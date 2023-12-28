Özel haber: Kayıtlar ve e-postalar, Trump ekibinin 2020 seçimlerini iptal ettirmek için son bir hamleyle sahte seçmen oy pusulalarını başkente nasıl getirdiğini gösteriyor

Bunun üzerine Trump'ın kampanya görevlileri sahte belgelerin kopyalarını Michigan ve Wisconsin 'den ülkenin başkentine uçurmak için çabaladı, gelişigüzel bir kuryeler zincirine ve Kongre'deki iki Cumhuriyetçinin yardımına güvenerek belgeleri o zamanki Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Seçiciler Kurulu'nun onayına başkanlık ettiği sırada ulaştırmaya çalıştı.

CNN tarafından ele geçirilen e-posta ve kayıtlara göre, dosyaların 6 Ocak 2021'deki işlem için Washington DC'ye zamanında ulaşmasını sağlamak amacıyla bir jet kiralamayı bile düşünmüşler.

Yeni detaylar, Donald Trump'ı görevde tutmaya yönelik kaotik son dakika çabasının perde arkasına bir bakış sağlıyor. Sahte seçmen şeması, özel danışman Jack Smith'in eski başkan aleyhindeki suç iddianamesinde önemli bir yer tutuyor ve olaya dahil olan bazı yetkililer Smith'in müfettişlerine konuştu.

E-postalar ve kayıtlar ayrıca Trump kampanyasının üst düzey bir avukatının sahte seçmen belgelerinin Pence'e teslim edilmesiyle ilgili 11. saat tartışmalarının bir parçası olduğunu gösteriyor ki bu da 6 Ocak'ta soruşturmayı yürüten Temsilciler Meclisi seçici komitesine verdiği, sorumluluğu üzerinden attığı ve eski başkan yardımcısını zor durumda bırakmak istemediği yönündeki ifadesinin potansiyel olarak altını oyuyor.

Bu detaylar büyük ölçüde, sahte seçmen komplosunun mimarlarından olan ve şu anda bu komployla ilgili çeşitli devlet soruşturmalarında kilit bir işbirlikçi olan Trump yanlısı avukat Kenneth Chesebro'dan geliyor. Chesebro, Ekim ayında Georgia'da seçmen planıyla bağlantılı olarak ağır bir komplo suçlamasını kabul etti ve kendi eyaletlerindeki sahte GOP seçmenlerini soruşturan Michigan, Nevada ve Wisconsin savcılarıyla bir araya geldi.

Chesebro, Trump aleyhindeki federal seçimlere müdahale iddianamesinde suçlanmamış bir suç ortağıdır.

Chesebro, Trump'ın kampanya avukatının kayıp seçmen oy pusulaları konusunda 'çıldırdığını' söyledi

Michigan müfettişleri Trump yanlısı avukat Kenneth Chesebro'ya Trump kampanyasının sahte seçmen komplosundaki rolünü soruyor. Chesebro, Trump kampanyasının üst düzey avukatlarının, sahte sertifikaların 6 Ocak 2021'de Kongre'de yapılacak tasdik işleminden önce başkente ulaşamayabileceği konusunda endişelendiklerini söyler.

Kaynak CNN tarafından elde edildi

CNN, Chesebro'nun Michigan müfettişleriyle yaptığı son görüşmenin ses kaydını ele geçirdi ve bu ayın başlarında Chesebro'nun Aralık 2020'de Oval Ofis'te yapılan bir toplantıda Trump'a sahte seçmen planı ve bunun 6 Ocak'la bağlantısı hakkında bilgi verdiğini de bildirdi.

Chesebro'nun avukatı yorum yapmayı reddetti. Özel danışmanlık bürosundan bir sözcü bu haber için yapılan yorum talebine yanıt vermedi.

'Üst düzey bir karar'

CNN tarafından elde edilen e-postalar Chesebro'nun Michigan savcılarına söylediklerini doğruluyor: Trump kampanyasının üst düzey avukatı Matt Morgan ve bir başka kampanya yetkilisi Mike Roman ile belgeleri 5 Ocak'ta Washington'a götürmek üzere iletişime geçmiş.

Oradan Wisconsin Senatörü Ron Johnson ve Pennsylvania'dan bir kongre üyesi belgelerin Pence'in eline geçmesine yardımcı oldu.

Chesebro Michigan savcılarına "Bu Michigan ve Wisconsin oylarını oraya götürmek için alınmış üst düzey bir karar" dedi. "Ve bunu hızlandırmak, Pence'e zamanında ulaştırmak için bir ABD senatöründen yardım almak zorunda kaldılar."

