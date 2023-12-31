Ons Jabeur Wimbledon'da yarı finale yükselerek grand slam tarihine geçti

Dünya 3 numarası bir set geriden gelerek gergin bir başlangıcın üstesinden geldi ve Merkez Kortta Marie Bouzková'yı 3-6 6-1 6-1 yendi.

Ancak final four'a ulaştıktan sonra, bunun kendisi için uzun zamandır beklediğini söyledi.

"Uzun zamandır bu aşamaya gelebilmeyi umuyordum. Çeyrek finalde birkaç kez zorlandım," dedi Jabeur maçtan sonra basına yaptığı açıklamada.

"(Eski dünya 22 numarası) Hicham Arazi ile biraz konuşuyordum ve bana şöyle dedi: 'Araplar çeyrek finallerde hep kaybediyor ve biz bundan bıktık. Lütfen buna bir son ver' dedi. Ben de şöyle dedim: 'Deneyeceğim dostum' dedim. Sadece mesajlaşıyorduk ve o gerçekten çok mutluydu. Şöyle diyordu: 'Sonunda yarı finale çıktığın için teşekkürler. Artık gerçekten gidip şampiyonluğu alabilirsin."

Geçen yıl Wimbledon'da ve 2020'de Avustralya Açık'ta çeyrek finalist olan Jabeur için tarihi kortta ayaklarını bulma vakasıydı.

Bouzková'nın savunması ve hızının Jabeur'ün zamansız hatalar yapmasına yardımcı olduğu özensiz bir ilk setin ardından, Tunuslu nihayet ayaklarını buldu.

Son iki sette hatadan çok winner yapan 27 yaşındaki oyuncu, ikinci sette 2-1'den sonra üst üste sekiz oyun kazandı.

Ve final setinde son dokuz puanın sekizini kazanarak önemli ve çığır açan bir zafere imza attı.

Jabeur finalde ilk kez yarı finalist olan Tatjana Maria ile karşılaşacak.

Maria, ikinci kızının doğumundan sadece 15 ay sonra yarı finallere ulaşarak kendi olağanüstü serisinin tadını çıkarıyor.

Alman tenisçi ve Jabeur tenis dışında da iyi arkadaşlar ve Jabeur dünya 103 numarasının kendisinin "barbekü arkadaşı" olduğunu itiraf ediyor.

"Onu turda bebekleriyle birlikte görmek çok güzel. Gerçekten geri döndü ve her şeyi yaptı ve gerçekten burada olmayı hak ediyor," dedi Jabeur. "Gerçekten zor bir kura çekti, (Jelena) Ostapenko'ya karşı kazandı, (Maria) Sakkari'ye karşı kazandı. Gerçekten çok iyi oynadı. Çimlerde gerçekten iyi oynayabileceğini biliyorum.

"Açıkçası onunla oynamak zor ve (Maria'nın ilk kızı) Charlotte ile şakalaşıyordum, ona şöyle diyordum: 'Beni mi yoksa anneni mi destekleyeceksin?' Tüm çocukları kendi tarafıma çekmeye çalışıyorum ... Hak ettiğini aldığı için onun adına gerçekten mutluyum. Çok mücadele ettiğini biliyorum. İki bebek sahibi olduktan sonra geri dönmek kolay değil. Aramızda harika bir maç olacak, saygı dolu bir maç olacağı kesin."

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Kaynak: edition.cnn.com