Open'ı kazanmak için ne gerekir? Golf psikoloğu 'Dr. Mo' iki şampiyona koçluk yaptı

Genç Pickens, basketbol akşamı Utah Jazz'ın salonunda NBA ikonları Karl Malone ve John Stockton ile sohbet eden bir adam karşısında şaşkınlıkla televizyonuna baktı.

Takımın spor psikoloğu olduğu ortaya çıkan aynı adam daha sonra takım Los Angeles Lakers'la karşılaşmak üzere yola çıkarken Jazz'ın özel uçağına binerken gösterildi ve Forum'da saha kenarında - bench'in hemen arkasında - oturup patlamış mısır yiyip soda yudumladı.

"Güney Carolina'nın kırsal kesiminde yaşayan 17 yaşında bir çocuk olarak 'bu adama para mı ödüyorlar' diye düşünüyordum." Pickens CNN'e konuştu.

"'Bu çok saçma. Bunu yapmak istiyorum çünkü bu bir işe benzemiyor."

Ve böylece "Dr. Mo "nun NFL'den Nascar'a kadar bir dizi spor dalında profesyonel sporculara koçluk yaptığı bir yolculuk başladı. Ancak onun gerçek evi her zaman çim sahalar olmuştur.

Gençliğinde sıkı bir golfçü olan Pickens, Virginia Üniversitesi'nden spor psikolojisi alanında doktora derecesini alma yolunda "Putting Güveninin Kazanılması" üzerine bir tez kaleme aldı. O zamandan beri golfün en iyi psikologlarından biri olarak adını duyurdu ve 27 yıllık kariyeri boyunca oyunun en büyük yıldızlarından bazılarıyla çalıştı.

Baskı

Pickens ile çalışan yıldızlarla dolu bir müşteri kitlesi, Zach Johnson, Lucas Glover ve Stewart Cink'in dört büyük zaferi başta olmak üzere 28 PGA Tour zaferi elde etti.

İskoçya'nın St Andrews kentinde 14 Temmuz'da başlayacak olan ve merakla beklenen 150. Açık Şampiyona ile birlikte Pickens, Claret Jug'ı kaldırmak için neler gerektiği konusunda fikir vermek için iyi bir konuma sahip.

Cink, 2009 yılında Pickens ile çalışmaya başladıktan sadece birkaç ay sonra, 138. kez düzenlenen etkinlikte ilk büyük şampiyonluğunu elde etti. Altı yıl sonra, Pickens'ın 16 yıllık müşterisi olan Johnson, St Andrews 'da ikinci büyük zaferini kazandı.

Uygun bir şekilde, her iki oyuncu da tırnak yediren dört delikli playofflarla kazandı. Pickens için maç günü baskısını taklit etmeye çalışmak, bir spor psikoloğu olarak karşılaştığı en büyük zorluk. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın - konuşarak ve zorlu antrenmanlar yaparak - Pickens'ın bırakın önemli bir kararın alındığı playoff'u, bir etkinliğin psikolojik gerginliğini bile taklit etmesinin bir yolu yok.

Pickens, "Adrenalinlerini Pazar günkü gibi yükseltmek neredeyse imkansız - çünkü bu fizyolojik bir şey -" dedi.

Yine de, psikoloğun çabaları, Pickens'ın sonuca küçük meblağlar yatıran antrenman bahislerinden zevk alan, kendini aşırı rekabetçi olarak tanımlayan Johnson'dan en iyi şekilde yararlanıyor gibi görünüyor.

Pickens'ın web sites indeki bir videoda Johnson, "Rekabet etmeyi seviyorum, beni kendimi geliştirmeye iten her şeyi seviyorum" dedi.

"Antrenmanlarımda her zaman bir şeyler deniyorum, böylece her hafta turda yarışmanın en alt çizgisine geldiğimde, daha önce orada olduğumu biliyorum. Bunu gördüm, hissettim ve başarılı olabilirim."

Zihin yönetimi

Verimli antrenman yapma becerisi, Pickens'ın elit golfçüler için gerekli olduğuna inandığı iki kritik zihinsel özelliğe değiniyor: disiplin ve zihni kontrol etme becerisi.

Paradoksal görünebilir ama Pickens golfçülerin vuruş yaparken karşılaştıkları en büyük psikolojik zorluğun topun sabit olması olduğunu söylüyor.

