Öz ailemi bulmak için DNA analizini kullandım ve bu beni 3 kıtaya gönderdi

1961 yılında Kaliforniya'da doğduğumda evlat edinildim. Yıllar boyunca, doğduğum aileyi ara ara aradım ama mühürlü kayıtlar ve ağzı sıkı yetkililer beni hep engelledi. Ancak son on yılda, evde yapılan DNA testleri ve resmi kayıtlara internet üzerinden kolay erişim oyunu değiştirdi.

Plastik tüplere tükürdüm (ABD'de bu sektördeki iki büyük oyuncunun her biri için birer tane: 23andMe ve Ancestry.com), onları postaya verdim ve endişeyle sonuçları bekledim. E-posta 2022 yılının başlarında elime ulaştığında şaşkına döndüm.

Bir ömür boyu beyaz bir Amerikalı olduğuma inandıktan sonra, bunun sadece yarı yarıya doğru olduğunu öğrendim. Öz annem Iowa'da doğmuştu. Ama babamın Kuzey Afrikalı olduğu ortaya çıktı.

23andMe ve Ancestry'nin mesajlaşma sistemleri aracılığıyla anonim DNA eşleşmelerine ulaştım, ancak kimse cevap vermedi. Ardından Ancestry.com ve çeşitli kamu kayıtları veritabanlarını kullanarak haftalarca araştırma yaptım ve hem anne hem de babamın kimliklerini tespit edebildim ve birkaç yakın akrabalarının iletişim bilgilerini buldum.

Öz babamın 1930'ların ortasında Kazablanka'da doğduğunu keşfettim. Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın (kurgusal olarak) Nazilerden kaçtığı romantik görüntüler kafamda canlandı.

Kayıtlar 1959'da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiğini ve San Francisco'ya yerleştiğini gösteriyordu. Annem de San Diego'da büyümüş ve liseden hemen sonra San Francisco'ya taşınmıştı. Ama neden Fas'ı terk etmişti? Onu San Francisco'ya getiren neydi? Daha fazlasını öğrenmeliydim.

İlk temas

Günlerce en iyisini ve en kötüsünü hayal ettikten sonra, büyük olasılıkla varlığımdan bile haberi olmayan genetik olarak yakın aile üyelerine ne söyleyeceğime dair senaryolar hazırladım. Sonra endişeyle onlara ulaştım.

Annemin ve babamın aileleri, var olduğumu öğrendiklerinde yaşadıkları şoka rağmen beni kollarını açarak karşıladılar.

Biyolojik anne ve babamın öldüğünü hemen öğrendim ve onlarla tanışma fırsatını sonsuza dek kaçırdığım için derin bir hayal kırıklığına uğradım. Daha önce daha çok aramış olsaydım her şey farklı olur muydu?

Ama tüm kardeşlerinin hâlâ hayatta olması beni çok heyecanlandırmıştı.

Yeni ailemden, ebeveynlerimin hikayelerinin kabataslak bir taslağını çıkardım: Dünyanın zıt taraflarında, her ikisi de zor ebeveynlerle çatışmış ve ilk fırsatta evi terk etmişlerdi. İkisi de kendilerini dünyanın en özgür düşünceli yerlerinden birinde bulmuşlardı: San Francisco.

Adam şehrin North Beach mahallesinde yer döşemecisi olarak çalışıyor, kadın ise kokteyl garsonu ve dansçıydı. Adam, kadının çalıştığı bir gece kulübünde zemin döşerken tanıştıklarını hayal ettim.

Anlatılanlara göre, çok kısa bir ilişki olmuş olmalı. Babam bir kız arkadaşıyla yaşıyordu ve annemin kız kardeşi, annemin babam hakkında hiçbir şekilde konuştuğunu duymadığını söylüyor. Kız kardeşi ve annesi dışında ailesinden başka kimseye hamile olduğu söylenmemiş. Babamın ailesi de kendisine hiç söylenmediğinden %100 emin olduklarını söylüyor.

Başka büyük sürprizler de vardı: Annemin hayatının geri kalanında başka bir çocuğu - hatta ciddi bir erkek arkadaşı - olmadığı söylendi. Baba tarafımdan ise Fransa ve Fas'ta bir üvey erkek ve kız kardeşim ile düzinelerce kuzenim olduğunu öğrendiğimde şok oldum.

