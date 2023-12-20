'Onun için zaman tükeniyor': Bir annenin kanlar içindeki ve hırpalanmış kızını Hamas'ın esaretinden kurtarmak için yaptığı umutsuz yakarış

Annesi Dr. Ayelet Levy Shachar videoyu "üzücü ötesi" olarak tanımlıyor ve "devamlılık içinde izleyemediğini" söylüyor. Ancak bunun dünyanın görmesi için önemli olduğunu düşünüyor.

"Kızımın başına gelen buydu. Bu, o anların acımasızlığı ve hayatlarımızın durduğu ve donduğu an dışında onunla ilgili hiçbir şeyi temsil etmeyen bir kısa film. Ve o günden beri 7 Ekim'deyiz."

Şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk 110 rehinenin serbest bırakılmasına rağmen Naama hala Hamas'ın esareti altında.

İsrail kadın milli futbol takımının doktoru Levy Shachar, kızının ihtiyacı olan tıbbi yardımdan mahrum kalmasından son derece endişeli. "Bacaklarından yaralandı... Günler geçiyor ve geçen her gün daha da zorlaşıyor."

Levy Shachar CNN'e "Onun için zaman tükeniyor" diyor. Kızının cinsiyeti ve yaşının onu özellikle savunmasız hale getirdiğini söyleyen Shachar, videoda görünen saldırı izlerine dikkat çekiyor.

Levy Shachar yakın zamanda kaleme aldığı bir yazıda endişelerinin nedenlerini ortaya koydu. "Kadın ve çocukların serbest bırakılmasına öncelik verilmesinin bir nedeni var: daha genç kadınlar daha fazla travma riski altında. Kadınlar ve kız çocukları daha fazla şiddet türüne karşı daha savunmasız oldukları gibi, cinsel şiddetten kaynaklanan enfeksiyonlara ve hamileliğe karşı da daha savunmasızdırlar. Naama ne kadar uzun süre esaret altında tutulursa, ne kadar çok şiddete maruz kalırsa, ömür boyu travma sonrası stresin sonuçlarına maruz kalma olasılığı da o kadar artacaktır."

Levy Shachar, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği cinsel saldırı ve şiddet olaylarının, kanıtların artmasına rağmen, BM ve BM Kadın Birimi gibi uluslararası kuruluşlar ve kadın grupları tarafından başlangıçta kabul edilmemesi ve kınanmamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. BM Genel Sekreteri'nin cinsel şiddet olaylarını araştırılması gereken iğrenç terör eylemleri olarak nitelendiren bir açıklama yayınlaması yaklaşık iki ay sürdü ve bunu iki gün sonra BM Kadın Birimi'nin kınaması izledi.

Levy Shachar bu hafta New York'a giderek İsrail ve Katar elçileriyle görüştü ve UN Women gibi kadın hakları örgütlerine kızının serbest bırakılması için daha fazlasını yapmaları konusunda baskı yapmaya çalıştı. Keşke 13 saatlik uçuş mesafesindeki İsrail'de kalıp kızının eve dönmesini bekleyebilseydim diyor. Ancak şimdi harekete geçilmesi gerekiyor.

"Sadece evde, kapının ve telefonun yanında kalmak ve o aramayı beklemek, kapıyı açmak ve dışarı çıkıp onu almak istiyorum. Tek istediğim bu," diyor Levy Shachar. "Hiçbir yere seyahat etmek istemiyorum. Ama bunu yapıyorum çünkü ABD'nin burada en büyük güce sahip olduğunu düşünüyorum ve kimi etkileyebiliyorsam onu etkilemek istiyorum."

Geçen Cuma evden ayrılmadan hemen önce İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) üç rehinenin askerleri tarafından vurularak öldürüldüğüne dair çarpıcı bir açıklama geldi. "Şok oldum," diyor derin bir nefes alarak. "Her zaman hissettiğim korku o noktada daha da kötüleşti. Kalbim kırıldı."

Savaş hala devam ederken Levy Shachar kızının nihayet eve getirilmesi için yalvarıyor. Ve dünyanın Naama'nın 7 Ekim'deki o korkunç videodaki genç kadından çok daha fazlası olduğunu bilmesini istiyor.

"Naama genç. 19 yaşında ama çok şey başardı. Çok eğlenceli bir kız ama çok ciddi ve kararlı. Hands of Peace programının (İsrailli ve Filistinli gençler için kar amacı gütmeyen bir barış girişimi) bir parçasıydı. Gerçekten de bir barış arayıcısı.

"Geri döndüğünde dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com