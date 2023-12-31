Ousmane Dembéle: Fransız yıldızın Barcelona'daki hayal kırıklığı yaratan dönemi kötü bir şekilde sona mı erdi?

Neymar'ın şok bir şekilde Paris Saint-Germain'e gitmesinin ardından Barcelona, Bundesliga'yı kasıp kavuran taze yüzlü genç için aldığı dünya rekoru ücretin yarısından fazlasını harcadı.

Barça'nın 2017 yılında Dembélé için o zamanki kulüp rekoru olan 105 milyon € (119 milyon $) ödediği, anlaşmanın potansiyel olarak 140 milyon €'ya (158,5 milyon $) yükseldiği ve Fransız oyuncunun yıllık yaklaşık 20 milyon € (22,5 milyon $) maaş aldığı bildirildi.

Ancak Dembélé, Neymar'ın yerini doldurmak yerine - belki de haksız bir şekilde - Katalan kulübünün Şampiyonlar Ligi yarışmacısından Avrupa Ligi katılımcısına kadar gerilediği bir dönemde mali açıdan kötü yönetiminin sembolü haline geldi.

Dembélé'nin kulüpteki zamanı kesinlikle sona eriyor gibi görünüyor - ve bu her iki tarafın da beş yıl önce öngörebileceği bir son değil.

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine yalnızca altı ay kaldı ancak Barcelona'nın içinde bulunduğu istikrarsız mali durum, kulübün yeni oyuncular almakta zorlanmaya devam ettiği için Dembélé'nin Ocak transfer döneminde ayrılmasını tercih edeceği anlamına geliyor.

Perşembe günü Barça, futbol direktörü Mateu Alemany ile bir röportaj yayınladı ve oyuncu ile menajerlerinin aylar süren görüşmeler sırasında kalması için yapılan sayısız teklifi reddetmesinin ardından Dembélé'nin "derhal ayrılması gerektiğini" söyledi.

OKU: Komorlar AFCON'daki ilk maçında Gana'yı devirerek tarihi bir başarıya imza attı

Alemany, "Ousmane ve menajeriyle görüşmelere Temmuz ayı civarında başladık," dedi. "Bu süre zarfında, altı ya da yedi ay boyunca konuştuk, diyalog kurduk, Barcelona oyuncunun bizimle kalması için bir yol aramak üzere çeşitli tekliflerde bulundu.

"Bu teklifler menajerleri tarafından sistematik olarak reddedildi. Oyuncunun Barcelona'da kalmak istemediği ve kulübün gelecek projesine bağlı olmadığı çok açık.

"Kendisine ve menajerlerine derhal ayrılması gerektiği iletildi. Teknik ekip ve menajer tarafından değerlendirilen tüm bunların sportif sonucu, projeye bağlı olmayan oyuncuları istemediğimizdir."

Ancak Dembélé Perşembe günü daha sonra bir açıklama yaparak hala baş antrenör Xavi'nin emrinde olduğunda ısrar etti ve "şantaja boyun eğmeyeceğini" söyledi.

Dembélé, okuduğu hiçbir şeyi haklı çıkarmadan dört yıl geçirdiğini ve "söylentilere" ve insanların kendisi hakkında "utanmadan yalan söylemesine" katlandığını söyledi.

"Bu bugün sona eriyor," diye yazdı. "Bugünden itibaren şantaja boyun eğmeden içtenlikle yanıt vereceğim. 24 yaşındayım ve her erkek gibi benim de kusurlarım ve eksikliklerim var. Karmaşık anlar yaşadım, yaralandım, Covid beni etkiledi.

"Kimseyi spor projesine dahil olmadığım izlenimini vermekten men ediyorum. Kimsenin bana hiçbir zaman sahip olmadığım niyetler atfetmesini yasaklıyorum. Kimsenin benim ya da tamamen güvendiğim menajerlerim adına konuşmasını yasaklıyorum.

"Hâlâ sözleşmem devam ediyor ve tamamen kulübümün ve koçumun emrindeyim. Takım arkadaşlarım ve arkadaşlarım için her zaman her şeyimi verdim... Şimdi bunun değişeceği bir zaman değil."

Barça'nın saha dışındaki sıkıntıları Perşembe günü Copa del Rey son 16 turunda Athletic Bilbao'ya uzatmalarda yenilmesiyle daha da arttı ve takımın bu sezon gerçekçi olarak herhangi bir gümüş eşya kazanma şansı sona erdi.

Gerçekte, bir kupa sadece kuşatılmış kulüpteki çatlakların üstünü örterdi.

Dembélé'nin Blaugrana 'ya gelişinin yeni bir dönemin habercisi olması gerekiyorsa, gidişi de öyle olacak. Ancak bu kulübün eski ihtişamına kavuşması için mutsuz bir oyuncunun ayrılmasından çok daha fazlası gerekecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com