığına göre, kilisenin saati gece yarısına yaklaştıkça katılımcılar ağladı ve Tanrı'nın kendilerini esaretten kurtarması için dua etti. Ayrıca Lincoln için de dua etmişler.

"Özgürlük için dua etmişlerdi. O gece özgürlük geldi," diye yazıyor Washington, Bias'ın anlattıklarını aktarırken. "Şehrin çanları özgürlüklerinin yılı olan Yeni Yıl için çaldığında, erkekler ve kadınlar ayağa fırladılar, sevinç çığlıkları attılar, birbirlerine sarılıp öptüler ve sevinçten ağladılar."

Her ne kadar 6 Aralık 1865'te 13. Anayasa Değişikliği onaylanıp kölelik kaldırılana kadar gerçek özgürlük sağlanamayacak olsa da, 1862 nöbet gecesi ayinleri yüzyıllardır esaret altında tutulan insanlar için bir umut ışığı oldu.

Nöbet gecesinin mirası

Günümüzde Siyah Amerikalılar hala yılbaşı gecesi ülke çapındaki kiliselerde toplanarak üstesinden geldikleri durumlarla ilgili tanıklıklarını anlatıyor ve yeni yılda bereket için dua ediyorlar.

Tracy Oliver-Gary de Arkansas Little Rock'ta çocukken ailesiyle birlikte nöbet gecesi ayinine katıldığını hatırladığını söyledi.

"Afrikalı Amerikalıların çoğunun okuma yazma bilmediği bir tarihten geliyoruz, bu yüzden her şey sözlü olarak, geleneklerle aktarılıyordu" dedi.

Oliver-Gary, 1865-1873 yılları arasında kurulan ve kilise tarihine göre Washington DC bölgesindeki en eski Siyah Baptist kiliselerinden biri olduğu düşünülen Mount Jezreel Baptist Kilisesi'ne devam ediyor.

Her yıl bir nöbet gecesi ayinine katılarak geleneği canlı tutmak için kendi payına düşeni yapmaya çalıştığını söyledi.

"Tanrı hakkında düşünmenin ruhani yönü var ama aynı zamanda Afro-Amerikan kültürünü korumanın kültürel tarihi yönü de var ... Bana göre Siyah kilisesi, Siyah tarihinin ve Siyah kültürünün korunmasında en önemli yerdir" dedi.

Yıllar içinde, nöbet gecesi ayin gelenekleri gelişti. Bazı cemaatler artık ayinlere akşamın erken saatlerinde başlıyor ve bitiriyor. Pandemiden bu yana, diğerleri daha fazla cemaatin evlerinin güvenliğinden katılabilmesi için sanal bir formata geçti.

Ancak hem Oliver-Gary hem de Keeler tarihi önemin hala devam ettiğini söylüyor. Ayrıca, Siyah kültüründeki diğer gelenekler gibi nöbet gecesi ayininin de aktarılmaya devam etmesi gerektiğine inanıyorlar.

Oliver-Gary, "Bu inanç kavramı ve her şey istediğiniz gibi olmasa da daha iyi bir günün geleceğine dair bu inanç, Amerika'daki Siyahların yaşamları boyunca süregelmiştir" dedi.

Keeler de aynı fikirde ve Watch Night'ın umudun gücünü vurguladığı için Siyah Amerikalılar için güçlü bir sembol ve gelenek olmaya devam ettiğini söyledi.

"Afro-Amerikan geleneklerinden bazıları, sırf bazı insanlar ne anlama geldiklerini ya da kültürümüzü anlamadıkları için ölüyor" dedi. "Bu bizim kültür biçimimiz. Bunu devam ettirmeliyiz."

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Kaynak: edition.cnn.com