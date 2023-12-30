içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
Hava DurumuHaberler

Öncesi ve sonrası: Mississippi Nehri ve kollarının rekor seviyelere nasıl düştüğünü görün

ABD'nin orta kesimlerinde giderek artan kuraklık Mississippi ve ona dökülen nehirleri ciddi biçimde etkiledi.

 and  Alex Stellmacher
4 dakikada okunur
Nebraska, Kearney yakınlarındaki Platte Nehri bu hafta iki fitin biraz üzerindeydi ve Temmuz....aussiedlerbote.de
Nebraska, Kearney yakınlarındaki Platte Nehri bu hafta iki fitin biraz üzerindeydi ve Temmuz 2012'deki 0,92 fitlik rekor düşük seviyenin sadece bir fit üzerindeydi..aussiedlerbote.de

Öncesi ve sonrası: Mississippi Nehri ve kollarının rekor seviyelere nasıl düştüğünü görün

Nehir havzası genelinde düzinelerce gösterge düşük su eşiğinin altına düşmüştür. Mississippi Nehri bu hafta Illinois'den Louisiana'ya kadar tarihi düşük seviyelerdeydi ve bu göstergelerin çoğu, hava inatla kuru kalmaya devam ettikçe su seviyelerinde düşüş görmeye devam edecek.

Memphis yakınlarındaki Mississippi Nehri'nin video, fotoğraf ve uydu görüntüleri, güçlü nehrin kıyılarından ne kadar uzaklaştığını gösteriyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin verilerine göre nehir bu hafta başında Memphis'te kaydedilen en düşük seviye olan eksi 10.75 feet'e kadar düştü.

ABD Kuraklık Monitörü'ne göre kuraklık bu hafta Ortabatı ve Güney'de yeniden genişledi. ABD'nin bitişik bölgelerinin yarısı orta ya da daha kötü kuraklık koşullarıyla karşı karşıyadır - bu değer şu ana kadar yılın üçüncü en yüksek değeri ve Mart ayından bu yana görülen en yüksek değerdir.

Monitör, 134 milyondan fazla insanın kuraklık koşullarından etkilendiğini ve bunun 2016'dan bu yana en yüksek nüfus yüzdesi olduğunu bildiriyor.

En kötü kötüleşmenin görüldüğü Orta Batı'da kuraklıkla kaplı alan miktarı yaklaşık 60.000 mil kare, yani Gürcistan'ın büyüklüğüne eşdeğer bir alan kadar arttı.

Kuraklık Takibi Perşembe günü "Ohio Vadisi ve Mısır Kuşağı'nın bazı bölümlerinde üst toprak nemi kurumaya devam ediyor" dedi ve "Mississippi Vadisi'nin büyük bölümünde de daha derin toprak nemi çok düşük" diye ekledi.

Kurak koşullar sadece Mississippi'ye değil, ona akan nehirlere de ciddi zarar verdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden alınan öncesi ve sonrası uydu görüntüleri, 14 Temmuz ve 17 Ekim tarihleri arasında nehirlerin kıyılarından nasıl çekildiğini gösteriyor.

Kentucky Bend ve New Madrid, Missouri'deki Mississippi Nehri:

Illinois, Mound City Landing'deki Ohio Nehri:

Nebraska'da havadan çekilen fotoğraflar, eyalet boyunca akan ve Mississippi'ye dökülen Platte Nehri'nin bazı yerlerde neredeyse tamamen kuruduğunu gösteriyor. Nebraska'nın Kearney kenti yakınlarında nehir yok olmuş ve genellikle suyun aktığı yerlerde sadece kuru kum kalmıştır.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre önümüzdeki hafta boyunca ABD'nin orta kesimlerinde birkaç santim yağmur yağması mümkün, bu da özellikle Mississippi Nehri'nin kolları için biraz rahatlama sağlayabilir.

Ancak uzun vadeli görünüm ortalamadan daha kurak. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin mevsimsel kuraklık görünümüne göre bölgedeki kuraklık Ocak ayına kadar devam edecek.

Nebraska, Kearney yakınlarındaki Platte Nehri bu hafta iki fitin biraz üzerindeydi ve Temmuz 2012'deki 0,92 fitlik rekor düşük seviyenin sadece bir fit üzerindeydi.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, nehrin düşük seviyeleri insanların, Mississippi Nehri'nin ortasında St Louis'in güneyinde bulunan ve genellikle sadece tekneyle ulaşılabilen bir ada olan Tower Rock'a yürüyerek gitmesine olanak sağladı.

