Orta Doğu savaşının genişlemesinden korkuluyor ve ABD askerleri ateş hattında

Amerikan hizmet personelinin giderek daha tehlikeli bir ateş hattına girmesi ve çok sayıda insansız hava aracı saldırısının ardından ABD ve müttefik donanma varlıklarının yüksek alarm durumuna geçmesiyle kötüleşen durum Beyaz Saray için gergin bir tatil dönemine yol açıyor.

Hint Okyanusu'ndan Kızıl Deniz'e uzanan ve Irak, Suriye, Lübnan ve İsrail'e kadar uzanan bölgede ABD'nin savaşta ölme ihtimalinin artması ve güvenlik durumunun kötüleşmesi, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçileceği yıl yaklaşırken istenmeyen yeni bir dış kriz anlamına geliyor. Ve yeni bir jeopolitik trend için bir petri kabı haline geliyor - Amerika'nın iradesinin ve güvenilirliğinin düşmanları ve onların vekilleri tarafından sonu gelmeyen testleri. ABD'nin çatışmanın şiddetinin azaltılması yönündeki baskılarına rağmen İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın aylarca süreceği yönündeki uyarıları, savaşın kontrolden çıkma ve ABD'yi daha fazla içine çekme ihtimalini arttırıyor.

Tehlikeli tırmanışlar telaşı

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda 1.200 kişinin ölmesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından bölgesel bir savaşın patlak verebileceği yönündeki ilk endişeler, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah güçleri arasında bölgedeki en hassas cephelerden birinde yaşanan sınırlı çatışmalara rağmen hemen gerçekleşmedi.

Ancak son günlerdeki saldırıların ve tırmanışların hızı, gerilimin daha da artacağı korkularını körükleyerek kendi ölümcül ivmesini kazanıyor gibi görünüyor.

- Biden Pazartesi günü Irak'ta İran yanlısı Kataib Hizbullah milisleri tarafından kullanılan tesislere hava saldırısı düzenlenmesi emrini verdi ve ABD bu milisleri Erbil Hava Üssü'ne insansız hava aracıyla saldırarak bir Amerikan askerinin ağır yaralanmasına neden olmakla suçladı. Bu saldırı, İran'a bağlı vekil grupların Suriye ve Irak'ta terörle mücadele operasyonları yürüten ABD güçlerine karşı gerçekleştirdiği son saldırı oldu.

- ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin Salı günü Kızıldeniz üzerinde Yemen'de İran destekli bir grup olan Husi isyancılar tarafından ateşlenen bir insansız hava aracı ve füze yaylım ateşini önlediğini açıkladı. ABD daha önce İran istihbaratının ticari gemiciliğe yönelik saldırıların planlanmasında aktif rol oynadığını ve bunun da bazı nakliye şirketlerinin gemilerini Süveyş Kanalı'ndan daha ekonomik olan geçiş yerine Afrika'ya yönlendirmesine yol açarak küresel tedarik zincirine yönelik korkuları tetiklediğini söylemişti. İran bu olayla ilgisi olduğunu defalarca reddetti.

- Pentagon, Hint Okyanusu'nda faaliyet gösteren bir kimyasal tankerin Cumartesi günü Hindistan kıyılarına 200 deniz mili mesafede İran'a ait bir saldırı dronu tarafından vurulmasının ardından istikrarsızlığın coğrafi ayak izinin Hindistan'a doğru uzandığını söyledi. İran olayla ilgisi olduğunu defalarca reddetti.

- İran ve bazı vekilleri İsrail'i, Suriye'nin başkenti Şam'ın bir banliyösünde düzenlenen hava saldırısında üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanına suikast düzenlemekle suçladı. İsrail iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak Devrim Muhafızları Seyyid Razi Musavi'nin öldürülmesinin intikamını almakla tehdit ederek "İsrail rejimi şüphesiz bu suçun bedelini ödeyecektir" dedi.

Kötüleşen güvenlik durumunun sonuçları

Yaşanan yeni olaylar, savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanma potansiyelinin altını çiziyor, ABD güçlerinin doğrudan maruz kaldığı tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyor ve Washington'dan İsrail'e Gazze'deki savaşı azaltması için giderek daha acil bir şekilde yapılan çağrıları açıklamaya yardımcı oluyor.

Gelecekte ABD askerlerinin öldüğü ya da donanma varlıklarının ciddi hasar gördüğü olaylar, son üç başkanın bölgeden çekilmeye çalışmasının ardından Washington'a Orta Doğu'nun daha da derinlerine çekilmekten başka seçenek bırakmayacaktır.

ABD hükümetinin eski rehine kurtarma direktörlerinden Christopher O'Leary Salı günü CNN News Central'da yaptığı açıklamada bölgedeki durumun şu ana kadar en kötü senaryolara yaklaşmadığını ancak kötüleşme potansiyelinin her zaman mevcut olduğunu söyledi.

O'Leary, "İsrail-Hamas savaşı, direniş ekseninin, İran kontrolündeki stratejinin, Hamas gibi gruplar, Filistin İslami Cihad, Hizbullah, Kataib Hizbullah ve Husiler gibi vekil gruplar aracılığıyla bölgesel nüfuz ve güç elde etme planının bir parçasıdır" dedi.

"Dolayısıyla, sürekli saldırılar olsa da, Kızıldeniz'deki gemilere yapılan Husi saldırıları da dahil olmak üzere, bir noktaya kadar ölçülü oldular. Ancak bunlar olabileceklere dair uyarılar. Eğer İran gerçekten elini taşın altına koyar ve vekil güçlerini tüm gücüyle serbest bırakırsa, evet, Irak ve Suriye'de konuşlu ABD birliklerine karşı gerçek bir bölgesel sorunumuz var demektir."

