Özgür Bella: Güney Kore'deki bir mega alışveriş merkezinin akvaryumundan bir beluga balinasının serbest bırakılması için verilen mücadele

Balinanın 2013 yılında Rus sularında tekneler tarafından yakalandığında yaklaşık iki yaşında olduğuna inanılıyordu ve Güney Kore'nin en zengin ve en büyük holdinglerinden biri tarafından işletilen Seul'deki en büyük Lotte Dünya Akvaryumuna satıldı.

Ona Bella adı verildi. Belli ve Bellu adlı iki erkek beluganın yanı sıra penguenler ve foklar gibi diğer kutup hayvanlarıyla birlikte popüler bir kutup atraksiyonunun bir parçasını oluşturdu.

24 feet derinliğindeki 1,224 tonluk bir tankta, ışıldayan mavi suda dalış yaparken ve dönerken görülen üçlü, sık sık ziyaretçilerin selfie ve TikTok'larına konu oluyordu. Balinalar bazen, balinaların dikkatini çekmek umuduyla tankın cam duvarlarına vuran çoğu küçük çocuk olan ziyaretçileri kontrol etmek için bir izleme galerisine doğru yüzüyorlardı.

Amerikalı yunus aktivisti Helene O'Barry, "Bu ticaret açgözlülükten besleniyor," diyor.

CNN'e konuşan O'Barry, "Bu karizmatik memelilerin yakalanıp deniz parklarına ve akvaryumlara satılmasından kazanılacak çok para var" dedi.

"Seyirciler yüzeyin altına bakıp birkaç dakikalık eğlencenin böylesi bir zulmü haklı çıkarıp çıkarmadığını kendilerine sorana kadar sömürü asla durmayacak."

Bellu 2016 yılında 5 yaşındayken öldü. Belli ise yıllar sonra 2019'da 12 yaşındayken öldü. Vahşi doğada beluga balinalarının ortalama yaşam süresi 35 ila 50 yıl arasında değişiyor.

Balinaların ölümü Güney Koreli hayvan hakları aktivistlerinin eleştirilerine yol açmış ve bu da şirketi harekete geçirmişti. Lotte 2019'da Bella'yı serbest bırakacağına söz verdi.

Ancak aktivistler hala kutlama yapmak için bir neden olmadığını söylüyor: Dört yıldan fazla bir süre sonra neredeyse 2024'teyiz ve Bella hala sergileniyor. Güney Koreli deniz yaşamı grubu Hot Pink Dolphins'in kurucularından Jo Yak-gol CNN'e yaptığı açıklamada, "Lotte önlemler aldığını söylüyor ama aslında bilmiyoruz," dedi.

"Sergi hala açık ve herhangi bir serbest bırakma tarihi kamuoyuna açıklanmadı."

Jo, balinanın ayrıca tankındaki arkadaşlarının ölümünün ardından "basmakalıp" stres davranışı belirtileri göstermeye devam ettiğini söyledi. CNN'e gönderilen videolarda balinanın küçük daireler çizerek döndüğü ve suyun yüzeyine yakın bir yerde kayıtsızca yüzdüğü görülüyor.

Jo, "Sık sık tankın etrafında anlamsızca dönüyor," dedi. "Bunun stres olduğuna inanıyorum."

CNN ile Kasım ayında yapılan bir e-posta alışverişinde, bir Lotte sözcüsü serbest bırakma planlarının hala yürürlükte olduğunu söyledi.

Mayıs ayında ise bir şirket sözcüsü CNN'e sürecin "son aşamada" olduğunu söyledi.

Sözcü, "Lotte World Aquarium, devam eden görüşmelerle Bella'nın serbest bırakılması için uygun bir ortam ve zaman yaratmak için elinden geleni yapıyor" dedi. "Zamanlama, (Güney Kore) Sağlık ve Refah Bakanlığı ile birinci öncelik olarak koordine ediliyor."

Sözcü Bella'nın "sağlık durumunun iyi olduğunu" ve şu anda "yeni bir deniz ortamına" hazırlanması için eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi.

Bella'nın neden hala sergilenmekte olduğu sorulduğunda ise sözcü şunları söyledi "Bu noktada, onun kalabileceği başka bir yer yok."

CNN bu hafta başında Lotte'ye daha fazla yorum yapması için başvurdu ancak haberin yayınlandığı saate kadar bir yanıt alamadı.

Esaretin karanlık yüzü

Evcil hayvan olarak tutulan büyük kediler ve fil gezintileri gibi, yunus ve balinaların da turistik eğlence amacıyla esaret altında tutulması uygulaması, büyük ölçüde kampanya çabaları ve esaret altındaki hayvanların mutlu olmadığını savunan uzman bulguları nedeniyle son yıllarda giderek daha tartışmalı hale geldi.

Şirketlerin ve ülkelerin vahşi hayvanlara binmeyi ya da dokunmayı içeren etkinlikleri yasaklamaya başlamasıyla küresel çapta bazı değişiklikler yaşanmış olsa da, balinalar gibi vahşi hayvanların sergilenmesi konusunda sektör genelinde bir fikir birliği oluşmamıştır.