Futbol ya da teniste oyuncuların düşünceleri ve buna karşılık gelen eylemleri içgüdüsel olarak hareket eden top tarafından işgal edilirken, bu zihinsel sessizliği bilinçli olarak doldurmak zorunda kalan golfçüler bunun yerine kendilerini "zihinlerini işgal etmek" için eğitmelidir. Sporlar arası karşılaştırmalar basketbolun serbest atışında ve beyzbolun atışında bulunabilir.

Pickens'ın rolü özünde budur - özellikle vuruştan önceki kritik beş ila altı saniyede oyuncuların zihinlerini yönetmelerine yardımcı olmak. Bir tür meditasyon gibi, oyuncuların kafalarından hangi düşüncelerin geçtiğini tam olarak bilmeleri gerekiyor.

"Bazı oyuncular sayar," diye açıklıyor Pickens. "İçeri gir. Bir, sopa topun arkasında. İki, ayaklar aşağıda. Üç, hedefe bak. Dört, topa geri dön. Beş, geriye salla. Altı, salınım.

"Düşüncelerinizin girdisinde tutarlılık varsa, vuruş için çıktılarınızda tutarlılık elde etme şansınız daha yüksektir."

2006'da Pickens'la çalışmaya başlamadan önce oyununda bir "terslik" olduğundan şüphelenen Johnson için bu tavsiye hemen etkisini gösterdi ve 24 yıllık profesyonel kariyeri boyunca devam etti.

Pickens'ın web sitesindeki bir videoda Johnson, "İyi bir rutinim olduğunu sanıyordum, tutarlı olduğunu sanıyordum, tekrarlanabilir olduğunu sanıyordum ama hiç de öyle değilmiş," dedi.

"Son derece tutarsızdı, üzerinde düşünülmemişti, elimden gelenin en iyisini yapmamı sağlamadı ve bana atıştan atışa güven ve tutarlılık vermedi."

Pickens'ın web sitesindeki bir videoda Amerikalı oyuncu, benzer tekniklerin Cink'in zihnini sonuçlara aşırı takılmaktan kurtarmasına yardımcı olduğunu söylüyor. 49 yaşındaki Cink, Nisan 2021'de üçüncü RBC Heritage şampiyonluğunu elde ederek sekiz PGA Tour galibiyetine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu arada, zihni yönetmek, 2009'da ABD Açık şampiyonu olan asabi genç Glover'ın 2001'de Clemson Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Pickens ile çalışmaya başladığında hızla aldığı bir dersti.

Glover, psikoloğun web sitesindeki bir videoda "Öfkemin turlarımı biraz fazla etkilediğini hemen öğrendim" dedi. "Dr. Mo bana temelde üzülmenin ve sinirlenmenin normal olduğunu ama bunu çabucak unutmamı ve bir sonraki atışı etkilemesine izin vermememi öğretti."

Disiplin

Ancak Pickens, zihni meşgul etme becerisinin disiplinli bir uygulama olmadan hiçbir işe yaramayacağını ileri sürüyor.

Dışarı çıkıp sadece birkaç topa vurmak yerine, en iyi profesyoneller antrenmanlarında lazer odaklı olmalıdır. En önemlisi, vuruş öncesi rutininde olduğu gibi, oyuncular antrenmanlarından duygularını çıkarmalıdır - sadece iyi ya da kötü bir günü yansıtmak yerine, performanslarını tarafsız bir şekilde analiz etmelidirler.

Pickens'a göre bu, Johnson'ın - çoğu zaman yanlış anlaşılsa da - en örnek teşkil eden özelliklerinden biri.

"Zach'in duyguları yok değil. Bazen insanlar yanlış yorumluyor ve onun duyguları olmadığını düşünüyorlar," diye açıklıyor Pickens. "Sadece onları yönetmekte ve odaklanmak istediği şeye odaklanmakta gerçekten çok iyi.

"Ve 'tamam, yapmak istediğim şey bu ve işte bunu nasıl yapacağım' deme konusunda inanılmaz.

"Pek çok insan kendine profesyonel diyor ama yine de gidip golf oynuyorlar. Bunu başaranlar, 'Bunu bir iş gibi görmeliyim' anlayışına sahipler."

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Kaynak: edition.cnn.com