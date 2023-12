Öne çıkan hikayeler

Oyuncular: 10.5 milyon dolarlık şampiyona 'büyük' bir etkinlik olmaya aday mı?

Players Şampiyonası bu hafta TPC Sawgrass'ta gerçekleşiyor

Ada yeşili 17. par-üç ile ünlü Stadyum Sahası

Genellikle golfün "beşinci majörü" olarak bilinir

Ünlü ada yeşili 17. deliği ile prestijli etkinlik, büyük bir turnuvanın tüm özelliklerine sahip ve düzenli olarak oyunun dört büyük turnuvası ile eşit statüyü hak ettiği söyleniyor.

Ancak - ve her zaman bir ama vardır - hiçbir zaman Masters, U.S. Open, British Open veya U.S. PGA ile aynı ışıkta görülmez.

Florida'daki TPC Sawgrass'ta düzenlenen The Players, PGA Tour'un en önemli etkinliğidir.

Golfün tartışmasız en güçlü sahasına, majörlerle eşit para ödülüne, amaca yönelik olarak inşa edilmiş Stadyum Sahası'nda çarpıcı, taraftar dostu bir düzene ve tüm hesaplara göre oyuncular için eşsiz bir misafirperverliğe sahiptir.

Eski ABD Açık şampiyonu Geoff Ogilvy'ye göre, Players'ın büyükler statüsüne yükselmesi sadece bir zaman meselesi.

Avustralyalı oyuncu CNN'in Living Golf programına verdiği demeçte, "Zaman pek çok şeyi değiştiriyor," dedi.

"Masters bir büyük turnuvaya dönüştü, aslında öyle olması gerekmiyordu. Players'ın 20, 30, 40, 50, 100 yıl sonra golfteki en önemli turnuva olma ihtimali çok yüksek."

Geçen yılki turnuvayı Sergio Garcia ve Kevin Kisner ile üçlü bir playoff sonucunda kazanan Rickie Fowler şimdiden ikna olmuş durumda.

"Fowler Sawgrass'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Bu turnuvayı temelde bir büyük turnuva gibi görüyorum.

"Zorlu bir golf sahasında, tüm yıl boyunca oynadığımız en iyi sahalardan biri olan büyük bir havası var."

Turnuva 1974'te Atlanta'da başladı ve 1982'de Ponte Vedra Plajı yakınlarında 1 dolara satın alınan 415 dönümlük bataklık arazideki TPC Sawgrass'ta Pete Dye tasarımı yeni Stadyum Sahasına yerleşti.

Bu, tur oyuncularının sahip olduğu tek turnuva için bir saha isteyen o zamanki PGA Tour komisyon üyesi Dean Beman'ın fikriydi.

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen turnuvanın galibi 1,8 milyon dolar kazanacak ki bu sadece Amerika'daki üç büyük turnuva ile eşleşiyor - ve Britanya Açık'tan biraz daha fazla.

Toplamda 10,5 milyon dolarlık ödül fonu ile golf turlarının en zenginidir ve 500.000 dolar ile en büyüğüdür.

Bu büyük ödülün yanı sıra, kazanan kişinin golfteki en güçlü sahayı yenmiş olacağı iddiası da var: The Players'ta muhtemelen dünyanın en iyi 144 oyuncusu yer alıyor.

Öte yandan Masters, belirli eleme kriterlerine ve yaklaşık 90 kişilik bir sahaya dayalı olarak yalnızca davetlilere açıktır. Geçmiş şampiyonlar ve az sayıda amatör ve uluslararası oyuncu bu sayıyı oluşturuyor.

ABD Açık ve Britanya Açık'ta da elemeler ve amatörler için yerler bulunurken, ABD PGA, eğitmen profesyonelleri için 20 kadar yer ayırıyor.

Bir de Stadyum Sahası var - tasarımıyla övgü toplayan, birbirini takip eden iki deliğin aynı yönde ilerlemediği, her tarzdan oyuncu için zorlu bir test olan ve büyük galeriler için stadyum tarzı seyir noktaları bulunan bir düzen.

Ayrıca, neredeyse her tarafı suyla çevrili olan ve toplar için bir mıknatıs görevi gören ikonik 17. green de var. Geçen yıl burada toplam 45 top boğulmuş ve bu da kalabalığın sevincine neden olmuştur.

Players Championship'in kendine özgü gelenekleri bile vardır. Jack Nicklaus ilk turnuvayı kazandığından beri, kazanan sopalarından birini Sawgrass'ın 77.000 metrekarelik Akdeniz tarzı kulüp binasında bulunan koleksiyona bağışlıyor.

O halde Players'ın parası, övgüsü ve karakteri var. Peki bu büyük şöhreti engelleyen nedir?

Tarih.

Augusta National tarafından düzenlenen Masters 1934'te başladığında dört modern majör bir araya geldi.

R&A tarafından düzenlenen Britanya Açık 1860'ta başlarken, ABD Açık ilk kez 1895'te düzenlendi ve ABD PGA 1916'da bir maç oyunu etkinliği olarak başladı ve 1958'de vuruş oyununa geçti.

Golfün tüm önemli kilometre taşları bu etkinliklere dayanmaktadır. Nicklaus 18 majör şampiyonlukla rekoru elinde tutarken, Tiger Woods'un arayışı 14 majörde kaldı. Rory McIlroy, Jordan Spieth ve diğerleri bu dönüm noktalarını kovalamakla meşgul.

Bir de "grand slam" var - dört majörün hepsini aynı anda elde etmek. Hiçbir oyuncu modern grand slam'i başaramadı ve sadece beş oyuncu hayatlarının bir noktasında dört majörde de zafer kazanarak "kariyer" grand slam'ini kazandı: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus ve Woods.

ABD Açık'ı düzenleyen U.S.G.A.'nın yönetici direktörü Mike Davis, CNN'in Living Golf programına verdiği demeçte, "Majörler tarihi tanımlar, bir oyuncunun kariyerini tanımlar" dedi.

"Büyükleri diğerlerinden ayıran şeylerden biri de bu yılki şampiyonayı ve kesinlikle gelecektekileri daha da özel kılan tarihidir."

O halde Players, diğer tüm kutuları işaretleyebilir ama zamanı geri alamaz.

Ya da döndürebilir mi?

Ogilvy, "Çoğu erkeğin kazanmak istediği turnuvalar listesinde beşinci sırada olduğunu söyleyebilirim, belki ulusal açık turnuvaları hariç," dedi.

"Eğer her şey şimdi dursaydı, şömine rafımda bir Avustralya Açık olduğu için daha mutlu olurdum ve Players'ı o kadar da özlemezdim.

"ABD'deki PGA Tour, doğru olsun ya da olmasın, genellikle tüm golfün denetleyici organıdır - en fazla etkiye sahip olan onlardır - bu nedenle dünyanın en iyi oyuncuları tarafından kazanılmaya devam eden sahalarındaki turnuvaları, bir noktada golfteki en önemli turnuvalardan biri olarak kabul edilebilir.

"Muhtemelen iki Open'ın önünde değil ama kesinlikle o noktaya doğru evrilebilir."

Şimdilik, son Players şampiyonu Fowler henüz büyük bir şampiyonluk elde edemeyeceğinin farkında.

Nisan ayında bu yılki Players Şampiyonası için düzenlenen basın toplantısında "Listemdeki bir numaralı hedef, evet, bir majör kazanmak istiyorum" dedi.

