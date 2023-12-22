Otel geceliği 2.000 dolarlık 'uzay istasyonu' deneyimi sunuyor

Yakında Dünya'dan ayrılmadan bu fantezinin tadını çıkarmak (neredeyse) mümkün olacak.

İsviçre'nin Zürih kentindeki bir otel, bir uzay istasyonunun içi gibi görünen yeni bir süiti tanıttı.

Grand Kameha'nın Uzay Süiti, yerden yükseliyormuş gibi görünecek şekilde inşa edilmiş "sıfır yerçekimli" bir yatak ve evren manzarasını simüle edecek şekilde tasarlanmış buhar banyosu ile donatılmıştır.

Ridley Scott'un "Marslı" filminin bu ay sinemalarda gösterime girmesiyle birlikte, yıldızlararası izolasyon arayışına ilham veren biri için ideal bir kaçış olabilir.

Uzaya bağlı sanatçı

Süit, son üç yıldır Virgin Galactic gemisiyle uzaya sivil bir yolculuk için eğitim gören ve çalışmalarında sık sık ilham kaynağı olarak kullanan Alman sanatçı Michael Najjar tarafından tasarlandı.

Ancak, günün sonunda başını koyacak dinlendirici bir yer arayanlar uzak durmak isteyebilir.

"Amacım rahat bir yatak odası yaratmak değildi," diyor Najjar.

"Daha çok, otel misafirinin kendisini bir uzay istasyonunda yaşıyormuş gibi hissetmesini sağlayacak sürükleyici bir ortam yaratmaktı."

NASA TV'ye doğrudan bağlantı

Sanatçının odayı tasarlarken hayal gücünü serbest bırakmasına izin verilmiş, tek şart olarak da bir yatak ve tuvalete sahip olması istenmiş.

Odada Dünya'nın yörüngesindeki uzay enkazını görselleştiren iki ekranlı bir video enstalasyonu, roket motorlarından esinlenen spot ışıkları ve telefonları veya anahtar kartlarını tutmak için uzay eldiveni şeklinde bir raf bulunuyor. Odada ayrıca uzay yolculuğuyla ilgili kitap, sesli kitap ve filmlerden oluşan bir kütüphane bulunuyor ve John Carpenter'ın bilim kurgu filmi "Dark Star "dan esinlenen otomatik bir kadın sesi konukları karşılıyor.

Najjar, "Bir otel odasında kaldıklarını unutacaklar - kendilerini bir uzay istasyonunda gibi hissedecekler" diyor.

Çoğu otelde konuklar yayın yapan haber kanallarından birini seçebilirken, Uzay Süiti'nde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı yayın ve NASA TV'ye doğrudan bağlantı var.

2,000 $ fiyat etiketi

Najjar, "Uzay insanoğlu için son sınırdır" diyor. "Uzay yolculuğu ve keşif alanındaki mevcut gelişmelerin gelecekte dünyadaki yaşamımız üzerinde büyük bir etkisi olacak. Bir gün uzayda yüzen oteller göreceğiz. Bizim burada yaptığımız ise bir otelin içinde yüzen bir uzay istasyonu."

Geceliği yaklaşık 2.000 dolar olan ve alışılmışın dışında bir konsepte sahip olan Uzay Süiti kimlere hitap ediyor?

Kameha CEO'su Carsten K. Rath, "Sanatsever bir konuk, bir koleksiyoner, Art Basel ziyaretçisi ya da genel bir sanat deneyimi yaşamak isteyen biri" diyor.

Müşteriler ayrıca bir Airbus A320 uçuş simülatöründe bir saat geçirebilecek ve hava dalışçıları tarafından kullanılan ve dikey bir rüzgar tünelinde asılı kalmalarını sağlayan bir eğitim tekniği olan body flying'i deneyebilecekler.

Ve eğer tasarımın arkasındaki adamla tanışmayı merak ediyorlarsa, Michael Najjar'ın Berlin'deki stüdyosunu ziyaret etme ve onu orada görme fırsatına sahip olacaklar.

Kameha Grand Zurich, iki gecelik galaksi kaçamağı paketini gecelik 1845 CHF'den (1.890 $) başlayan fiyatlarla sunuyor. Bu pakete uzay süitinde oda kahvaltı konaklama, varışta uzay ikramları, A320'de 1,5 saat gövde uçuşu / 1 saat uçuş simülasyonu, Michael Najjar'ın çalışmalarından oluşan imzalı bir kitap, tasarımcı sanat hediyesi ve Najjar ile Berlin'deki stüdyosunda buluşma daveti dahildir.

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Kaynak: edition.cnn.com