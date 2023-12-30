Öncesi ve sonrası: Mississippi Nehri ve kollarının rekor seviyelere nasıl düştüğünü görün

Nehir havzası genelinde düzinelerce gösterge düşük su eşiğinin altına düşmüştür. Mississippi Nehri bu hafta Illinois'den Louisiana'ya kadar tarihi düşük seviyelerdeydi ve bu göstergelerin çoğu, hava inatla kuru kalmaya devam ettikçe su seviyelerinde düşüş görmeye devam edecek.

Memphis yakınlarındaki Mississippi Nehri'nin video, fotoğraf ve uydu görüntüleri, güçlü nehrin kıyılarından ne kadar uzaklaştığını gösteriyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin verilerine göre nehir bu hafta başında Memphis'te kaydedilen en düşük seviye olan eksi 10.75 feet'e kadar düştü.

ABD Kuraklık Monitörü'ne göre kuraklık bu hafta Ortabatı ve Güney'de yeniden genişledi. ABD'nin bitişik bölgelerinin yarısı orta ya da daha kötü kuraklık koşullarıyla karşı karşıyadır - bu değer şu ana kadar yılın üçüncü en yüksek değeri ve Mart ayından bu yana görülen en yüksek değerdir.

Monitör, 134 milyondan fazla insanın kuraklık koşullarından etkilendiğini ve bunun 2016'dan bu yana en yüksek nüfus yüzdesi olduğunu bildiriyor.

En kötü kötüleşmenin görüldüğü Orta Batı'da kuraklıkla kaplı alan miktarı yaklaşık 60.000 mil kare, yani Gürcistan'ın büyüklüğüne eşdeğer bir alan kadar arttı.

Kuraklık Takibi Perşembe günü "Ohio Vadisi ve Mısır Kuşağı'nın bazı bölümlerinde üst toprak nemi kurumaya devam ediyor" dedi ve "Mississippi Vadisi'nin büyük bölümünde de daha derin toprak nemi çok düşük" diye ekledi.

Kurak koşullar sadece Mississippi'ye değil, ona akan nehirlere de ciddi zarar verdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden alınan öncesi ve sonrası uydu görüntüleri, 14 Temmuz ve 17 Ekim tarihleri arasında nehirlerin kıyılarından nasıl çekildiğini gösteriyor.

Kentucky Bend ve New Madrid, Missouri'deki Mississippi Nehri:

Illinois, Mound City Landing'deki Ohio Nehri:

Nebraska'da havadan çekilen fotoğraflar, eyalet boyunca akan ve Mississippi'ye dökülen Platte Nehri'nin bazı yerlerde neredeyse tamamen kuruduğunu gösteriyor. Nebraska'nın Kearney kenti yakınlarında nehir yok olmuş ve genellikle suyun aktığı yerlerde sadece kuru kum kalmıştır.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre önümüzdeki hafta boyunca ABD'nin orta kesimlerinde birkaç santim yağmur yağması mümkün, bu da özellikle Mississippi Nehri'nin kolları için biraz rahatlama sağlayabilir.

Ancak uzun vadeli görünüm ortalamadan daha kurak. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin mevsimsel kuraklık görünümüne göre bölgedeki kuraklık Ocak ayına kadar devam edecek.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, nehrin düşük seviyeleri insanların, Mississippi Nehri'nin ortasında St Louis'in güneyinde bulunan ve genellikle sadece tekneyle ulaşılabilen bir ada olan Tower Rock'a yürüyerek gitmesine olanak sağladı.

Düşük seviyeler aynı zamanda Meksika Körfezi'nden gelen tuzlu suyun Mississippi'ye sızmasına da izin veriyor ve Ordu Kolordusu şu anda Louisiana'daki içme suyundan tuzu uzak tutmak için 1.500 fit genişliğinde bir su altı sed di inşa ediyor.

Yetkililer ayrıca - Mead Gölü'ndeki rekor düşük su seviyelerinin birkaç insan kalıntısını ortaya çıkardığı gibi - hafta sonu Mississippi Nehri kıyısında yürüyen bir kadının insana ait olduğu anlaşılan kemikler bulduğunu söyledi. Coahoma County, Mississippi Adli Tıp Şefi Scotty Meredith CNN'e yaptığı açıklamada, kalıntılar arasında bir alt çene kemiği, kaburga kemikleri ve tanımlanamayan bazı kemik parçaları bulunduğunu söyledi.

Tennessee Valley Authority bu hafta Mississippi Nehri'ndeki su seviyesini desteklemek için iki barajdan daha fazla su bırakacağını duyurdu. Kurum Facebook sayfasında, Illinois, Cairo'da Mississippi'nin "1901'den bu yana en düşük nehir seviyesine yaklaştığını" belirtti.

Ajans, "Aşağı Ohio ve Mississippi Nehirlerindeki ticari seyrüsefer koşullarını dengelemeye yardımcı olmak için, Tennessee Nehri üzerindeki Kentucky Barajı ve Cumberland Nehri üzerindeki Barkley Barajı'ndan düşük nehir seviyesi etkilerine yardımcı olmak için özel su salımları planlıyoruz" diye yazdı.

TVA sözcüsü Travis Brickey CNN'e verdiği demeçte, barajlardan suyun genellikle "üret-dur-üret-dur" döngüsüyle çalıştıkları için dalgalı bir şekilde salındığını söyledi.

Ancak öngörülebilir bir gelecek için barajlar, devam eden kuraklığın su seviyeleri üzerindeki etkisini gidermeye yardımcı olmak amacıyla istikrarlı bir su akışı sağlıyor.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Mississippi'deki düşük su seviyeleri, yılın tam da ülkenin kalbinden mahsullerin taşınması için kritik bir döneme denk geliyor.

Ordu Mühendisler Birliği, çok daha yavaş bir hızda da olsa trafiğin akmasını sağlamak için nehrin bazı bölümlerini tarıyor. Bu ay içinde yüzlerce mavna ve gemi kuyruğa girerek, tehlikeli derecede alçak olan nehirden geçmek için geçiş izni verilmesini bekledi.

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CNN'den Kevin France, David Williams, Andi Babineau, Rachel Ramirez ve Chris Isidore bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com