Chesebro, Trump kampanyasının oy pusulalarını başkente götürmek için jet kiralamayı düşündüğünü söyledi

Sahte seçmen planının mimarlarından Trump yanlısı avukat Kenneth Chesebro, Michigan savcılarına, Trump kampanyasının üst düzey avukatlarının sahte seçmen oy pusulalarını 6 Ocak 2021'de Kongre'de yapılacak tasdik işlemi öncesinde başkente getirmek için özel bir jet kiralamayı düşündüklerini söyledi.

Kaynak CNN tarafından elde edildi

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Chesebro'nun geçen hafta sahte seçmen komplosuyla ilgili ayrı bir eyalet soruşturmasının bir parçası olarak başsavcılıkla görüşmeye oturduğunda Wisconsin müfettişleriyle de bu olayı tartıştığını söyledi.

Wisconsin savcılarının bu olayı "kapsamlı bir şekilde" sorduklarını belirten kaynak, Chesebro'nun bir Wisconsin GOP personelinin sertifikayı Milwaukee'den Washington'a nasıl uçurduğunu ve daha sonra Chesebro'ya nasıl teslim ettiğini tartıştığını söyledi.

Chesebro'nun birinci ağızdan anlattıkları, Smith'in federal iddianamesinde muğlak bir şekilde atıfta bulunulan seçmen listelerini Pence'e elden teslim etme çabasının arkasındaki anlatıyı doldurmaya yardımcı oluyor.

Trump, Chesebro ve diğerleriyle birlikte 6 Ocak'taki sertifika işlemlerini engellemek için komplo kurmayı da içeren suçlamaları kabul etmedi. Chesebro'nun Georgia'daki suçunu kabul etmesinden önce avukatları Smith'in ekibiyle temasa geçti. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, bu hafta itibariyle federal savcılardan henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, federal müfettişler sahte seçmen belgeleriyle ilgili mücadeleye dahil olan birkaç kiş iyle görüştü. Bunlar arasında belgeleri başkente götürmek üzere görevlendirilen Trump çalışanları ve planlamadan haberdar olan bazı sahte seçmenlerle yapılan görüşmeler de yer alıyor.

Trump kampanyasının bir sözcüsü yorum talebine yanıt vermedi.

Johnson'ın sözcüsü bu olayla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak "benim bu teslim girişimine dahil olmam birkaç saniyelik bir süreyi kapsadı" ve "sonuçta bu seçmenler teslim edilmedi" dedi.

'Gün be gün' koordinasyon

Chesebro'nun Michigan savcılarıyla yaptığı görüşmenin kayıtlarına göre, Wisconsin için yazdığı yasal bir notun nasıl ülke çapında bir operasyona dönüştüğünü ve Trump avukatlarının "GOP ve Trump kampanyası ile bir düzineden fazla kişinin çabalarını gün be gün koordine ettiğini" anlattı.

CNN tarafından elde edilen belgelere göre Morgan, 4 Ocak 2021'de Chesebro ve Roman'a bir e-posta göndererek Trump seçmen listelerinin tamamının Kongre'ye ulaştığının teyidini istedi.

Roman, Michigan sertifikasının 15 Aralık'ta postaya verildiğini ancak hala DC'deki bir ABD Posta Servisi tesisinde "yolda" olduğunu söyledi. Wisconsin'in sertifikası da görünüşe göre ulaşmamıştı.

Chesebro savcılara, kampanya Michigan'dan gelen sahte sertifikaların hala postada olduğunu fark ettiğinde Morgan'ın "çılgına döndüğünü" söyledi.

Aynı gün Morgan e-posta yoluyla Chesebro ve Roman'dan sertifikaları Pence'e nasıl teslim edeceklerini yeniden düşünmelerini istedi.

CNN tarafından elde edilen e-postalara göre Morgan 4 Ocak'ta "Bu konuyu daha fazla düşündükçe, bir kuryenin mühürlü bir paketi teslim etmek için Kongre Binası'na erişemeyeceğini anladım" diye yazdı "Muhtemelen uygun yerlere teslim edebilecek bir yasa koyucunun yardımını almanız gerekecek. Bu işin onun istediği şekilde yapılmasını sağlamak için Rudy (Giuliani) ile revize edilmiş bir teslimat planını görüşmenizi şiddetle tavsiye ederim."

'Uçak kiralayabilir miyiz?'

Roman, Wisconsin belgelerinin Washington'a zamanında ulaşamayacağından endişe ediyordu.

