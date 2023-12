Orman yangını dumanının sağlık riskleri nasıl en aza indirilir?

Duman nefes almada güçlük, gözlerde yanma, baş dönmesi, baş ağrısı veya mide bulantısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Doktorlar, semptomları kötüleşen kişilerin tıbbi yardım almaları gerektiğini söylüyor.

İşte herkesin sağlıklı kalmak ve hava dumanla kaplıyken sorunlardan kaçınmak hakkında bilmesini istedikleri şeyler.

Orman yangını dumanı nefes almayı neden bu kadar zorlaştırıyor?

"Bu, solunum yollarının derinliklerine inen küçük, çok küçük partikül madde gibidir. Bu bir alerjen değil; bir tahriş edici. Dolayısıyla tahriş edici bir madde herkesin akciğerlerini etkileyebilir ve öksürmeye başlamanıza ve boğazınızda kaşıntı hissetmenize neden olabilir," diyor Washington'daki Children's National IMPACT DC Astım Kliniği'nin tıbbi direktörü Dr. Shilpa Patel.

Hava Kalitesi Endeksi nedir ve bize ne anlatır?

Hava Kalitesi Endeksi, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın hava kalitesini bildirmek için kullandığı bir endekstir.

"Bu bir ölçümler bütünüdür. Yani sadece partikül madde değil, EPA tarafından ortaya konan ve şu anda havada ne tür bir kirlilik olduğunu belirleyen birden fazla girdisi var. AirNow.gov, meteorologların yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mor renk kodlamasından bahsederken kullandıkları şeyle aynıdır," dedi Patel.

Johns Hopkins Üniversitesi Çevre Sağlığı ve Mühendisliği Bölümü'nde doçent olanDr. Peter DeCarlo, web sitesinin herkes için düzenli bir durak olması gerektiğini söylüyor.

"AirNow.gov'u telefonunuza ya da bilgisayarınıza takın ve insanların telefonlarından ya da akıllı hoparlörlerinden hava durumu tahminlerini aldıkları gibi kontrol edin" dedi. "Bu, federal kurumlar tarafından yönetilen ve hem ölçümlerden hem de hava kalitesi ve neler beklenebileceğine dair tahminlerden elde edilen en güncel bilgileri içeren bir sitedir. Dolayısıyla, insanların nerelerin etkilendiğini ve yarın ve ertesi gün neler bekleyebileceklerini öğrenmeleri için bunu bir araç olarak kullanmak gerçekten işe yarıyor."

Hava kalitesi kötü olduğunda sağlık sorunlarına karşı en savunmasız olanlar kimlerdir?

New Jersey'deki Hackensack Meridian Palisades Tıp Merkezi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Aida Capo, ülkenin bazı bölgelerinde şu anda yaşandığı gibi kötü hava kalitesinin "astımı veya alerjisi olan kişiler için herhangi bir süre dışarıda kaldıklarında neredeyse anında sorunlara neden olduğunu" söyledi.

"Bu hava özellikle çok gençler, yaşlılar ve hamile bayanlar için tehlikelidir. Bu yüzden dışarıda hiç vakit geçirmemeleri tavsiye edilir. Kesinlikle dışarıda oynamak ve egzersiz yapmak yok. Eğer böyle bir günde dışarıda egzersiz yapmak zorunda kalırsanız, trafikten uzakta, ekstra kirliliğin olmadığı bir yerde olmanız tavsiye edilir. Çünkü şu anda durum gerçekten çok kötü" diyerek Haziran ayının başlarında orman yangını dumanının Kuzeydoğu'ya yayıldığını hatırlattı.

Bu durum, solunum problemleri olan uzun Covid hastaları için de bir sorun teşkil edebilir.

"Akciğerlerinin daha fazla zarar görmesinin sağlıklarına zarar vereceği açık. Her türlü kronik rahatsızlıkta olduğu gibi, önlem almaları gerekiyor" diyen Cleveland'daki UH Ahuja Tıp Merkezi'nde akciğer hastalıkları uzmanı olan Dr. David Rosenberg, orman yangını dumanı nedeniyle kötü hava kalitesi koşullarının da görüldüğünü söyledi. "Muhtemelen, tüm bu partiküller bu seviyelerdeyken, sağlıklı olsanız bile, akciğerlerinizde tahrişe neden olma ve herkes için sorun yaratma potansiyeline sahiptir, buna şüphe yok."

Kötü hava kalitesi çocuklar ve yaşlılar için neden bu kadar zor?

Patel, "Bunun balgam çıkarma yeteneği ile ilgisi var" dedi. "Yani ciğerlerinizde ne varsa dışarı atmak zor. Gerçekten genç veya yaşlı olduğunuzda kaslarınız daha zayıftır, bu nedenle yaşlı ve gençlerin daha az gücü vardır. Viral bir hastalıkta da aynı şey söz konusudur: Mukusunuzu o kadar kolay temizleyemezsiniz. Ve yaşlı insanların bu sorunları daha da kötüleştirebilecek çok daha fazla kronik rahatsızlıkları vardır.

"Çocuklarda da hava yolları daha küçüktür, bu nedenle hava yollarındaki az miktarda iltihap veya mukus bile sahip oldukları küçük alanı azaltır ve bu da nefes alma yeteneklerini etkileyebilir."

Rosenberg, küçük partiküllerin "muhtemelen akciğerleri tam olarak gelişmediği için genç yetişkinler için bile bir sorun olabileceğini söyledi. Akciğerler 20'li yaşlara kadar büyümeye ve gelişmeye devam eder, bu nedenle nefes almalarına ek bir engel varsa, bu partiküller özellikle küçük çocuklar ve genç yetişkinler için de zararlı olabilir."

İnsanların dışarıdayken korunmalarının bir yolu var mı?

"Bazı doğal korumalarımız var. Burun kıllarımız bizi bu partiküllerin çoğundan koruyabilir. Ancak bunlar orman yangınlarından kaynaklanan gerçekten küçük partiküller, bu yüzden yeterli değil" dedi Capo.

"Tavsiye dışarıda olmamaktır, ancak yardım etmek için bir maske takmak istiyorsanız, kesinlikle bir tane takın ve sonra cerrahi bir maske değil, N95 olduğundan emin olun. Cerrahi bir maske sizi bu partiküllerin solunum yollarınıza girmesinden korumayacaktır, çünkü yeterli değildir. Uzun süre dışarıda kalmanız gerekiyorsa, N95 solunum yollarınızdaki bu küçük partiküllerin bir kısmını azaltacaktır, ancak uygun şekilde takılması gerekir ve uzun süre N95 takmak zordur" dedi.

Patel, "derin nefes almayı gerektiren yorucu fiziksel aktiviteleri azaltmanızı tavsiye ediyor. Yürümeniz gerekiyorsa yürüyün ama ben olsam koşuya çıkmazdım."

"Sadece dışarıda olma kararınız konusunda ihtiyatlı olun" diye ekledi. "Ve dışarı çıktığınızda sizi rahatsız etmese bile, daha sonra sizi etkileyebileceğini unutmayın. Çünkü bunlar küçük partiküllerdir, bu nedenle solunum yollarınızın derinliklerine giderler ve tepki biraz gecikebilir."

Rosenberg'e göre, "bu partiküller özellikle üst solunum yolunuzu, burnunuzu veya boğazınızı ve gözlerinizi tahriş eder, bu nedenle bunlardan herhangi birini hissederseniz, bu bir uyarı işaretidir. Potansiyel olarak zararlı bir şey soluduğunuzu gösteren bir alarm gibi davranabilen hassas nörolojik sensörlerimiz var, bu yüzden bu uyarıyı dikkate almalı ve içeri girmelisiniz."

Evcil hayvanı olan kişilerin dışarı çıkması gerekecektir, ancak uzmanlar zamanı ve yolculukları en aza indirmeyi önermektedir.

DeCarlo, "Evcil hayvanlar dışarı çıkmalı ve tesislerini kullanmalı, ancak onlarla birlikte koşmaya çıkmayın ve dışarıda geçirdikleri zamanı da en aza indirin" dedi. "Eğer yapabiliyorsanız, biraz daha yavaş yürüyün, böylece derin nefes almazsınız. Bu yardımcı olabilir."

Astım, alerji veya kalp sorunları olan kişiler dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında ne yapmalıdır?

Capo, "Astımı olan kişiler için önerilerden biri, bu tür hava kalitesinde dışarı çıkmadan 15 dakika önce kurtarıcı inhalerlerini kullanmalarıdır" dedi. "Astım, alerji ya da kardiyovasküler herhangi bir hastalığınız varsa, tedavi altındaysanız ve bir doktorunuz varsa ve ilaçlarınızı kullanıyorsanız, bu tür hava kalitesinde hastalığınızın kötüleşme riskini azaltabilirsiniz."

