Oyun kurucu Brock Glenn, Florida State'in yenilmeyen tek takım olması halinde 'kesinlikle' ulusal şampiyon sayılması gerektiğini söylüyor

ESPN'e göre Seminoles oyun kurucusu Brock Glenn, Florida State'in play-off'tan sonra geriye kalan tek namağlup Power 5 takımı olması halinde "kesinlikle" ulusal şampiyon olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Seminoles sezonu 14-0 bitirmeyi hedefliyor ve Cumartesi günü Orange Bowl'da Güneydoğu Konferansı'ndan Georgia (12-1) ile karşılaşacak. Power 5 konferansları ACC, Big 12, Big Ten, Pac-12 ve SEC'den oluşuyor.

Florida State, playoff komitesinin dört playoff takımı olarak Michigan (13-0), Washington (13-0), Texas (12-1) ve Alabama'yı (12-1) seçtiği 2014 yılındaki başlangıcından bu yana College Football Playoff'u kaçıran ilk namağlup Power 5 takımı oldu. Teksas ve Alabama, beşinci sıraya düşen Florida State'i geride bıraktı.

Florida State defans oyuncusu Kalen DeLoach, Florida State'in bu grupta yenilgisiz kalan tek takım olması halinde ne olacağına dair varsayımsal bir soru sorulduğunda "Bu doğru," dedi. "Eğer tek namağlup takım biz olursak başka bir şey söylemeye gerek yok."

ESPN ayrıca Glenn'in diğer oyuncular arasında bir pankart açma fikrinin tartışıldığını söylediğini bildirdi. Ancak savunma hattı oyuncusu Braden Fiske, bir muhabirin sorusu üzerine bu konuda şüpheci konuştu.

"Bu çok zor - bilmiyorum. Bu sahte bir (pankart) mı? Bilmiyorum," dedi Fiske. "Bu çok garip. Bu neredeyse sırt sıvazlamak gibi bir şey. Havalı olur muydu? Elbette. Ama bence gerçekten (playoff) içinde olmak ve o konfetinin düştüğünü hissetmek biraz daha havalı olurdu."

Playoff takımları 3 Aralık'ta açıklandığında, Kolej Futbolu Playoff komitesinin Florida State'i aşağı çekme gerekçesi, Seminoles'in 18 Kasım'da oyun kurucusu Jordan Travis'i sezon sonu kırık bacağından dolayı kaybetmesini hesaba kattı.

Komite başkanı Boo Corrigan o dönemde şöyle demişti: "Florida State ilk 11 haftada olduğundan çok daha farklı bir takım... Şu anda Jordan Travis olmadan, onun getirdiği hücum dinamiği olmadan, farklı bir takımlar."

Birinci sınıf öğrencisi Glenn, sezonun büyük bölümünde Travis ve yedek oyun kurucu Tate Rodemaker'ın arkasında Florida State'in üçüncü oyun kurucusuydu.

Glenn kariyerindeki ilk maçına, 16-6 kazandıkları ACC şampiyonluk maçında, Rodemaker'ın kafa travması nedeniyle oynamadığı Louisville karşısında çıktı.

Bu hafta başında Rodemaker'ın Orange Bowl'dan çekildiği ve NCAA transfer portalına girdiği öğrenildi.

Kolej Futbolu Playoff yarı finalleri yılbaşı günü yapılacak ve Michigan Rose Bowl'da Alabama ile, Washington ise Sugar Bowl'da Texas ile karşılaşacak. Ulusal şampiyonluk maçı ise 8 Ocak'ta oynanacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com