Irak ve Suriye'deki ABD birliklerinin durumu, İran'a sadık militan grupların kolayca ulaşabileceği bir yerde olmaları nedeniyle özellikle tehlikelidir. Cumhuriyetçiler uzun süredir Biden'ı bu tür düşmanları caydırmak için yeterli adım atmamakla suçluyor ancak yönetim, gergin bir anı daha büyük bir savaşa dönüştürmekten kaçınmak için çaba sarf ediyor. Orantılı tepkiler ile etkili caydırıcılık arasındaki çizgi giderek inceliyor. Hava üssüne yapılan saldırı, tesisin bir insansız hava aracı tarafından delinmeye karşı nasıl bu kadar savunmasız olduğuna dair soruları gündeme getiriyor. Daha derin bir mesele ise Irak tarafından düşmanca bir eylem olarak nitelendirilen son ABD hava saldırılarının gelecekteki saldırıları caydırmak için herhangi bir şey yapıp yapmadığı.

"Burada köstebek oynadığımızı, bu birlik oluşumlarının ve liderliğin peşinden gitmemiz gerektiğini iddia ediyorum." ABD Ordusundan Binbaşı Mike Lyons Salı günü CNN'e konuştu. "Caydırıcılığımızın İranlıların bu konuda ciddi olduğumuzu anlamalarını sağlayacak bir şey olduğunu sanmıyorum."

Askeri yansımaların yanı sıra ekonomik yansımalar

Kızıldeniz'in enerji ve mallar için küresel tedarik zinciri rotaları açısından kritik önemi göz önüne alındığında, çatışmanın genişlemesi acı verici ekonomik sonuçlar doğurabilir. Su yolu doğuda Yemen ve Suudi Arabistan, batıda ise Eritre, Sudan ve Mısır tarafından sınırlandırılmıştır. Mısır'a ait olan ve İsrail ile sınırı bulunan Sina Yarımadası'nda Süveyş Kanalı' na bağlanmaktadır. Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolunu sağlayan kanalın kesintiye uğrama potansiyeli, 2021 yılında bir geminin kanal boyunca sıkışarak küresel yankılara neden olmasıyla ortaya çıkmıştı. Gemilerine ve mürettebatlarına yönelik dron ve füze tehdidini göz önünde bulunduran birçok denizcilik firması, kaptanlarına Afrika çevresindeki daha pahalı ve zaman alıcı rotayı kullanmalarını emretti. Potansiyel ekonomik kesinti, ABD'nin ticari gemileri Husi saldırılarından korumak için uluslararası bir koalisyon kurmasına neden oldu. ABD Noel öncesinde yaptığı açıklamada aralarında İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç ve Seyşeller'in de bulunduğu ülkelerin koalisyona katıldığını duyurdu.

Üst düzey bir ABD askeri yetkilisi geçen hafta yaptığı açıklamada Husilerin son bir ay içinde Kızıldeniz'de 12 farklı ticari ve ticari gemiye en az 100 saldırı düzenlediğini ve bunun en az "iki nesildir" görülmeyen "çok önemli bir saldırı genişliği" olduğunu söyledi.

Orta Doğu'da askeri harekat olasılığı, Ukrayna'yı Rusya'nın saldırısından kurtarmaya çalışmakla meşgul olan Biden'ın 2024'e girerken uğraşmayı umacağı son şey. Başkan'ın bazen kontrolden çıkıyormuş gibi görünen bir dünya üzerinde otorite kurmakta zorlandığına dair herhangi bir izlenim, Biden'ın %40'ın altındaki onay oranlarıyla boğuştuğu bir dönemde siyasi olarak zararlı olabilir - yeniden seçilmek isteyen bir başkomutan için tehlikeli bir bölge. Bu arada Biden'ın ABD'nin düşmanlarından gelen meydan okumalara güçlü bir şekilde yanıt veremediği yönündeki algılar, 81 yaşında olan Biden'ın ikinci bir dönemin gerekliliklerini yerine getiremeyeceği yönündeki kamuoyu endişelerine yol açabilir ki bu da Cumhuriyetçilerin seçmenlerin zihninde güçlendirmeye çalıştığı bir anlatıdır.

İlk döneminde içeride ve dışarıda bir kaos ve bölünme dönemine başkanlık eden ve ABD'yi müttefiklerinden uzaklaştıran eski Başkan Donald Trump, 77 yaşındaki güçlü liderlik vizyonunu pazarlarken yine de küresel bir kargaşa ve ABD'ye saygısızlık tablosu yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla durumun aniden kötüye gitmesi halinde Biden'ın GOP liderine karşı çok az siyasi manevra alanı var.

Salı günü İsrail hükümeti ile Biden yönetimi arasında yapılan yeni istişarelerin arka planında bu zayıf siyasi gerçeklik vardı. Bu gelişme, ABD'nin günlerdir çatışmanın daha az şiddetli bir aşamaya geçmesi için yaptığı çağrıların ardından Gazze'de İsrail birlikleri ile Hamas güçleri arasında yoğun çatışmaların patlak vermesinin ardından geldi. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun en üst düzey sırdaşlarından biri olan Ron Dermer, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Netanyahu daha önce Gazze'deki birlikleri ziyaret etmiş ve önlerinde "uzun bir mücadele" olduğunu söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ülkesinin "çok arenalı bir savaşın içinde olduğunu, yedi farklı sektörden saldırıya uğradığımızı" söyleyerek Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria, Irak, Yemen ve İran'ı kastetti.

Bu, ABD'nin ve özellikle de Biden'ın uzun vadeli bir gerçeklik haline gelmesine izin veremeyeceği bir senaryo.

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Kaynak: edition.cnn.com