Düşük seviyeler aynı zamanda Meksika Körfezi'nden gelen tuzlu suyun Mississippi'ye sızmasına da izin veriyor ve Ordu Kolordusu şu anda Louisiana'daki içme suyundan tuzu uzak tutmak için 1.500 fit genişliğinde bir su altı sed di inşa ediyor.

Yetkililer ayrıca - Mead Gölü'ndeki rekor düşük su seviyelerinin birkaç insan kalıntısını ortaya çıkardığı gibi - hafta sonu Mississippi Nehri kıyısında yürüyen bir kadının insana ait olduğu anlaşılan kemikler bulduğunu söyledi. Coahoma County, Mississippi Adli Tıp Şefi Scotty Meredith CNN'e yaptığı açıklamada, kalıntılar arasında bir alt çene kemiği, kaburga kemikleri ve tanımlanamayan bazı kemik parçaları bulunduğunu söyledi.

ABD Kuraklık Monitörüne göre, kuraklık koşulları Nebraska'nın %98'ini kapsıyor ve %40'ından fazlası en kötü iki kategoride yer alıyor. Eyaletteki kuraklık Platte Nehri'ni bazı yerlerde neredeyse rekor düşük seviyelere itmiştir.

Tennessee Valley Authority bu hafta Mississippi Nehri'ndeki su seviyesini desteklemek için iki barajdan daha fazla su bırakacağını duyurdu. Kurum Facebook sayfasında, Illinois, Cairo'da Mississippi'nin "1901'den bu yana en düşük nehir seviyesine yaklaştığını" belirtti.

Ajans, "Aşağı Ohio ve Mississippi Nehirlerindeki ticari seyrüsefer koşullarını dengelemeye yardımcı olmak için, Tennessee Nehri üzerindeki Kentucky Barajı ve Cumberland Nehri üzerindeki Barkley Barajı'ndan düşük nehir seviyesi etkilerine yardımcı olmak için özel su salımları planlıyoruz" diye yazdı.

TVA sözcüsü Travis Brickey CNN'e verdiği demeçte, barajlardan suyun genellikle "üret-dur-üret-dur" döngüsüyle çalıştıkları için dalgalı bir şekilde salındığını söyledi.

Ancak öngörülebilir bir gelecek için barajlar, devam eden kuraklığın su seviyeleri üzerindeki etkisini gidermeye yardımcı olmak amacıyla istikrarlı bir su akışı sağlıyor.

Düşük su seviyesi hazine avcılarının 18 Ekim'de Missouri, Portageville yakınlarındaki Mississippi Nehri kıyı şeridini taramasına izin verdi.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Mississippi'deki düşük su seviyeleri, yılın tam da ülkenin kalbinden mahsullerin taşınması için kritik bir döneme denk geliyor.

Ordu Mühendisler Birliği, çok daha yavaş bir hızda da olsa trafiğin akmasını sağlamak için nehrin bazı bölümlerini tarıyor. Bu ay içinde yüzlerce mavna ve gemi kuyruğa girerek, tehlikeli derecede alçak olan nehirden geçmek için geçiş izni verilmesini bekledi.

Bu haber güncellenmiştir.

CNN'den Kevin France, David Williams, Andi Babineau, Rachel Ramirez ve Chris Isidore bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Perşembe günü Ventura County, Kaliforniya'da dev dalgaların kıyıya vurmasını Faria Beach'teki bir....aussiedlerbote.de
Hava Durumu

Kaliforniyalı plaj müdavimleri fırtınaların dev dalgalarıyla büyülendi - ancak fırtınalar sel ve rip akıntılarını da beraberinde getiriyor

Açık denizde meydana gelen fırtınalar dalgaları Kaliforniya sahilindeki topluluklara doğru sürükleyerek su baskınlarına, tahliyelere ve Perşembe günü Ventura sahilinde kısa süreliğine sulara kapılan yaklaşık 20 kişinin yaşadığı korkuya yol açtı.

 and  Viktoria Klein
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Detroit Pistons guardı Jaden Ivey topu kontrol ederken Boston Celtics forveti Jayson Tatum....aussiedlerbote.de
Spor

Detroit Pistons'ın Amerikan spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yakalamaktan kaçınmaya çalıştığı yeni D-Day'i

Detroit Pistons için bir başka D-Day günü. Takım bu sezon pek çok istenmeyen rekora imza attı ve Cumartesi günü Toronto Raptors ile oynayacakları maçla birlikte yeni bir rekorun eşiğine gelecekler - Pistons mağlup olduğu takdirde Amerikan profesyonel spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisine...

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık