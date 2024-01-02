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Orijinal Eyfel Kulesi merdivenleri satışa çıkıyor

Standart Paris hediyeliklerini unutun, artık orijinal Eyfel Kulesi'nin bir parçasını evinize götürebilirsiniz - heykelsi binanın ünlü merdiveninin bir bölümü açık artırmaya çıkarılmak üzere.

 and  Viktoriya Miller
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Eyfel Kulesi'nin orijinal yapısına ait bu 25 basamaklı merdiven bölümü Paris'te açık artırmaya....aussiedlerbote.de
Eyfel Kulesi'nin orijinal yapısına ait bu 25 basamaklı merdiven bölümü Paris'te açık artırmaya çıkarıldı..aussiedlerbote.de

Orijinal Eyfel Kulesi merdivenleri satışa çıkıyor

25 basamaklı, 4 metrelik sarmal merdiven, Eyfel Kulesi 1889'da dünya çapında beğeni toplayarak açıldığında orijinal merdiven yolunun bir parçasıydı.

Bu spiral merdiven, Kule'nin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağlayan orijinal yapının bir parçasıydı.

İkinci ve üçüncü katlar arasındaki bağlantının bir parçası olan sarmal merdiven, asansörlerin kurulduğu 1983 yılına kadar Kule'nin yapısının bir parçasıydı.

Bu orijinal merdivenin diğer bölümleri iki Paris müzesinde bulunabilir: Musée d'Orsay ve Cité des sciences. Ayrıca Fransa 'nın doğusundaki Musée de l'Histoire du Fer'de de bir bölüm bulunmaktadır.

: Merdiven, asansörlerin kurulduğu 1983 yılına kadar Eyfel Kulesi'nin bir parçası olarak kalmıştır.

Daha uzaklarda, Japonya 'da Yamanashi'deki Yoishii Vakfı bahçelerinde sergilenen Eyfel basamaklarını ve New York'taki Özgürlük Heykeli'nin yakınında bir diğerini görebilirsiniz.

Paris'in bu simgesinden kendinize de bir parça almak istiyorsanız, bol miktarda nakit paraya ihtiyacınız olacak. Fransız müzayede evi Artcurial parçanın 40,000-60,000$ değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Fransız müzayede evi Artcurial, dönüm noktası niteliğindeki merdivenin 40.000-60.000 dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Müzayede 27 Kasım'da gerçekleşecek.

Satışa sunulan basamaklar şu anda Artcurial'ın Rond-pont des Champs-Elysées'deki avlusunda halka açık sergilenmek üzere yerleştirilmiş durumda.

Artcurial üçüncü kez Eyfel Kulesi'nden bir parçayı müzayedede sunacak. 2013 yılında 3,5 metrelik orijinal bir bölüm 220.000 €'ya (249.000 $) alıcı bulmuştu. 2016 yılında başka bir bölüm 523.800 Avro'ya (593.000 $) alıcı bulmuştu.

Merdiven, soldaki resimde görülen Fransız mühendis Alexandre Gustave Eiffel tarafından 1889 Paris Sergisi için tasarlanmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com

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