Beluga balinaları vahşi doğada Arktik Okyanusu'nda ve Kanada, Kuzey Amerika, Rusya ve Grönland çevresindeki deniz ve kıyılarda bulunur.

Uzmanlar, bu balinaların binlerce mil yüzebilen ve buz kütleleri ve fiyortlar arasında 3.000 fitten daha derinlere dalabilen göçmen hayvanlar olduğunu söylüyor.

Vahşi doğada ortalama ömürlerinin 35 ila 50 yıl arasında olduğunu, ancak esaret altında bunun sadece yarısı kadar yaşayabildiklerini de ekliyorlar.

Arktik Takımadaları ve Hudson Körfezi gibi bölgelerdeki beluga balinası popülasyonlarını yirmi yılı aşkın bir süredir inceleyen önde gelen deniz biyologlarından Valeria Vergara, "beluga balinaları gibi son derece zeki ve sosyal açıdan karmaşık bir türün esaret altında mutlu olamayacağını" savunuyor. Vergera CNN'e verdiği demeçte, "Esaret altında acı çekiyorlar çünkü özgür iradeleri yok ve zihinsel uyarımdan yoksunlar" dedi. "Ayrıca doğal davranışlarının çoğunu da sergileyemezler."

"Onları vahşi doğada gözlemlediğinizde, sizi en çok etkileyen şeylerden biri ne kadar dokunsal, sosyal ve vokal olduklarıdır" diye ekliyor.

"Aile üyeleri ve arkadaşlarından oluşan nispeten büyük sürüler halinde birlikte seyahat ediyorlar ve birbirleriyle uyum içinde yüzüyorlar."

"Islık, cıvıltı ve çağrılardan oluşan karmaşık iletişim sistemleri nedeniyle onlara 'denizin kanaryaları' diyoruz - ancak esaret altında çok daha sessiz olma eğilimindeler."

Gelişen akvaryum endüstrisi

Aktivistler dünya çapında esaret altında yaklaşık 300 beluga balinası olduğuna inanıyor.

Akvaryum endüstrisi Doğu Asya'da patlama yaşıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde okyanus temalı parkların ve ticari akvaryumların popülaritesi, kitle turizminin bir sonucu olarak elde edilen büyük kârlarla artıyor.

1960'ların popüler TV dizisi Flipper için şişe burunlu yunusları eğiterek ün kazanan eski bir hayvan eğitmeni olan Amerikalı yunus aktivisti Ric O'Barry, şimdi yunus avları ve esaret altındaki deniz memelilerinin çektiği acılar konusunda farkındalık yaratmak için küresel kampanyalara öncülük ediyor. O'Barry CNN'e verdiği demeçte, Ric O'Barry Dolphin Project adlı kuruluşunun ABD, Kanada ve Finlandiya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerindeki parkları kapatma konusunda büyük ilerleme kaydettiğini, Asya'da ise daha fazlasının kurulmakta olduğunu söyledi.

O'Barry, "Sektör bir bütün olarak yarattığı kopya kedi sendromu için hiçbir zaman sorumluluk almadı - İşte bu yüzden şimdi Doğu Asya ülkelerinin yunus akvaryumları ve deniz parkları kurduğunu ve tanklarını doldurmak için vahşi avlanan balina ve yunusları satın aldığını görüyoruz" dedi.

" SeaWorld gibi yerlere bakıyorlar ve şöyle düşünüyorlar: 'Onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz' çünkü bu hayvanların nereden geldiği ya da nasıl yakalandıkları konusunda kritik sorular sormayan izleyiciler olacağını biliyorlar."

"Bunu durdurmak on yıllar alacak."

Hot Pink Dolphins'ten Jo Yak-gol'a göre Bella, Güney Kore'deki beş tutsak beluga balinasından biri. Jo, "Beluga balinaları Kuzey Buz Denizi'nden yakalanıyor ve daha sonra Güney Kore'ye ithal ediliyor," dedi. "Bazen tamamen farklı vücut sıcaklıklarına sahip yunuslarla birlikte küçük alanlarda barındırılıyorlar."

2020'de pandeminin doruk noktasında gerçekleşen iddialı bir projede, Little Grey ve Little White adlı bir çift beluga balinası, yıllarca Şanghay'daki bir akvaryumda kaldıktan sonra İzlanda'daki bir barınağa taşındı.

Aylarca süren alıştırmalar, uzman ekipler, vinçler, römorkörler ve kamyonlar gibi ekipmanlar içeren ve büyük maliyetlere yol açan bu operasyon, birkaç yıl süren devasa bir operasyondu.

Destekçiler aynı şeyin Bella için de yapılabileceğini umuyorlar. Ancak en iyi niyetle bile olsa, tutsak bir balinayı, özellikle de bu kadar genç yaşta yakalanmış bir balinayı serbest bırakmak kolay olmayacaktır.

Vergara, "Gerçek şu ki Bella gibi bir balinanın vahşi doğada yaşaması pek mümkün değil" dedi. "Yavru belugalar her şeyi annelerinden öğrenirler. Bella hayatta kalmak için gerekli beceri ve bilgiye sahip olmayacaktır. Neyle besleneceğini ya da nereye göç edeceğini bilecek mi? Bir sürüye kabul edilecek mi? Diğer beluga balinalarıyla (tekrar) iletişim kurabilecek mi?"

