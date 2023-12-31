Ons Jabeur, Tatjana Maria karşısında kazandığı zaferle Wimbledon'daki ilk grand slam finaline ulaştı

Tunuslu Jabeur bu yılki Wimbledon'da bir grand slam turnuvasının yarı finalinde mücadele eden ilk Arap ya da Kuzey Afrikalı kadın olarak tarihe geçmişti ve Maria'ya karşı kazandığı mücadeleci zaferle bir adım daha ileri gitti.

Turnuvada sadece iki set kaybeden üçüncü seribaşı, çift servis kırma elde ettikten sonra ilk seti rahat bir şekilde geçti, ancak Maria dilimini iyi bir şekilde kullandı ve ikinci seti almak için bir mola ile karşılık verdi.

Eşitlikle devam eden üçüncü setin başında Jabeur bir break ile üstünlüğü ele geçirdi ve ardından Maria'nın basit bir forehand voleyi uzağa göndermesiyle 3-0'da bir diğeriyle devam etti.

Bu noktadan sonra maçın sonucu belli oldu ve Jabeur, Maria'nın fileye dönmesinin ardından üç maç puanından ikincisinde zafere ulaştı.

Cumartesi günü finalde Elena Rybakina ile karşılaşacak olan Jabeur korttaki röportajında "Bugün burada olmaktan gurur duyan Tunuslu bir kadınım" dedi ve ekledi: "Tunus'ta şu anda çıldırdıklarını biliyorum.

"Ben sadece elimden geldiğince ilham vermeye çalışıyorum. Sadece Tunuslu değil, Arap ve Afrikalı oyuncuları da turlarda daha fazla görmek istiyorum. Bu oyunu çok seviyorum ve bu deneyimi onlarla paylaşmak istiyorum."

Jabeur ve Maria yakın arkadaşlar ve maçın sonunda filede uzun uzun kucaklaştılar. Seyirciler iki oyuncuyu alkışlarken, Jabeur Maria'yı tekrar korta sürükledi ve kalabalığa rakibini alkışlamaları için işaret etti.

Alman oyuncu ikinci çocuğunu doğurduktan sadece 15 ay sonra Wimbledon'da kariyerinin en iyi grand slam turnuvasını yaşadı.

Venus ve Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert ve Billie Jean King'in izinden giderek 34 yaş ve üzerinde grand slam yarı finali oynayan altıncı kadın oldu.

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Jabeur maçtan sonra "Yaptığım onca koşuşturmayı telafi etmek için şimdi bana barbekü yapmak zorunda," diye şaka yaptı.

"Maçın sonunda bu anı kesinlikle onunla paylaşmak istedim çünkü ben de dahil olmak üzere pek çok oyuncu için büyük bir ilham kaynağı. İki bebek sahibi olduktan sonra geri dönmek - bunu nasıl başardığına inanamıyorum."

Jabeur bu yılki turnuvadan önce hiçbir grand slam turnuvasında çeyrek finali geçememişti ancak bu sezon hayatının en formda dönemini geçirdi ve dünya sıralamasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 numaraya kadar yükseldi.

Geçtiğimiz yıl, tekler sıralamasında ilk 10'a giren kadın ya da erkek ilk Arap oyuncu olarak tarihe geçti.

Rybakina Halep'i sersemletti

Perşembe günkü diğer yarı finalde Rybakina, iki kez grand slam şampiyonu olan Simona Halep'i 6-3 6-3'lük setlerle şaşırtmak için harika bir performans sergiledi.

Bu 23 yaşındaki Rybakina'nın ilk büyük finali olacak ve 2015'teki Garbine Muguruza'dan bu yana Wimbledon'daki en genç tek kadınlar finalisti olacak.

Kazakistan'ı temsilen Wimbledon'da finale çıkan ilk oyuncu olan Rybakina maç sonrası röportajında, "Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok iyiydi, bugün zihinsel olarak hazırdım ve elimden gelen her şeyi yaptım ve inanılmaz bir maç oldu" dedi.

Bu arada Halep, Perşembe günkü maçtan önce turnuvada hiç set kaybetmediği için güçlü formundan faydalanamamanın hayal kırıklığını yaşayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com