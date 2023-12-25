Özel: 'Bu kurtarmak değil, yok etmek' - Ukraynalı MMA şampiyonu Yaroslav Amosov savaşın dehşetini anlatıyor

Gökyüzü açık ve sessizdir ve tepedeki ağaçlarda kuş cıvıltıları duyulmaktadır. Amosov akşamı "sakin" olarak tanımlıyor.

Ancak pek çok Ukraynalı için Rusya'nın 24 Şubat'ta işgali başlatmasından bu yana böyle anlar çok az ve her birkaç adımda bir Amosov'a Vladimir Putin'in savaşının memleketine getirdiği yıkım hatırlatılıyor.

Nisan ayında yerel yetkililer İrpin'in kritik altyapısının yaklaşık %50'sinin tahrip edildiğini söylemişti.

Son dünya şampiyonu Amosov, Ukrayna'dan CNN Sport 'a verdiği özel röportajda, "Bir zamanlar mutluluk ve hayat dolu olan şehrinize bakmak çok zor," diyor.

"Burası her zaman çok güzeldi, insanlar mutluydu, hayatlarından memnundular ve bundan zevk alıyorlardı.

"Ama şimdi şehre bakınca, yanan, yıkılan ve bakması korkunç bir hale gelen bir şehir. Şehirde arabayla dolaşamıyordunuz çünkü yollar ağaçlarla kaplıydı, bazı yerlerde evlerin parçaları vardı. Yıkım."

Ukraynalı boksör kendi kuşağının en iyi dövüşçülerinden biri ve 26-0 ile şu anda tüm MMA'de en uzun aktif yenilmezlik serisine sahip. 13 Mayıs'ta Bellator'un Londra'daki Wembley Arena'da düzenlediği etkinlikte ağır sıklet dünya şampiyonluğunu savunuyor olmalıydı.

Amosov, Khabib Nurmagomedov'un 29-0'lık tüm zamanların yenilmezlik rekorunu kovalıyordu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali onu çekilmeye zorlamadan önce merakla beklenen bir maçta Michael Page ile dövüşecekti.

28 yaşındaki boksör, savaş başlamadan dört gün önce Tayland'daki bir eğitim kampından evine dönmüştü. Rus birlikleri ilerlemeye başladığında Amosov, Irpin ve çevresindeki sivillere yardım etmek için bölge savunmasına katılmadan önce eşini ve altı aylık oğlunu Ukrayna'nın dış mahallelerinde güvenli bir yere götürdüğünü söylüyor.

Savaşın acımasız gerçekliği hızla ortaya çıktı.

Amosov, "İlk günlerde tüm bu olaylara bakmak, alışmak, insanların evlerinden nasıl kaçtığına bakmak çok zordu," diye hatırlıyor. "Herkes gidemiyordu, bazı insanların geride bırakamadıkları ebeveynleri vardı, onlar çok yaşlıydı ve düzgün hareket edemiyorlardı.

"İnsanlar koşuyor... çocuklarını, anne babalarını kucaklarına alıp koşuyorlar, ağlıyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. İnsanlar evcil hayvanlarıyla birlikte koşuyor.

"Bu durumu bir askerin kucağında bir çocukla koşarken gördüm. Çocuğun eşyaları kan içindeydi ama bu kan onun değil, babasının kanıydı. Annesi de arkasından koşuyordu. Sonunda çocuğun babasına ne olduğunu bilmiyorum ama izlemesi çok zor.

"Çocuk muhtemelen iki ya da üç yaşlarındaydı ama ne olduğunu bile anlamadı, ağladığını duymadım, muhtemelen gerçek dışı bir şok yaşıyordu."

İşgalin ilk birkaç gününün çılgınca doğası böyleydi, Amosov ve daha önce hiç silah tutmadığını söylediği arkadaşlarına, şehirde çatışmalar çoktan başladığı için silahlarını nasıl kullanacakları konusunda sadece kısa bir eğitim verildi.

Amosov, aklından en çok çıkmayan anlardan birinin birkaç hafta sonra, şehrin büyük bölümü Rus işgalinden kurtarıldıktan sonra yaşandığını söylüyor.

Ekibi yardım dağıtmak için İrpin'i dolaşıyordu ve neredeyse bir aydır bodrum katlarında saklanan ve sınırlı yiyecek ve suya sahip sivilleri buldu.

Buldukları bir adamın kendisine biraz ekmek verdikten sonra gözyaşlarına boğulduğunu canlı bir şekilde hatırlıyor. Amosov, "Bir insanın elinde bir parça ekmek olduğu için ağladığını görmek çok acı verici ve izlemesi çok zor," diye anlatıyor.

Geçtiğimiz hafta Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushin yaptığı açıklamada Rus güçlerinin çekilmesinden bu yana kasabada 290 sivilin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Markushin, ölenlerden 185'inin kimliğinin tespit edildiğini ve bunların çoğunun erkek olduğunu söyledi. Ölüm nedeni "şarapnel ve kurşun yaraları". Markushin'e göre ölenlerin en az beşinde beyin hasarı ve açlık vardı.

Bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) son raporuna göre Ukrayna'da toplam sekiz milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edilmiş durumda.

'Bu ülkeyi savunmak istiyorsunuz'

Amosov, en karanlık anlarında, her gece yatağa girebilmek için gün boyunca hayatta kalıp kalamayacağını bilmediğini itiraf ediyor. Onu ayakta tutan şeyin ise her gün Ukrayna vatandaşlarının "çılgın yardımı" ve nezaketi olduğunu söylüyor.

