Önce bayanlar: 'Women Behind The Mic' ve hip-hop'ın 50. yıldönümü

Hip-hop'ın yaklaşan 50. yıldönümü şerefine, bu haftaki bültenimiz tamamen müzikle ilgili.

Yudumlanacak bir şey...

Michelle Joyce ve LaJoyce Brookshire sadece arkadaş değil, müzik endüstrisindeki kadınların katkıları konusunda farkındalık yaratma konusunda da ortak.

Bad Boy Entertainment'ın eski pazarlama direktörü Joyce ve Arista Records'un eski tanıtım direktörü Brookshire, bir kitap serisi , panel konuşmaları ve planlanan bir belgesel dizisi olan "Women Behind the Mic "in mimarları.

Joyce CNN'e verdiği demeçte, Brookshire ile birlikte 2017 yılında "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story" belgeseli yayınlandığında bir "silinme" duygusu hissettiklerini söyledi. Bad Boy plak şirketindeki pek çok departmanın başında kadınlar olmasına rağmen, bu kadınların yaptığı katkıların ekrana yansıtılmadığını hissetmişler.

Joyce, "Ortaya çıkan farklı biyografik filmlere ve belgesellere bakmaya başladık ve müzik endüstrisindeki bu projelerde çalışan kadınların dışarıda bırakıldığını gördük," dedi.

Bunu değiştirmek ve gelecek nesillere ulaşmak için çalışıyorlar.

"Mikrofonun Ardındaki Kadınlar" kısa bir süre önce New York Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak Apollo Tiyatrosu'nda eğlence sektöründeki kariyerler hakkında 1.200 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı bir ustalık sınıfı olan "Attaining A Seat At The Table" için bir araya geldi.

New York City Eğitim Departmanı Başkanı David C. Banks yaptığı açıklamada, "Bu, öğrencilerimizin müzik ve eğlence endüstrisindeki uygulanabilir, perde arkası kariyer yollarını keşfetmeleri için mükemmel bir fırsat" dedi. "Bu deneyim onlara, gelir akışlarına dönüşen çoklu beceri setleri oluştururken, onları Sanatta lise sonrası fırsatlara maruz bırakabilecek profesyonellerden öğrenme şansı verecektir."

Kulağa hoş geliyor.

Konuşmamız gereken bir şey var.

Ja Rule geçtiğimiz günlerde bazı tartışmalar nedeniyle manşetlere geri döndü, ancak düşündüğünüz gibi değil.

Evet, rapçinin William McFarland ile ortak olduğu 2017'deki başarısız müzik festival inin yeniden düzenlenmesi planlanan potansiyel Fyre Festival 2.0 ile hiçbir ilgisi olmayacağını söyledi.

Ancak insanları heyecanlandıran Ja Rule'un söylemedikleriydi.

The Shade Room'a verdiği bir röportaj sırasında Nicki Minaj'ın hip-hop'a katkılarından dolayı tanınmasından bahsetti ve "Nicki çıkmadan önce hiç kadın MC yoktu" dedi.

"Ondan önce en son Lauryn Hill vardı. Ondan önce de Queen Latifah, Salt-N-Pepa ve MC Lyte gibi sanatçılar vardı. MC Lyte," dedi Ja Rule.

Bu, Foxy Brown, Lil' Kim ve Missy Elliott da dahil olmak üzere gözden kaçırdığı sanatçılara işaret eden insanlar tarafından çevrimiçi bir tepkiye neden oldu.

Gerçekçi olalım: herkesin adı her zaman anılamaz, bu yüzden Ja Rule'a bu konuda biraz anlayış gösterelim.

Dinlemelisin...

Podcast'ler benim favorim.

Ve bir rap efsanesi tarafından hip-hop tarihi hakkında sunulandan daha iyi ne olabilir?

Nas ve medya kişiliği Minya "Miss Info" Oh, "The Bridge "de "kültürü geliştiren efsanevi figürlerle ve hip-hop'ı ileriye taşıyan yeni nesil seslerle samimi sohbetler" yapıyor: Hip-Hop'ın 50 Yılı "nda.

Başta Nas olmak üzere, konuklar arasında rapçi Snoop Dogg'dan aktör/DJ Idris Elba'ya kadar çok çeşitli isimler yer alıyor.

Hem hip-hop meraklıları hem de sıradan dinleyiciler için.

Bu haftanın temasına daha da uygun bir şeyler arıyorsanız, Jazzie Belle "Hip Hop'ta Kadınlar" podcast'ine ev sahipliği yapıyor ve sektörün içinden kişilerle, sanatçılarla ve daha fazlasıyla oturup sektör hakkında konuşuyor.

Her iki podcast'i de podcast'lerin bulunduğu her yerde bulabilirsiniz.

İzlemek için sabırsızlanıyorum...

"Hip-Hop Evrimi"

Hip-hop'ın 50. yılını kutlamak için tarihini öğrenmekten daha iyi bir yol olabilir mi?

Netflix, türün on yıllar boyunca geçirdiği evrimin izini süren bu belgesel dizisinin dört sezonuyla yanınızda.

Artık geri dönmek için Perşembe günlerini beklemek zorunda değiliz.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com