"Bir uçak kiralayabilir miyiz? MKE'den (Milwaukee Mitchell Uluslararası Havaalanı) DCA'ya (Ronald Reagan Washington Ulusal Havaalanı) mevcut tek ticari uçak yarın gece 21:30'da varıyor," diye yazdı Roman Chesebro'ya 4 Ocak saat 11:24'te.

Seçmen belgelerini fiziksel olarak Washington'a ulaştırma işi iki kişiye düştü: E-postalara ve Chesebro'nun savcılara anlattıklarına göre, Trump'ın kampanya çalışanlarından biri ve bir Wisconsin GOP yetkilisi.

E-postalara göre, eyaletin seçmen belgelerine sahip olan Wisconsin GOP yetkilisi 5 Ocak günü saat 10'dan sonra Baltimore-Washington Uluslararası Havaalanı'na indi.

CNN tarafından elde edilen e-postalara göre, Trump kampanya yardımcısı Michael Brown Michigan sertifikalarıyla birlikte Washington Ulusal Havaalanına uçtu ve varış saati öğleden sonra 1 civarıydı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e Brown'ın Atlanta'dan Washington'a uçtuğunu çünkü Michigan oy pusulalarını elinde tutan Trump çalışanlarının Senato seçimleri için Georgia'da olduklarını söyledi.

Kaynağa göre kampanya Brown'ın uçuşunu Southwest Havayolları'ndan ayarladı ve ücretini ödedi. Federal kampanya finans kayıtları, Trump yanlısı bir süper PAC'ın Brown'ın uçuş gününde seçim "yeniden sayım" çabalarıyla ilgili seyahat için havayolu şirketine ödeme yaptığını gösteriyor.

Trump Otel buluşması

E-postalar Brown ve Wisconsin GOP yetkilisine sahte seçmen belgelerini teslim etmek üzere Chesebro ile Washington şehir merkezindeki Trump International Hotel 'de buluşma talimatı verildiğini gösteriyor. Chesebro bir e-postada oy pusulalarını teslim etme zamanı gelene kadar otel odasındaki kasada saklayacağını söyledi.

Wisconsin Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, sahte seçmen belgelerinin Washington'a kuryeyle gönderilmesi talebinden rahatsız oldu. Komitenin 6 Ocak tarihli raporuna göre, bir Wisconsin GOP yetkilisi 4 Ocak'ta dönemin eyalet parti başkanı Andrew Hitt'e "Lanet olası Trump aptalları, birilerinin orijinal seçmen belgelerini senato başkanına uçurmasını istiyor" diye yazdı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, sahte seçmen belgelerini Washington'a ulaştırma çabaları hakkında federal müfettişlere bilgi veren Hitt, 6 Ocak tarihli komiteye kuryenin aşırıya kaçtığını, çünkü eyalet partisinin Washington'a postaladığı orijinal belgelerin aslında zamanında ulaştığını söyledi.

Sertifikaların Kongre Binası'na sokulması

Belgelerin hala Pence'in Kongre Binası'ndaki Senato ofisine elden teslim edilmesi gerekiyordu.

Chesebro ve Trump'ın diğer müttefikleri tarafından öngörülenseçmen komplosu, 6 Ocak'ta milletvekilleri her eyaletten gelen seçmen oylarını sayarken Pence'in Biden'ın meşru seçmenlerini reddedip Trump'ın "yedek seçmenlerini" tanımasıydı. Federal yasalara göre, milletvekilleri seçmen oylarını sayarken, sertifikaların ortak oturum sırasında Kongre'de fiziksel olarak sunulması gerekiyor.

Chesebro müfettişlere Roman'ın kendisini belgeleri teslim etmesi için Temsilci Scott Perry olduğunu düşündüğü Pennsylvania'daki bir GOP milletvekilinin yardımcısıyla irtibata geçirdiğini söyledi. Chesebro, yardımcının hangi kongre üyesi için çalıştığından emin değildi. 6 Ocak tarihli raporda, başka bir Pennsylvania Cumhuriyetçisi olan Temsilci Mike Kelly'nin yardımcısının da o gün belgelerin ulaştırılmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

"Wisconsin belgeleri bendeydi. Michigan belgeleri [Trump'ın kampanya yardımcısı] Mike Brown'daydı. Longworth Ofis Binası'na yürüdük ve Perry'nin yanındaki adam, ya da adı her neyse, ve Temsilciler Meclisi çalışanı gibi olan başka bir adam onları aldı ve 'Onları Senato'ya götüreceğiz ve bir Senato çalışanına vereceğiz' dedi." CNN tarafından elde edilen ses kaydına göre Chesebro Michigan savcılarına şunları söyledi

"Lojistik olarak neden doğrudan Johnson'a götürmediğimizi bilmiyorum. Ama bu şekilde yaptık" diye ekledi.

