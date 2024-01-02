Orijinal Eyfel Kulesi merdivenleri satışa çıkıyor

25 basamaklı, 4 metrelik sarmal merdiven, Eyfel Kulesi 1889'da dünya çapında beğeni toplayarak açıldığında orijinal merdiven yolunun bir parçasıydı.

İkinci ve üçüncü katlar arasındaki bağlantının bir parçası olan sarmal merdiven, asansörlerin kurulduğu 1983 yılına kadar Kule'nin yapısının bir parçasıydı.

Bu orijinal merdivenin diğer bölümleri iki Paris müzesinde bulunabilir: Musée d'Orsay ve Cité des sciences. Ayrıca Fransa 'nın doğusundaki Musée de l'Histoire du Fer'de de bir bölüm bulunmaktadır.

Daha uzaklarda, Japonya 'da Yamanashi'deki Yoishii Vakfı bahçelerinde sergilenen Eyfel basamaklarını ve New York'taki Özgürlük Heykeli'nin yakınında bir diğerini görebilirsiniz.

Paris'in bu simgesinden kendinize de bir parça almak istiyorsanız, bol miktarda nakit paraya ihtiyacınız olacak. Fransız müzayede evi Artcurial parçanın 40,000-60,000$ değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Müzayede 27 Kasım'da gerçekleşecek.

Satışa sunulan basamaklar şu anda Artcurial'ın Rond-pont des Champs-Elysées'deki avlusunda halka açık sergilenmek üzere yerleştirilmiş durumda.

Artcurial üçüncü kez Eyfel Kulesi'nden bir parçayı müzayedede sunacak. 2013 yılında 3,5 metrelik orijinal bir bölüm 220.000 €'ya (249.000 $) alıcı bulmuştu. 2016 yılında başka bir bölüm 523.800 Avro'ya (593.000 $) alıcı bulmuştu.

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Kaynak: edition.cnn.com