Patel ayrıca astım hastalarına "genellikle albuterol olan kurtarıcı inhalerinizi yanınıza aldığınızdan ve ilacın etkinliğini artıran ve ilacın akciğerlerdeki küçük hava yollarına nasıl verildiğini kontrol etmeye yardımcı olan ağızlıklı plastik bir tüp olan AeroChamber ile doğru şekilde kullandığınızdan emin olun" tavsiyesinde bulunuyor. "Erken başlamak ve semptomların kötüleşmesini beklememek - bu muhtemelen ilk öksürük veya tahriş belirtisi anlamına gelir - sadece devam etmek ve kullanmak. İnhalerinizi kullanmaya başlamanın hiçbir zararı yoktur. Ve eğer bu yardımcı olmuyorsa, siz veya çocuğunuz nefes almakta zorluk çekiyorsanız, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcınızla iletişime geçin veya ek bakım isteyin."

İç mekanda hava kalitesine ne yardımcı olur?

Capo, "Tavsiye, pencerelerinizi kapatmanız, klimaları açmanız ve hava filtrelerini çalıştırmanızdır" dedi.

DeCarlo da aynı fikirde. "Burada bizi ilgilendiren partiküller söz konusu olduğunda, iç mekanlar genellikle dışarıdaki hava kirleticilerinin yaklaşık yarısı ya da daha azı konsantrasyonundadır. Pencerelerinizi ve kapılarınızı açıp serbestçe akan havanın içeri girmesine izin verdiğinizde tüm bunlar ortadan kalkar" dedi. "Covid sırasında HEPA hava filtreleme ünitelerine yatırım yapan insanlar, bunları tekrar çıkarmanın ve dış hava kirliliğine maruz kalmamızı en aza indirmek için bulunduğumuz iç mekanları çalıştırmanın zamanı gelmiş olabilir.

"İki nedenden dolayı süpürmekten kaçının: Muhtemelen bir şeyleri karıştıracaksınız ve elektrikli süpürgeyi etrafa fırlatıyorsanız bu biraz daha fazla fiziksel aktivite demektir ve daha ağır nefes alacaksınız. Bu yüzden muhtemelen kaçınmanız gereken bir şeydir," diyor DeCarlo.

Alerji ilaçları yardımcı olabilir mi?

"Alerji gibi olması şart değil. Bu bir tahriş edici, ancak sanırım bazı insanlar alerjik olabilir ve alerjik bir bileşene sahip olabilir," dedi Patel. "Bir antihistaminik ... bizi kurutur, bu nedenle mekanizma farklı olsa da potansiyel olarak yardımcı olabilir, yani aşırı mukus üretiminizin nedeni farklıdır. Sizi kurutmaya yardımcı olacak, böylece sinüslerinizi temizlemeye yardımcı olacaktır. Kaşıntı önleme konusunda o kadar yardımcı olmayacağını düşünüyorum. Ama eğer birisinin orman yangını dumanına karşı alerjik bir bileşeni varsa, o zaman bunu almalıdır."

CNN Health'in haftalık bültenini alın

CNN Sağlık ekibindenherSalıDr. Sanjay Gupta ile The Results Are In programını almak için buradan kaydolun.

Daha iyi nefes almak için çok su içmek, nane şekeri yemek ya da sert kahve içmek gibi eski tavsiyeler işe yarayabilir mi?

"Su içmek her zaman çok faydalıdır. Bu yüzden buna hayır demeyeceğim, ancak semptomların bu kötü hava kalitesine maruz kalmasını engellemeyecektir," dedi Capo.

Orman yangını dumanı ve hava kalitesi uzun vadeli bir sağlık sorunu mu?

DeCarlo, "Isınan bir iklimde orman yangınlarının daha da sıklaşmasını bekliyoruz, ki bu da bizim yaşadığımız şey" dedi. "Bu etkileri genellikle Batı ABD ve Batı Dağları'ndaki orman yangınlarında görüyoruz. Doğu Yakası genellikle bu tür olaylardan biraz daha yalıtılmış durumda. Ormanlarımız daha nemli ve çok fazla yanmıyor, ancak iklim değişikliğiyle birlikte ileriye baktığımızda, bu şu anda gördüğümüz benzersiz bir deneyim olsa da, gelecekte çok daha az benzersiz ve biraz daha yaygın hale gelebilir, ki bu talihsiz bir durum olur."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com