Beni ziyarete davet ettiler. Babamın büyük ve misafirperver ailesiyle tanışmak için bir seyahat ayarladım.

'Sıcak bir şekilde kucaklandım'

Paris'te, bir kuzenim güneşli banliyö evinde bana coşkulu bir parti verdi ve burada ailenin tüm Fransız kolu tarafından sıcak bir şekilde kucaklandım. Nereye gideceğim ve alışılmışın dışında ne göreceğim konusunda ilgi alanlarıma göre hazırlanmış ipuçları verdiler.

Onların tavsiyesi üzerine bir öğleden sonramı Paris'in doğusundaki Buttes-Chaumont adlı büyük ve güzel bir şehir parkında geçirdim. Akşam yemeğini işçi sınıfı lokantalarının Fransızcadaki karşılığı olan Julien adlı bir lokantada ( bulyon, adını et suyundan alıyor) yedim. Paris'e üçüncü gelişimdi ama artık yeni gözlerle görüyor, kendimi şehrin fahri bir evladı olarak hayal ediyordum.

Fas tamamen başka bir dünyaydı. Daha önce hiç Müslüman bir ülkeye ya da Avrupa veya Amerika dışında bir yere seyahat etmemiştim. Bu deneyim, yabancı macera ve rahat seyahatin garip ve büyülü bir birleşimiydi ve beni kollayan ailem tarafından tamponlanmıştı.

İlk altı günümü Kazablanka'ya yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki sahil kasabası Dar Bouazza'da geçirdim; burada büyük Faslı ailemin sahile sadece birkaç metre uzaklıkta komşu yazlık evleri vardı. Evler, büyükbabamın yaklaşık bir asır önce (arazinin değersiz olduğu düşünülürken) Kazablanka'nın yaz sıcağından kaçmak için satın aldığı mülk üzerine inşa edildi.

Fransızca ailenin ana dili ve teyzelerim ve amcalarım İngilizce bilmiyor. Genç bir kuzenim genellikle çeviri yapmak için hazır olurdu ama masada ya da arka güvertede yapılan grup konuşmaları hep Fransızca olurdu ve benim katılmam mümkün olmazdı. Bir sonraki ziyaretime kadar Fransızca konuşmayı öğrenmeye karar verdim.

Dil farkına rağmen hepsini tanıdım - sert amcayı, anaç teyzeleri, şakacı kuzeni. Ve onların kişilik özelliklerinin ve tuhaflıklarının çoğunu - ne kadar şamatacı, meraklı ve sinsi olduklarını - kendimde tanıdım.

Yaklaşık bir hafta boyunca, orta sınıf Fas evlerinde yaygın olan küçük ev çalışanları tarafından deniz kenarındaki teraslarda pişirilen ve servis edilen kuzu tajine (aynı adı taşıyan seramik bir tabak içinde sebzelerle buharda kızartılmış) ve pastilla (yufkaya sarılmış baharatlı, rendelenmiş tavuk veya av kuşu) gibi lezzetli, otantik Fas yemeklerini yedim.

Yeni bir vatanı keşfetmek

Yine de babamın anavatanını daha fazla görmek istedim ve lüks bir seyahat şirketi sahibi olan kuzenim ve kocası tarafından ayarlanan Fez ve Marakeş turuna katıldım.

Bu iki şehir güzel ve hayranlık uyandırıcı, yabancı ama garip bir şekilde tanıdıktı. DNA yolculuğum sayesinde onları benzersiz ve çok kişisel bir şekilde deneyimledim: babasının anavatanından sadece bir nesil uzakta bir oğul olarak.

Profesyonel rehberler ilgi alanlarıma ve yeni keşfettiğim ailemin kültür ve tarihine göre kişiselleştirilmiş turlar düzenlediler - ailemin Fez'deki atalarının türbesine yapılan bir yan geziye kadar.

