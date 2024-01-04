'One Piece' Netflix'e pek çok hayranla birlikte geliyor. Eğer siz de onlardan biri değilseniz, hiç zahmet etmeyin.

Bunun yerine, sekiz bölümlük ilk sezon, Netflix'in kısa ömürlü "Cowboy Bebop" ile zaten deneyimlediği, çok farklı bir sanat formunu canlı aksiyon hayatına çevirmeye çalışmanın getirdiği tuzakların kurbanı oluyor. Bu zorluklar, "One Piece "in zaman zaman bir çocuk dizisi, yönetmen David Lynch'in zihninden süzülen gerçeküstü bir rüya ve halüsinojenik ilaçlar kullanırken çekilmiş bir "Karayip Korsanları" filmi gibi hissettiren, haritanın üzerindeki tonunda görülebilir.

Temel olay örgüsü, Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy, karakteri her zaman kendisine tam adını söyleyerek atıfta bulunuyor) adında genç ve hevesli bir korsanın, kendisini korsanların kralı ilan etme hedefini gerçekleştirmesini sağlayacak, One Piece olarak bilinen efsanevi, uzun zamandır kayıp bir hazineyi bulma arayışını içeriyor.

Deniz Piyadeleri olarak bilinen acımasız bir otorite tarafından takip edilen Luffy, yetenekli kılıç ustası Roronoa Zoro (Mackenyu), hırsız Nami (Emily Rudd) ve sapan kullanan Usopp'tan (Jacob Romero) oluşan huysuz ve eksantrik bir ekip kurar.

Maymun'un, kendisini lastiğe dönüştüren sihirli meyveyi yedikten sonra Fantastik Dörtlü'den Bay Fantastik gibi esneyebildiğinden bahsetmiş miydik; bu, dostlar ve düşmanlar arasında sergilenen olağanüstü güçlerden yalnızca biri - vücut parçaları bağımsız olarak çalışan kötü huylu palyaço korsan gibi?

Kulağa ne kadar tuhaf gelse de, "One Piece "i satın almanın önündeki en büyük engel, Eiichiro Oda'nın kaynak malzemeye kattığı tüm etkilerin simgesi olan, ancak dizinin yaratıcılarının (Matt Owens ve Steven Maeda) yeni başlayanların ilgisini sürekli çekecek bir şeye dönüşme becerisinin ötesinde görünen, beklenenden daha keskin şiddetten bir anda tuhaflığa geçebilen vahşi dalgalanmalarında yatıyor.

Daily Beast tarafından "yılın en çok heyecan uyandıran Netflix dizisi" olarak lanse edilen "One Piece "in, Netflix'in parasıyla ve şefkatli bir özenle bir araya getirildiği, ara sıra dev canavarlar, ayrıntılı aksiyon sahneleri ve kılıç dövüşlerinin yanı sıra "Yüzüklerin Efendisi "nin reddedilen bölümlerine benzeyen tuhaf makyajlar yaptığı açık. Ayrıca Netflix, animasyon dizisinin 380'den fazla bölümünü servise ekledi, yani bu gerçekten buzdağının sadece görünen kısmı.

Ne var ki, diziyle ilgili kesin bir fikir edinmek hazine kadar zor ve mevcut hayranların lejyonları muhtemelen bu okyanus macerasına hevesle katılacak ve kim bilir, bol miktarda arkadaş bulabilirler; yine de, sadece yaygaranın ne hakkında olduğunu görmek isteyenler muhtemelen yüksek ve kuru hissetmek zorunda kalacaklar.

"One Piece" 31 Ağustos'ta Netflix'te gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com