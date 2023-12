Oyuncular cinsel istismar suçlamaları hakkında konuşurken eski NWSL koçu 'yırtıcı' olarak adlandırıldı

Riley, The Athletic tarafından hazırlanan ve oyuncuların Riley'nin yıllarca nüfuzunu ve gücünü kullanarak oyunculara cinsel tacizde bulunduğunu ve bir olayda bir oyuncuyu kendisiyle seks yapmaya zorladığını iddia ettiği bir araştırma raporunun ardından geçtiğimiz hafta North Carolina Courage tarafındankovuldu.

Riley Athletic raporundaki suçlamaları reddetti. CNN yorum için Riley'e ulaşamadı.

Sekiz sezon boyunca üç NWSL takımına koçluk yapan Riley hakkındaki cinsel baskı ve suiistimal iddialarını detaylandıran raporun ardından NWSL komiseri Lisa Baird istifa etti ve lig geçtiğimiz hafta sonu için planlanan tüm maçları iptal etti.

Athletic'in raporunda eski oyuncu Sinead Farrelly, evli bir Riley'nin kendisini seks yapmak için otel odasına nasıl zorladığını anlattı. Rapor edilen bir başka olayda ise Riley'nin Farrelly ve takım arkadaşı Shim'i dairesine geri götürdüğü ve birbirlerini öpmeleri için baskı yaptığı anlatılıyor.

The Athletic, Riley'den iddia edilen kötü davranışları hakkında yorum yapmasını istedi ve Riley de eski oyuncuların iddialarının "tamamen gerçek dışı" olduğunu söyledi. The Athletic'e göre, Riley onlara bir e-posta ile şunları söyledi: "Bu oyuncularla hiçbir zaman cinsel ilişkiye girmedim ya da onlara cinsel yaklaşımda bulunmadım."

Salı günü Shim ve ABD Kadın Milli Takımı forveti Alex Morgan ile birlikteNBC'ye konuşan Farrelly, Riley'nin neden olduğu zararın yaşamlarının "her alanına sızdığını" söyledi.

Riley için üç farklı takımda oynayan Farrelly, "Bence bu gerçekten çok önemli ve bu yüzden hikayemizi paylaşmak ve kariyerlerimize ve insan olarak kim olduğumuza verilen zararı bu kadar ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istedik" dedi.

Farrelly NBC'ye verdiği demeçte, "Özgüvenime, kendimi nasıl gördüğüme ve hayata nasıl yaklaştığıma verilen zarar, yaşamınızın her alanına sızıyor" dedi.

"Bununla birlikte gelen çok fazla kayıp ve geri alamayacağım şeyler var ve bence sadece otantik benliğiniz olmaya çalışmanın duygusal etkisine dokunabildiğimizde, bu gerçekten birçok insan için eve çarpabilir çünkü bu spordan daha büyük. Bu kendi hayatlarımızda ve bedenlerimizde güvende olmakla ilgili ve oyuncular bunu hak ediyor. Hepimiz bunu hak ediyoruz. Ve bunun için mücadele edeceğiz."

Oyuncular sendikası Salı günü yaptığı açıklamada, Çarşamba günü yapılması planlanan NWSL maçlarının planlandığı gibi devam edeceğini duyurdu.

NWSL takımlarından Washington Spirit'in CEO'su ve yönetici ortağı Steve Baldwin, yaşanan gelişmeler üzerine Salı günü istifa etti. Baldwin'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, istifa nedeninin bir parçası olarak oyuncuların yakın zamanda yaptığı bir talebe atıfta bulunuldu.

Shim NBC'de yaptığı açıklamada "bizi destekleyen ve sesimizi duyuran herkese minnettarım" derken "daha fazla adalet" istediğini söyledi.

NBC'ye "Daha fazlasını istiyorum" dedi. "Daha fazla adalet istiyorum, daha iyi politikalar istiyorum, oyuncuların korunmasını istiyorum."

The Athletic, 2010 yılından bu yana Riley yönetiminde oynayan bir düzineden fazla oyuncuyla ve kadın futboluyla ilgili diğer kişilerle görüştüğünü bildirdi.

Shim, arkadaşlarının desteğinin kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

NBC'ye verdiği demeçte, "Başından beri, sadece Paul'den değil, oynadığım takımdan da bir sahiplenme vardı" dedi. "Cinselliğim en önemlisi olmak üzere birçok konuda beni susturdular.

"Tüm bu süre boyunca çok ama çok rahatsızdım ve işe geldiğim her gün, antrenman yaptığım her gün, oynadığım her maçta kendime güvenim yoktu ve korkuyordum. Korkuyordum ve beni ayakta tutan tek şey takım arkadaşlarımdı. Alex ve Sinead, onlar benim en iyi iki arkadaşım. Tanrı'ya şükür onlar vardı.

"Onlar olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Alex bana 'Seni desteklemek için her şeyi yaparım' diyen ilk kişiydi. İlk günden beri bana sadıktı. Bunu atlatmamın tek yolu gerçekten buydu. Ve hala hasarlıyım."

Hem Shim'in hem de Farrelly'nin eski takım arkadaşı olan Morgan, "seslerini duyurmaya devam edeceğini ve ligin bu sistematik başarısızlığını ve Mana'nın davasını, şikayetini ve ardından soruşturmasını ele alırken ne kadar yanlış yaptıklarını göstereceğini" söyledi.

Morgan NBC'ye verdiği demeçte, "Geriye dönüp baktığımda, Mana'ya olabildiğince iyi bir arkadaş ve takım arkadaşı olmaya çalıştığımı ve o zamanlar taciz karşıtı bir politika yokken, lig İK'sı yokken, isimsiz bir yardım hattı yokken, rapor etmenin bir yolu yokken şikayette bulunmasına yardımcı olduğumu düşünüyorum" dedi.

"Artık bu tür şeyleri ligin proaktif olmasıyla değil, oyuncuların talebiyle uygulamaya başladık. Bu yüzden ligden istediğimiz şey, reaktif değil proaktif olmaya başlaması. Şeffaflık istiyoruz."

NWSL, CNN'in Shim, Farrelly ve Morgan tarafından yapılan yorumlara ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

NWSL Pazar günü yaptığı açıklamada "oyuncuları, personeli ve sporcuların yaşadıkları, antrenman yaptıkları ve yarıştıkları ortamları korumak ve sporculara her türlü suiistimali güvenli bir şekilde bildirme yetkisi ve yeteneği vermek için derhal birkaç kritik soruşturma ve reform girişimi başlattığını" duyurdu.