Chesebro iki GOP milletvekilinin seçmen şemasındaki rolünü anlatıyor

Sahte seçmen planının mimarlarından Trump yanlısı avukat Kenneth Chesebro, Michigan savcılarına, her ikisi de Cumhuriyetçi olan Wisconsin Senatörü Ron Johnson ve Pennsylvania Temsilcisi Scott Perry'nin sahte seçmen oy pusulalarının 6 Ocak 2021'deki tasdik işlemi için Kongre binasına getirilmesine nasıl yardımcı olduklarını anlatıyor.

Kaynak: CNN tarafından elde edildi

Kelly ve Perry'nin ofisleri CNN'in yorum taleplerine yanıt vermedi.

Brown bu haber için yorum yapmadı. CNN daha önce Roman'ın Haziran ayında Smith'in büyük jürisine Trump'ın seçimlerini bozma soruşturması kapsamında ifade verdiğini bildirmişti.

CNN daha önce de Roman'ın Trump suçlanmadan önce Smith'in ekibiyle bir teklif görüşmesi yaptığını bildirmişti. Roman aynı zamanda sahte seçmen şemasıyla bağlantılı olarak Georgia'daki geniş kapsamlı seçim haraççılığı davasında da suçlanmış ve suçsuz olduğunu savunmuştu.

Roman'ın avukatı birden fazla yorum talebine yanıt vermedi.

Chesebro'dan gelen ayrıntılar, Trump'ın seçmen belgelerinin Pence'in eline geçmesini sağlamak üzere, aralarında görevdeki bir ABD senatörünün de bulunduğu Kongre üyelerinin nasıl devreye girdiğine dair daha ince bir nokta ortaya koyuyor.

6 Ocak'taki komite ilk olarak geçen yıl Johnson'ın sahte seçmen belgelerini, ortak oturum sabahı Trump'ın istediğini yapmanın ve seçim sonuçlarını tek taraflı olarak tersine çevirmenin anayasaya aykırı olacağını açıklayan Pence'e ulaştırmaya çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

Komite geçen yılki oturumlar sırasında Johnson'ın yardımcısı Sean Riley'nin Pence'in yardımcısı Chris Hodgson'a gönderdiği ve Johnson'ın "Başkan Yardımcısı'na bir şey vermesi gerekiyor, lütfen tavsiye edin" dediği kısa mesajları ortaya çıkardı.

"Nedir o?" Hodgson sordu.

Riley, "MI ve WI için alternatif seçmen listeleri çünkü arşivci bunları almadı," diye cevap verdi.

Hodgson, "Bunu ona vermeyin," dedi.

'F**ktir et bu adamları'

Michigan'da verdiği mülakatta Chesebro, Trump'ın avukatları, kampanya yetkilileri ve diğer müttefikleri arasında, seçmen planının amacı ve 6 Ocak'ta işlerin ne kadar ileri götürüleceği konusunda yaşanan bazı iç anlaşmazlıklardan da bahsetti.

Chesebro o zaman da şimdi de planın Trump'ın yasal haklarını korumaya yönelik yasal bir hamle olduğunu savunuyor.

Detroit News tarafından bildirilen ve CNN tarafından elde edilen e-posta ve metin mesajlarına göre, Trump seçmenleri 14 Aralık 2020'de sahte oylarını kullanmak ve belgeleri imzalamak üzere eyalet başkentlerinde bir araya gelmeden önce bile Chesebro, bazı seçmenlerin olası yasal tehlikeye ilişkin endişelerini duydu.

Chesebro, bu endişelere yanıt olarak Pennsylvania ve New Mexico'dan gelen sahte sertifikalar için riskten korunma dili ekledi. Roman ve Morgan'a, plandaki yedi eyaletin tamamının evraklarına beklenmedik durum uyarılarını eklemelerini önerdi. Ancak e-postalara göre Roman bu fikri reddetmiş.

Roman 12 Aralık 2020'de Chesebro'ya "F**k bu adamlar" diye mesaj attı.

Trump kampanyası çalışanı Michael Roman'ın 25 Ağustos'ta Atlanta'daki Fulton County Hapishanesi'nde çekilen tutukluluk fotoğrafı.