"Pek çok soru var ama onun en iyi yaşam şansı bir sığınakta."

Norveç'te bir çözüm mü?

Lotte yetkilileri Bella'nın serbest bırakılabileceği "dünyadaki tek yerin" İzlanda'daki bir sığınak olduğunu savunuyor.

Şirket bu barınağın adını vermeyi ya da şu anda Çin'den gelen bir çift belugayı barındıran tesisle aynı tesis olup olmadığını teyit etmeyi reddetti.

Şirket Kasım ayı sonunda CNN'e yaptığı açıklamada daha fazla gecikme yaşandığını söyledi.

Sözcü, "Kısa bir süre önce İzlandalı operatörden, tesislerindeki çevresel sorunlar nedeniyle süreci ertelemekten başka çareleri olmadığına dair bir yanıt aldık" dedi. Sözcü, devlet kurumları ve denizcilik uzmanlarıyla görüşmelerin halen devam ettiğini de sözlerine ekledi.

"Bu doğrultuda, tahliye komitesinden uzmanlarla (diğer) denizaşırı koruma alanları ve yurtiçi koruma alanları da dahil olmak üzere çeşitli alternatifleri tartışıyoruz."

CNN'e konuşan Norveç'teki bir koruma alanının işletmecileri, Bella'nın Norveç'in en kuzeyindeki Finnmark'ta 500 dönümlük geniş bir kutup fiyordunda yer alan ve adalarla çevrili koruma alanına gelmesi için Lotte World Aquarium'a resmi bir davet gönderdiklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyesi Andre Borell, "Norveç Balina Rezervi (NWR) son iki yıldır Bella'nın sahipleriyle aktif olarak görüşüyor ve onun transferini kolaylaştırmayı teklif ediyor" dedi. "Ona ve potansiyel olarak Güney Kore'deki Aqua Planet Yeosu parkında bulunan Ruby adlı bir başka tutsak beluga balinasına, özgürce dolaşabilecekleri, dalabilecekleri ve diğer deniz yaşamıyla birlikte gelişebilecekleri doğal bir deniz ortamı sağlamaya hazırız."

Borell ve kar amacı gütmeyen koruma örgütü OneWhale'in kurucusu Regina Crosby, balinanın Norveç'teki bakım masraflarının karşılanması için mali hibe sağlanması da dahil olmak üzere uzun bir eylem planının ana hatlarını çizdi. Crosby CNN'e yaptığı açıklamada, "Bella'nın sahipleri, Norveç'e nakledildikten sonra kendileri için devam eden bir mali yük olmayacağı konusunda bilgilendirildi" dedi. "Bella'nın mümkün olan en kısa sürede tankından çıkarılmaması için her türlü nedeni ortadan kaldırmak istiyoruz."

Crosby sözlerine şöyle devam etti: "Bella ya da Ruby'nin sahiplerinden herhangi bir taahhüt gelmemiş olsa da, umudumuzu koruyoruz ve bir sonraki adımlara geçmek için mümkün olan en kısa sürede Güney Koreli yetkililerle birlikte çalışmaya kararlıyız."

CNN, Lotte temsilcilerine ulaşarak Norveç'ten gelen teklifle ilgili gelişmeleri sordu.

'Zaman daralıyor'

2023 yılının sonuna yaklaşırken, hayvan hakları örgütleri Bella'nın serbest bırakılması için yaptıkları çağrıları yineledi. "Neredeyse beş yıl oldu. Bella yeterince acı çekti," dedi PETA Asya kıdemli başkan yardımcısı Jason Baker. "Lotte Corporation ertelemeyi ve bahaneler üretmeyi bırakmalı çünkü zaman daralıyor."

Beluga balinası uzmanı Vergara aciliyeti vurguladı. Vergara, "Bella tek başına acı çekiyor," dedi. "Hiç şüphe yok ki esaret altındaki bir balina, özellikle de yalnız bir balina, bağışıklık sistemini zayıflatabilecek ve nihayetinde ömrünü kısaltabilecek kronik stresten muzdarip olacaktır."

"Lotte Bella'nın naklini geciktirmeye devam edemez. Hala yeni bir yaşam şansı var ve serbest bırakılmalı."

Amerikalı yunus aktivisti O'Barry CNN'e yaptığı açıklamada, kendisinin ve ekiplerinin "bunu gerçekleştirmek için" Güney Kore'ye gitmeye hazır olduklarını söyledi.

"Bella'nın denizaşırı bir sığınağa yerleştirilmesini tamamen destekliyoruz. Diğer balinalarla birlikte olmaya ve okyanusu yeniden deneyimlemeye ihtiyacı var," dedi O'Barry.

"Lotte grubu zamanı geri alamaz ama Bella'yı o cansız tanktan çıkarıp bir sığınağa yerleştirerek verilen zararın bir kısmını geri alma fırsatına sahipler."

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Kaynak: edition.cnn.com