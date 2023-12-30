Özel danışman Jack Smith, Trump'ın dokunulmazlık iddiasına karşı çıkıyor

Smith'in Trump'ın federal seçimlere hile karıştırma davasındaki dokunulmazlık talebine verdiği yanıt, 9 Ocak'ta Washington DC'deki bir ABD temyiz mahkemesi önünde yapılması planlanan sözlü tartışmalar öncesinde geldi.

"Sanık (Br.1) bu kovuşturmanın 'Cumhuriyetimizin temelini sarsmakla tehdit ettiğini' ileri sürmektedir. Tam tersine, davalının, seçimi kaybetmiş olmasına rağmen, suç teşkil eden yollarla iktidarı elinde tutmak için eşi benzeri görülmemiş bir çaba içine girdiği yönündeki suçlamalardan sorumlu tutulamayacağı iddiası, Cumhuriyetimizin demokratik ve anayasal temelini tehdit etmektedir," diye yazdı Smith yeni dosyasında.

"Bu Mahkeme, halkın ve sanığın bu davanın hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasındaki zorlayıcı menfaatini ilerletmek için yetkiyi hızlı bir şekilde onaylamalı ve yayınlamalıdır" diye ekledi.

Trump, davada ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak ve resmi bir işlemi engellemek de dahil olmak üzere dört suçlamayla karşı karşıya. Eski başkan suçsuz olduğunu savundu.

Trump'ın bölge mahkemesi hakiminin eski bir başkan olarak görevdeyken işlediği olası suçlar için dokunulmazlık hakkına sahip olmadığı yönündeki kararını temyize götürmesi beklenirken federal seçimlere hile karıştırma davasında duruşma öncesi işlemler geçici olarak durduruldu.

Davanın ilk olarak Mart ayında başlaması planlanıyordu.

Cumartesi günü yaptığı başvuruda Smith, eski bir başkana bu tür geniş bir dokunulmazlık tanınmasının son derece tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

"Davalının geniş dokunulmazlık teorisinin sonuçları oldukça düşündürücü. Smith'e göre, bir mahkeme Başkan'ın suç teşkil eden davranışlarını, federal çıkarların söz konusu olduğu bir konuda bir devlet görevlisiyle yazışma, Yürütme Organı'nın bir üyesiyle toplantı ya da kamuyu ilgilendiren bir konuda açıklama şeklinde olduğu sürece kovuşturmadan muaf olarak değerlendirmelidir."

"Bu yaklaşım, kazançlı bir devlet ihalesini ödeyene yönlendirmesi karşılığında rüşvet kabul eden bir Başkan'a; FBI Direktörüne siyasi bir düşman hakkında suçlayıcı kanıtlar yerleştirmesi talimatını veren bir Başkan'a; Ulusal Muhafızlara en önde gelen eleştirmenlerini öldürme emri veren bir Başkan'a cezai kovuşturmadan muafiyet sağlayacaktır; ya da yabancı bir düşmana nükleer sırlar satan bir Başkan, çünkü bu senaryoların her birinde Başkan sadece yasaları uyguladığını ya da Adalet Bakanlığı ile iletişim kurduğunu ya da Başkomutan olarak yetkilerini kullandığını ya da dış diplomasi yaptığını iddia edebilir."

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Kaynak: edition.cnn.com