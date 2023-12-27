Özel danışman, Trump'ın mahkeme salonunu dezenformasyon yaymak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini savunuyor

Dosya, Trump'ın yaklaşan ceza davasında jüri karşısına çıkmaya hazırlanan özel danışman Jack Smith'in ofisindeki savcıların aradığı bazı önemli parametreleri ortaya koyuyor.

Savcılar Çarşamba günü mahkemeye sundukları yeni dosyada, "Mahkeme, sanığın mahkeme salonunu alakasız dezenformasyon yaydığı bir foruma dönüştürmesine izin vermemeli ve bu davaya siyaset karıştırma girişimini reddetmelidir" diye yazdılar.

Savcılar, eski cumhurbaşkanının davayı siyasileştirmeye çalışarak jüri üyelerini davanın gerçeklerini görmezden gelmeye ve herhangi bir yasal standarda dayanmaksızın savcılıkla aynı fikirde olmadıkları için kendisini beraat ettirmeye ikna etmeye çalışıyor olabileceğini söylüyor.

Savcılar ayrıca mahkemeden Trump'ın, Biden yönetiminin davayı siyasi nedenlerle kendisine karşı açtığını öne sürmesini yasaklamasını istiyor.

Savcılar, "Sanık her ne kadar aksini istese de, bu dava siyasetle değil, gerçekler ve hukukla ilgili olmalıdır" diye yazdılar.

Trump'ın başkanlık dokunulmazlığı nedeniyle kovuşturmadan korunup korunamayacağına ilişkin bir temyiz davası devam ettiği için davadaki işlemlerin çoğu askıya alınmış durumda.

Trump'ın savunmasının bir parçası olarak kullanmayı umduğu başkanlık korumalarıyla ilgili sorunun, şu anda Mart 2024'te yapılması planlanan duruşmaya çıkmadan önce çözülmesi gerekecek. Temyiz yargıçlarının vereceği herhangi bir kararın Yüksek Mahkeme'ye taşınması da muhtemel.

Ancak Smith'in ofisi davada daha önce belirlenen son teslim tarihlerine uymaya devam ediyor ve temyizlerin hızlı bir şekilde çözülmesi durumunda duruşmayı bu bahara yetiştirmeyi umduklarını belirtiyor.

Trump davada ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak ve resmi bir işlemi engellemek de dahil olmak üzere dört suçlamayla karşı karşıya. Eski başkan suçsuz olduğunu savunuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com