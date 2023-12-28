Ons Jabeur WTA şampiyonluğu kazanan ilk Arap kadın oldu

Tunuslu Ons Jabeur Pazar günü Birmingham'daki çim kort turnuvasının finalinde Rus Daria Kasatkina'yı yenerek WTA şampiyonluğu kazanan ilk Arap kadın olarak tarihe geçti.

Kuzey Afrikalı kadınlar tenisinin öncülerinden Jabeur, 7-5 6-4 kazanarak önceki iki finali kaybettikten sonra nihayet bir şampiyonluk elde etti.

"Çok gururluyum. Çok mücadele ettim ve bir WTA şampiyonluğu kazanmak benim için zordu," dedi Jabeur Ann Jones Merkez Kortundaki kalabalığa. "Bunu başarmak zorundaydım. Biraz nefes almak ve örnek olmak için bu şampiyonluğu kazanmalıydım.

"Çok fazla Arap ya da Tunuslu oyuncu oynamıyor ve umarım bu onlara daha fazlasını yapmaları için ilham verir. Benimle birlikte oynayan daha fazla oyuncu görmek istiyorum."

Yaratıcı şutları ve alamet-i farikası olan drophot'ıyla tanınan Jabeur, 2018'de Moskova'daki finalde Kasatkina'ya kaybetmişti ama bu kez Rus rakibine üstünlük sağladı.

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"Dasha ile son oynadığımda kaybetmiştim ve ağlıyordum. Bu sabah düşünüyordum da bu gece ağlayıp hayal kırıklığına mı uğrayacağım yoksa kutlama mı yapacağım?" dedi.

Jabeur'ün zaferi, bu yıl Tur'da 28 maç kazandığı anlamına geliyor - 28 maça sahip olan dünya bir numarası Ash Barty dışında diğer tüm oyunculardan daha fazla.

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Kaynak: edition.cnn.com