Rehberlerin beni yeni soyadımla esnafla tanıştırdığı şehirlerin renkli medinalarını (pazar yerleri) gezerken babamın görmüş olabileceği şeyleri gördüm. Muhteşem camiler ve Marakeş'in en büyük Yahudi tapınağı olan Lazama Sinagogu gibi beklenmedik yan mekanlar gördüm. Yüzyıllardır yapıldığı gibi çömlek, deri eşya ve kumaş yapan zanaatkârları iş başında izledim.

Turun en önemli noktası, Fez ile Fas'ın başkenti Rabat arasında yer alan Volubilis'teki antik Roma kalıntılarına yapılan bir yan geziydi. Şehir üçüncü yüzyıl civarında Roma tarafından terk edilmiş ve 20. yüzyılın başlarına kadar kazılmamıştır. İyi korunmuş duvarları, temelleri ve zemin mozaiklerini yerinde görmek - Amerika'da görülemeyecek bir şey - benim gibi bir tarih meraklısı için mükemmel bir deneyimdi.

Tur, bana Berberi usulü yemek pişirme dersi veren yerel bir aile ile bir öğleden sonrayı geçirmek için Yüksek Atlas Dağları'nda bir yürüyüşle tamamlandı ve bana geleneksel bir Fas tajininde kuzu eti ve sebzelerin nasıl pişirileceğini öğretti.

Hatta aile reisi bana bir fotoğraf çektirmem için Fas'ın geleneksel dış giysisi olan bir djellaba ödünç verdi; bu hem tuhaf hem de garip bir şekilde rahatlatıcı bir his veriyordu - tüm gezinin mükemmel bir özetiydi.

DNA gezginleri dikkat

Evde DNA testi yaptırmak, niyetli ya da değil, sizi kendi büyük maceranıza başlatabilir.

Eski CNN muhabiri Samuel Burke, CNN Filipinler ile ortaklaşa "Aniden Aile" adlı bir podcast dizisi hazırlayarak DNA analizinden çıkabilecek hoş ya da başka türlü sürprizleri ele aldı.

"DNA testi, DNA endüstrisinde kimsenin bahsetmediği Pandora'nın Kutusu'nu açabilir" dedi.

Burke, bazı insanların sadece taşıyabilecekleri genetik sağlık koşullarını bilmek istediklerini söyledi. Birçoğu da etnik kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor: "Ne kadar İrlandalı, ne kadar Yahudi, ne kadar Amerikan yerlisi olduklarını". Ancak çok az kişinin test hizmetlerinin onları bazen beklenmedik şekillerde diğer insanlarla buluşturacağının farkında olduğunu söyledi.

İster aile geçmişiniz hakkında hiçbir şey bilmeyin ister her şeyi bildiğinizi düşünün, sürprizlerle karşılaşmanız muhtemel. Burke, bunlar arasında bir ebeveynin sadakatsiz olduğunu ya da suni döllenme ürünü olduğunuzu öğrenmeyi sayıyor. Ya da ebeveynlerinizden biriyle biyolojik olarak akraba olmadığınızı keşfedebilirsiniz.

Burke, hazırlıklı olmanın bazı tuzaklardan kaçınmanın anahtarı olduğunu söyledi.

"Beklenmedik bir şey öğreneceğinizi tahmin edin." Ve eğer kötü bir şeyden şüpheleniyorsanız, sonuçlarınızı paylaşmaktan vazgeçebileceğinizi söylüyor. Burke, DNA hakkında haber yaparken duyduğu en iyi tavsiyenin "yavaşlamak" olduğunu da sözlerine ekledi. "Gizemleri çözmeye" ve sonuçlarınızı mümkün olan en kısa sürede paylaşmaya kararlı olmayın.

DNA testiniz beklenmedik sonuçlar versin ya da vermesin, ülke çapında ya da benim durumumda olduğu gibi dünya çapında büyüleyici seyahatlere ilham verebilir.

Ancak benim maceramda öğrendiğim en iyi şey - ziyaret ettiğiniz yerlerden bile daha fazla - bağ kurduğunuz insanlar, size benzeyen ama aynı zamanda çok farklı olan yeni bulduğunuz ailenizdir.

Bu hikaye ilk olarak Ocak 2023'te yayınlanmış ve Aralık 2023'te yeniden yayınlanmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com