Amosov ve grubunun çoğu zaman akşama kadar yemek yiyecek vakitleri olmuyormuş ama Ukrayna'daki savaşa yardım edenler için yemek pişiren ve sıcak içecek hazırlayan siviller tarafından yol kenarında düzenli olarak karşılanıyorlarmış.

Neredeyse hiçbir şeyi olmayanlar bile askerlere bir şeyler, bazen sadece bir çikolata vermeye çalışıyordu.

"Böyle insanlarımız olduğu ve böyle harika bir ülkede yaşadığımız için gurur duyuyorum" diyor.

Amosov, Irpin'deki çatışmaların en kötüsünden sağ kurtulmuş olsa da, birlikte savaştığı herkes onun kadar şanslı değildi. Eşini ve oğlunu ziyaret etmek için birkaç gün izin alan Amosov, döndüğünde kendisiyle birlikte bölge savunmasına katılan gençlerden birinin öldüğünü gördüğünü söylüyor.

"Bir anne çocuğunu gömerken ve onunla bir gelecek planlayan kız arkadaşı da orada dururken izlemek çok zor," diye hatırlıyor. "Burası bizim evimiz, ailelerimiz burada yaşıyor ve her şeyin eskisi gibi olmasını istiyoruz. İyi bir hayat yaşadık, her şeyden memnunduk.

"Tüm bu insanlara, kadınlara, çocuklara baktığınızda, çocuklarını gömen anneleri gördüğünüzde, şehrinize neler olduğunu gördüğünüzde, şehriniz yanarken, yardım etmek istiyorsunuz ve bu şehri, bu ülkeyi savunmak istiyorsunuz."

Geçen ay Amosov'un annesinin Irpin'deki evinden Bellator dünya şampiyonluğu kemerini alırken yayınladığı bir video viral oldu.

Videoda Amosov elinde plastik bir torbayla evdeki merdivene tırmanıyor ve torbayı açarak kemeri ortaya çıkarıyor.

Gülüyor ve "kemeri ikinci kez aldığını" söylüyor ve daha sonra askeri üniformalı bir grup tarafından çevrelenirken unvanı havada tuttuğu bir fotoğrafını paylaşıyor.

"O anda güzeldi çünkü kemer güvende ve sağlamdı" diyor. "Annemin onu iyi saklaması ve hayatta kalması güzeldi ve o gün Rus askerleri Ukrayna'nın bizim bölgesinden geri çekiliyordu, bu yüzden ruh hali daha iyiydi.

"Ama aynı zamanda, şu anda burada duruyorum ve şehrimiz sakin ve her şey yolunda, ama diğer şehirlerde neler olup bittiğini anlıyor ve biliyorum ve arkadaşlarla gülmek zor, iyi bir ruh halinde olmak zor çünkü sürekli bombalama olduğunda ve ateş edildiğinde bu durumlarda bulunduktan sonra."

'Bu bir yıkım'

Amosov, savaş sırasında bir gün arkadaşlarının, eskiden dövüş sanatlarıyla uğraşan ama şimdi hastanede yaralı yatan bir hayranından haberdar ettiklerini söylüyor.

Amosov çocukla mesajlaşmaya başlamış ve kısa süre sonra onu ziyaret etmek için bir randevu ayarlamış. Amosov oraya vardığında, henüz 20 yaşında olan bu genç hayranının dövüş sırasında iki bacağını da kaybettiğini görünce yıkıldı.

"İnsanların burada olup bitenlere neden inanmadıklarını anlamıyorum, [Rusya'nın] insanları kurtarmak için 'özel bir operasyon' yürüttüğünü düşünüyorlar" diyen Amosov, Rus yetkililerin ülkenin Ukrayna'yı işgalini tanımlamak için kullandığı örtülü tanıma atıfta bulunuyor.

"Ama Mariupol'a ne olduğuna bakıyorsunuz, Ukrayna'da zarar gören ve sadece yaşamak isteyen pek çok sivilin öldüğü diğer tüm şehirlere bakıyorsunuz. Savaş istemiyorlardı, her şeyden memnundular.

"Herhangi bir kural olmadan nasıl bu kadar acımasızca savaşılabildiğini anlamıyorum. Sanki insan olmayan bir şeymiş gibi bir izlenimim var. Nasıl böyle davranabiliyorsunuz? Kaç kişi yaralandı? Kaç kişi öldü? Kaç kişi evini kaybetti? Ve kurtarmaktan mı bahsediyorlar? Bu kurtarmak değil, bu yıkım."

Irpin'deki çatışmalar yatışmaya başladığında Amosov hemen karma dövüş sanatları eğitimine döndüğünü söylüyor.

Logan Storley, Cuma günü Page'e karşı Amosov'un yerine getirilen dövüşçüydü ve Ukraynalı kafese dönmek için can attığını ve kimin kazanacağını görmek için merakla izleyeceğini söylüyor.

"Şimdi formumu geri kazanıyorum ... Geri dönmek istiyorum," diyor. "Ülkemizin tamamının eski hayatına dönmesini ve kemerimi korumayı istiyorum."

Amosov bunun ne zaman olacağını bilmediğini itiraf ediyor, ancak savaş nihayet sona erdiğinde ülkesinin neye benzeyeceğini biliyor.

"Ukrayna'nın her vatandaşı için, dünyanın en iyi, en güzel ve en sevilen ülkesi gibi görünecek."

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Kaynak: edition.cnn.com