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'Ona iyi davranmadım' - Fernando Alonso ilk arabasını hatırlıyor

Fernando Alonso'nun ilk sürüşü bir Renault Megane'dı

McLaren sürücüsü "ona iyi davranmadı"

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan McLaren pilotu, otomobil kariyerine mütevazı bir Renault Megane'ın gururlu sahibi olarak başladı.

Bu sıradan motor, eski karting dünya şampiyonu İspanya'da Formula 3'e adım attığında bir sponsorun hediyesiydi.

Alonso CNN'in The Circuit programına "Sarı, sarı-kahverengiydi" dedi.

"Mutluydum. 18 yaşındayken, o anda biri size hangi arabayı verirse versin, çok mutlu olursunuz."

Ancak İspanyol pilot Megane'a bugün Formula 1 araçlarına gösterdiği sevgiyi göstermedi.

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"O zamanlar bu kadar iyi bir sürücü değildim," diyor 36 yaşındaki sürücü.

"Çılgınca şeyler yapmıyordum ama arabaya da çok fazla özen göstermiyordum.

"Sadece yağmur yağdığında temizleniyordu."

Alonso için test zamanları

Alonso F1'deki ilk yarışına 2001 yılında Minardi ile çıktı ve 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki dünya şampiyonluğu kazandı.

Ancak Ferrari'de geçirdiği dört yılın ardından 2015'te McLaren'e katılmasından bu yana zor birkaç sezon geçirdi.

Mekanik sorunlar nedeniyle bu sezon şimdiye kadar beş yarışa katılamayan Alonso'nun tek başarısı Macaristan Grand Prix'sinde elde ettiği altıncılık oldu ve pilotlar sıralamasında 15. sırada yer aldı.

Alonso spordaki uzun vadeli geleceği hakkında bir karar vermedi, ancak McLaren ile "bitmemiş bir işi" olduğunu düşünüyor.

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Alonso, "Rekabetçi olmak için neye ihtiyacımız olduğu konusunda herkesin kendi fikri olacaktır" diyor.

"Benim kendi görüşüm var ve bunu şimdi paylaşmayacağım. Eğer bu gerçekleşirse, McLaren ile kalmayı ve kazanmayı kesinlikle düşüneceğim.

"Sadece gelecek yıl için hayaller ve halihazırda sahip olduğumuz tüm beklentiler değil, bazı rakamlar, dokunacak bazı umutlar görmem gerekiyor.

"Çok fazla beklentimiz var - şimdi bunu gerçeğe dönüştürme ve hepimizin bu ortaklığın arkasında olduğunu düşündüğü potansiyeli gösterme zamanı."

Alonso bu yılki Monaco GP'sini Indy 500'de yarışmak için kaçırdı ve kalan 200 turun 21'inde emekli olmak zorunda kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com