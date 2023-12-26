Oscar tokadı hakkında konuşan Will Smith, Trevor Noah'a 'insanları incitmek insanları incitir' dedi

Yakında gösterime girecek olan "Emancipation" adlı filminin tanıtımını yapan Smith, "korkunç bir gece" olarak nitelendirdiği bu gecede sahneye fırlayıp sunucu Chris Rock'a tokat attığında "kendini kaybettiğini" söyledi.

Smith, "Ve sanırım söyleyeceğim şey, birinin ne yaşadığını asla bilemezsiniz," dedi. "O gece ben de bir şeyler yaşıyordum. Bu benim davranışımı haklı çıkarmaz."

Smith, kendisi için en acı verici olanın, davranışlarının "diğer insanlar için zor" hale gelmesi olduğunu söyledi.

"Ve sanki incinmiş insanların insanları incittiğini söyledikleri fikri anlamış gibiydim" dedi.

Smith, "Bu çok uzun zamandır içimde biriktirdiğim bir öfkeydi," dedi.

Noah, Smith'in anılarında çatışmadan korkarak büyüdüğünü yazdığına dikkat çekti ve talk show sunucusu ayrıca Smith ve ailesi hakkında internette söylenen olumsuz şeylere de dikkat çekti.

Smith yanıt olarak "Pek çok şey vardı," dedi. "Babasının annesini dövmesini izleyen küçük çocuktu, bilirsiniz. Bunların hepsi o anda ortaya çıktı."

Smith o anda olduğu kişinin "olmak istediğim kişi olmadığını" söyledi.

Temmuz ayında Smith tokadı ele aldı ve sosyal medya üzerinden kamuoyundan özür diledi.

Akademi Smith'i önümüzdeki 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılmaktan men ederek cezalandırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com