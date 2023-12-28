"Operation Mincemeat" İkinci Dünya Savaşı casusluğunun lezzetli gerçek hikayesini sunuyor

John Madden ("Shakespeare in Love") tarafından yönetilen ve oyuncu kadrosu son derece iyi olan bu güzel İngiliz yapımı, Hitler'i müttefik işgalinin Sicilya üzerinden değil Yunanistan üzerinden geleceğine ikna etmek için tasarlanan ayrıntılı kod adı planından sorumlu kişilerin kişisel yaşamlarında biraz tıkanıyor.

Nazileri yanıltmak isteyen MI6 programının iki lideri, Ewen Montagu (Firth) ve Charles Cholmondeley ("Succession "dan Macfadyen), Nazilerin bu hileye kanacaklarını ve askerlerin çıkarma yapacağı kıyı şeridini nispeten savunmasız bırakacaklarını umarak, bir cesedi resmi görünümlü belgelerle birlikte Nazilerin eline tutuşturmayı planlarlar.

Buna giden yolda atılan adımlar, organizatörlerin bir fotoğrafta kendi cesetleri yerine geçebilecek birine dikkatle bakmaları gibi, dönüşümlü olarak komik ve tuhaftır. Montagu, ofislerindeki Jean Leslie (Kelly Macdonald) adlı bir kadınla birlikte ölü adam için ayrıntılı bir arka plan uydurmaya çalışır ve bu süreçte kişisel durumlarının karmaşıklaştırdığı garip duygular geliştirirler.

Lojistik engellerin ötesinde ekip, Churchill'e ulaşmalarını sağlayan Amiral Godfrey'in (Jason Isaacs) onları her an denize atmaya hazır olması nedeniyle üstlerinin ciddi kuşkularıyla karşılaşır. (Churchill ise, "Plan ne kadar fantastikse, o kadar kusursuz olmalı" diyerek riskleri tanımlıyor.)

Yazar Michelle Ashford'un Ben Macintyre'ın kitabından uyarladığı bu oyuncu kadrosu (Firth bu ve "The Staircase" ile süperstar bir yayın ayı geçiriyor ) ve kaynak materyalle yanlış yapmak zor. Ancak "Kıyma Operasyonu" yine de kusursuz görünümü ve savaş çabalarına hayati katkıları onlarca yıl sonrasına kadar yaygın olarak bilinmeyen bu beklenmedik kahramanların abartısız tasvirleriyle parlıyor. Bu da yetmezmiş gibi, beyin takımında James Bond'u yaratacak olan genç Ian Fleming (Johnny Flynn) de yer alıyor.

Film böylece birden fazla düzeyde işliyor, hem eski moda bir soygun hem de tarihe açılan bir pencere gibi oynuyor. İlham kaynağı gibi, arada bir aksaklıklar olsa da, duman dağıldığında bu lezzetli "Operasyon "u heyecan verici bir başarıdan başka bir şey olarak değerlendirmek zor.

"Operation Mincemeat" 11 Mayıs'ta Netflix'te gösterime giriyor ve İngiltere'de de sinemalarda oynuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com