Bu sırada Trump kampanyası esasen ikiye bölünmüştü. Kongre ifade tutanaklarına göre, seçime kadar Trump'ın günlük faaliyetlerini yöneten üst düzey yetkililer, mahkemede de dahil olmak üzere, sorumluluklarını Rudy Giuliani ve Chesebro gibi diğerlerine devrettiklerini söylüyorlar. Morgan ve diğerlerinin ifadelerine göre Roman, Giuliani'nin yapısı altında çalışmak üzere fiilen ekip değiştirdi.

Giuliani'nin bir sözcüsü yorum talebine yanıt vermedi.

'İşler benim için gerçekten kötüye gitti'

Chesebro, Michigan'daki müfettişlere kendi e-postalarının Morgan'ın 6 Ocak'tan önceki son saatler de dahil olmak üzere, sertifikaların başkente ulaşmasını sağlamak için derinlemesine müdahil olduğunu gösterdiğini söyledi.

"En azından bunu yapan, ne yaptıklarını benden saklayan ve sonra da Kongre'ye benim hakkımda yalan söyleyen üst düzey Trump avukatlarına karşı gerçekten sıcak hisler beslemiyorum. Bu yüzden gerçekten çok zor oldu," dedi Chesebro.

Chesebro, GOP milletvekillerinin seçmen şemasındaki rolünü anlatıyor

Sahte seçmen planının mimarlarından Trump yanlısı avukat Kenneth Chesebro, Michigan savcılarına Kongre çalışanlarının sahte seçmen oy pusulalarının 6 Ocak 2021'deki tasdik işlemi için Kongre binasına getirilmesine nasıl yardımcı olduklarını anlatıyor. (Chesebro, Temsilci Scott Perry'nin ofisinden bir personelin bu işe dahil olduğunu söylüyor, ancak 6 Ocak tarihli raporda bu kişinin Temsilci Mike Kelly'nin ofisinden biri olduğu belirtiliyor).

Chesebro ayrıca, 2020 seçimlerini iptal etme girişimlerine karışmasının sonuçlarını da anlatıyor.

Kaynak CNN tarafından elde edildi

Morgan kongrede verdiği ifadede seçmen planından haberdar olduğunu ancak kendisini bu çabadan uzak tutmak istediğini ve işi Giuliani'nin emrindekiler de dahil olmak üzere başkalarına devrettiğini söyledi.

Morgan geçen yıl 6 Ocak'ta komiteye verdiği ifadede, başlangıçta seçmenlerin sadece bir olasılık olarak kullanılması gerektiğine inandığını söyledi. Ona göre seçmenler eyalet başkentlerinde toplanıp oylarını kullanmalı, ancak mahkemede "galip gelmedikçe" belgeleri Kongre'ye "sunmamalıydılar".

Morgan, komiteye planın Aralık ayında değiştiğini ve "at ve tut" operasyonundan "at ve gönder" operasyonuna dönüştüğünü söyledi. İşte o zaman Morgan komiteye geri adım attığını söyledi ve bir yardımcısına "Bay Chesebro'ya kibarca e-posta göndererek 'bu sizin göreviniz' demesi için talimat verdiğini ifade etti. İleriye dönük olarak Seçiciler Kurulu meselelerinden siz sorumlusunuz."

Komiteye "Bu benim sorumluluğu sıfıra indirme yöntemimdi" diyen Morgan, daha sonra bu e-postanın gönderilmesinden sonra "yoluna devam ettiğini" de sözlerine ekledi.

Morgan, sahte seçmenlerin 6 Ocak'ta sayılmasına yönelik yeni planın "Başkan Yardımcısının hayatını zorlaştıracağından endişe duyduğunu ve bunun bir parçası olmak istemediğini" açıkladı.

Savunma avukatları, e-postalarına ve Chesebro'nun müfettişlere yaptığı açıklamalara cevaben CNN'e "Bay Morgan kongrede verdiği ifadenin arkasındadır" dedi.

Nihayetinde, e-postalara ve yasal sıkıntılarından doğrudan Trump kampanyasının hukuk ekibini sorumlu tutan Chesebro'ya göre Morgan, Kongre'nin ortak oturumunun arifesinde oy pusulalarının yerleştirilmesine yardımcı oldu.

Chesebro Michigan savcılarına "Tüm bunlardan kaçınabilirdim" diye dert yandı. "Tanımadığınız ve güvenebileceğinizden emin olmadığınız insanlarla çalışmamak konusunda gerçek bir ders oldu, çünkü işler benim için gerçekten kötüye gitti."

CNN'den Avery Lotz, Annie Klingenberg, Fredreka Schouten bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com