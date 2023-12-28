Özel Instagram mini serisi: Yönetmen Danny Sangra ile geleceğe yolculuk

CNN Style, orijinal sanatçı komisyonlarından oluşan bir program başlatmak üzere Londra merkezli yönetmen Danny Sangra 'yı yarına gönderdi.

Bu, dünyanın dört bir yanındaki favori sanatçılarımızın ve yapımcılarımızın çalışmalarını desteklemeyi ve onlara ışık tutmayı amaçladığımız, gelecekteki birçok yaratıcı projenin başlangıcıdır.

CNN için özel olarak hazırlanan ve ilk gösterimi CNN Style'ın Instagram akışında yapılan bu kısa kurgusal video serisinde Sangra, 2125, 3226, 5265, 7510 ve 100005 yıllarında yaşayan karakterlerle 15 saniyelik röportajları şakacı bir şekilde hayal ediyor.

Sangra'nın Instagram kısaları serisi, gelecek temalı Instagram haftamızın sonuna işaret ediyor. Son yedi gün boyunca Universal Everything, FIELD, thegentlemanbronco gibi tasarımcı ve yaratıcı kolektiflerin çalışmalarından derlediğimiz görsel galerisini görmek için tıklayın.

Birinci bölüm: 2125'te ışınlanma

İkinci bölüm: 3226'da konuşan robotlar

Üçüncü bölüm: 5265'te temellere dönüş

Dördüncü bölüm: 7510 yılında sonsuza dek yaşamak

Beşinci bölüm: 100005 yılında gaz topları ve yıldız tozları

Danny Sangra: Gelecekten geri dönüş

Danny Sangra ilk olarak çocukken, annesinin kuaföründe geçirdiği saatlerin sıkıcılığından kurtulmak için çizmeye başladı. Yıllar sonra, çizimleri hala çocukluk karalamalarını anımsatıyor.

Çizim bu yaratıcı polimat için sadece bir başlangıçtı ve son birkaç yıldır Sangra her yeni projesiyle çeşitli medyalar arasında geçiş yapabildiğini kanıtladı.

Academy + ile anlaşmalı illüstratör, fotoğrafçı ve şimdi de yönetmen olan Sangra, Lianne La Havas, Mercedes Benz, Louis Vuitton ve son zamanlarda British Vogue için müzik videoları ve moda filmleri hazırladı ancak genellikle düşük kurgu ve düşük bütçeli film setlerinde oyuncu arkadaşlarını internet için yapılan kurgusal videolarda yönetirken bulunabilir. Son projesi Goldbricks in Bloom adlı uzun metrajlı bir film (ilk).

Sangra'nın filmlerini fark etmek kolay, normalde garip ya da kara mizahla örülü. Kurgusal kısa filmlerde diyalog kullanımına sıklıkla meydan okuyan sadık takipçilerden oluşan bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

Ne zamandır çevrimiçi video alanında çalışıyorsunuz?

İnternetten önce hiç video yapmadım, bu yüzden sanırım video yapmaya başladığımdan beri çevrimiçi video ile çalışıyorum. Bu da 5 yıl demek.

En zorlu projeniz hangisiydi?

Geçen yıl uzun metrajlı bir film yaptım (Goldbricks in Bloom) ve şu anda bitirmek üzereyim. 110 sayfalık bir senaryoyu 12 günde çekmemiz gerekiyordu, fazla bütçemiz yoktu ve yedi kişilik bir ekibimiz vardı.

Ses tonunuzu ve video yapım tarzınızı nasıl oluşturdunuz?

İstediğimi yapabildiğim pek çok kişisel iş yapıyorum. Bu sayede kimse bana bakmadan bazı şeyleri test edebiliyorum.

Elimde ne olduğuna bakarak başlıyorum ve sonra ondan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çoğu basit bir deneme yanılma yöntemi. Eğer bir hata yaparsam devam ediyorum. Ben resim geçmişinden geliyorum, bu yüzden bir şey işe yaramadığında onu sevdiğiniz bir şeye dönüştürene kadar üzerinde çalışmaya devam ediyorsunuz.

Kısa formlu çevrimiçi videodaki yükselişi neye bağlıyorsunuz?

Kolay erişim ve insanların e-posta okuma arasında bunları izleyebilmesi.

Bu projede sizi cezbeden neydi?

Gelecekte olmamama rağmen gelecekteki insanlarla röportaj yapma fikri hoşuma gitti. Zaman içinde ilerlemek, insan varlığının nereye gittiğini düşünmek, ama tamamen sıradan bir şekilde.

Instagram için ilk kez kısa film yapmıyorsunuz, bu formatı neden seviyorsunuz?

Kişisel çalışmalarım çok fazla diyalog içeriyor, bu yüzden 15 saniyeye sığdırmak zor oluyor. Çok daha hızlı, sade ve doğrudan. Etrafta oynayabileceğiniz mizahı seviyorum.

Online video dünyasında sırada ne var?

Sırada ne var bilmiyorum, şu anda ne olduğunu zar zor takip edebiliyorum.

Şu anda yükselen yıldızınız kim?

Hiçliğin ortasındaki sıkıcı bir kasabada yaşayan bir çocuk. Her şeyi yeni bir yöne itecek yeni bir bakış açısı/tarz/ses geliştirmek üzereler. Dikkat ettiğim kişi o.

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Kaynak: edition.cnn.com