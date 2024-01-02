Otel olmak isteyen küçük İsviçre köyü

Ancak burada, İsviçre'nin en küçük belediyesinde, vatandaşlar acı bir gerçekle karşı karşıya.

Bir zamanlar yaklaşık 300 kişilik başarılı bir çiftçi topluluğu olan kasabanın nüfusu, 11'i 65 yaşın üzerinde olmak üzere sadece 12 kişiye düşmüş durumda. Bugün kasabadaki tek ekonomik faaliyet, rustik bir restoran olan yerel osteria.

Burada, İsviçre'nin İtalyanca konuşulan bölgesinde, Lacarno'dan çok uzak olmayan Corippo'nun yerel Ticino granitinden inşa edilmiş arduvaz çatılı binaları yüzyıllar boyunca büyük ölçüde el değmeden kaldı - ancak şimdi hayalet bir kasaba olmanın eşiğinde.

Dağınık otel

Ancak her şey kaybolmuş değil. Yerel bir vakıf olan Fondazione Corippo 1975, köyü kurtarmak için yeni bir yol buldu: Corippo, ülkenin ilk "albergo diffuso" yani dağınık oteli olmaya hazırlanıyor.

İtalya'da başarısı kanıtlanmış bir model ödünç alınarak, köyün 70 binasından yaklaşık 30'u - arduvaz çatılı, yerel Ticino granitinden inşa edilmiş ve asırlık - tatil evlerine ve otel odalarına dönüştürülecek.

Vakfın başkanı ve mimar Fabio Giacomazzi, bu sayede ziyaretçilere "1800 yılından bu yana hemen hemen aynı kalmış gerçek bir kırsal köyde çok özel bir konaklama deneyimi yaşama şansı vereceklerini" söylüyor.

Otantik bir Ticino köyünün atmosferini içlerine çekmenin yanı sıra, konuklar bölgede yürüyüş yapabilecek, kültürel alanları ziyaret edebilecek ve yerel gastronominin tadını çıkarabilecekler.

İş için açık

Giacomazzi, "Bu fikir 90'larda ortaya çıktı" diyor. "Kalıcı sakinleri geri getirmeye yönelik orijinal fikir [artık] uygulanabilir değildi, çünkü binalar çok küçüktü ve arabayla doğrudan erişilemiyordu."

Ve şimdi, nihayet, bir şeyler olmaya başlıyor. İlk kır evi olan iki yatak odalı Casa Arcotti, Temmuz 2018'in sonlarında konuklara açılırken, otelin Paskalya 2020'de açılması planlanıyor.

Yaklaşık 6,5 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan üç aşamalı restorasyon planına göre, osteria sadece otelin yemek salonu değil, aynı zamanda bir resepsiyon ve buluşma noktası haline gelmek üzere genişletilecek ve yenilenecek.

Belediye binası ve kilisenin önündeki halka açık meydanlar açık hava ortak alanları haline getirilirken, bir değirmen, bir fırın ve bir kestane kurutma odasının da yenilenmesi planlanıyor.

Ayrıca çevre düzenlemesi, keçi yetiştiriciliğinin yeniden başlatılması ve çavdar, kenevir ve kestane ağaçlarının dikilmesi de planlanıyor.

Sırada ne var?

Proje henüz tam olarak finanse edilmiş değil, ancak New York Times Ağustos 2018'de kamu finansmanı ve banka kredileri yoluyla şimdiye kadar 2,7 milyon dolar toplandığını bildirdi.

İsviçre'deki köy yaşamını yakından tanımak isteyen ziyaretçiler projeye uluslararası alanda büyük ilgi gösterdi. Proje 2017 yılında İsviçre otel ve restoran birliği Gastrosuisse'nin Otel İnovasyon Ödülü'nü kazandı.

Ancak projenin uygulanabilirliği konusunda bazı soru işaretleri var.

Bu kadar küçük ve yaşlanan bir nüfusta, gelen turistleri karşılayacak nispeten az sayıda insan var. Çabaların, gezginleri çekmek yerine yetersiz su temini gibi altyapı sorunlarını çözmeye odaklanıp odaklanmaması gerektiği konusunda endişeler dile getirildi.

Giacomazzi, otel konseptinin bölge sakinlerinin sayısını artırabileceğini söylüyor.

"Otelin genç bir aileye yönetimi üstlenme ve bazı çalışanlarla birlikte Corippo'ya yerleşme fırsatı sunacağını umuyoruz" diyor.

Köyün daha da canlandırılması için zanaatkarların da bölgeye çekilmesi planlanıyor.

Casa Arcotti ziyaretçilere açık. Dört kişiliktir ve geceliği 128 CHF'dir (133 $).

Verzasca Rustici, 6634 Brione Verzasca, İsviçre; (41) 91 746 1094

Proje hakkında daha fazla bilgi için Fondazione Corippo 1975 web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com