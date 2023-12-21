On yıllar boyunca, 'Green River katili' ile bağlantılı insan kalıntıları sadece Bones 17 olarak biliniyordu. Şimdi, DNA testi bir isim ortaya çıkardı

Ta ki bu haftaya kadar.

King County yetkilileri Salı günü, kalıntıların 1982 yılında Seattle'ın güneyindeki Lewis County'de ailesinin evinden kaçan Lori Anne Razpotnik'e ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Ailesi onu en son o zaman canlı olarak görmüştü.

King County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Razpotnik'in kalıntılarının Aralık 1985'te Auburn kentinde Bones 16 olarak adlandırılan ikinci bir kalıntı grubunun yakınında, polisin bir setin üzerinden geçen bir arabayı araştırmak üzere çağrılmasının ardından bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Green River Görev Gücü'nün soruşturmayı denetlemek üzere çağrıldığı, ancak kalıntıların kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.

Davada bir gelişme yaşanmadan yıllar geçti: Gary Ridgway, DNA kanıtlarının kendisini Seattle bölgesindeki faili meçhul cinayetler dizisinin ilk kurbanlarından bazılarıyla ilişkilendirmesinin ardından Kasım 2001'de tutuklandı.

Şerifin açıklamasına göre Ridgway 2002 yılında müfettişleri Bones 16 ve Bones 17'nin bulunduğu yere götürdü ve kurbanları oraya yerleştirdiğini itiraf etti.

Kimliği hala belirlenemeyen her iki kalıntı grubu da Ridgway'in 2003 yılında suçunu kabul ettiği 48 ağırlaştırılmış cinayet arasında yer alıyordu ve bu da onu ABD tarihinin en üretken seri katillerinden biri yapıyordu. Ridgway 2011 yılında 49. cinayet suçlamasını da kabul etti.

2012 yılında yapılan DNA testi, araştırmacıların Bones 16'nın Sandra Majors'a ait olduğunu tespit etmelerine yardımcı oldu.

Bu hafta ise yetkililer Razpotnik'in kimliğinin, DNA verilerini geleneksel soyağacı ile birleştirerek adli genetik soyağacı sürecini başlatmak üzere yeni bir DNA profili geliştiren Virginia merkezli Parabon Nanolabs tarafından yapılan gelişmiş DNA testlerinin yardımıyla tespit edildiğini duyurdu.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, "Kapsamlı araştırmaların ardından kurbanın Lori Anne Razpotnik olduğu sonucuna varıldı" denildi.

Şerifin ofisine göre, Kuzey Teksas Üniversitesi'ndeki bir laboratuvar daha sonra DNA karşılaştırma testi yapmak için Razpotnik'in annesi tarafından sağlanan bir tükürük örneğini kullandı ve eşleşmeyi doğruladı.

Şerifin CNN'e yaptığı açıklamada, "King County Şerif Ofisi, Parabon Nanolabs, Kuzey Teksas Üniversitesi, King's County Şerif Ofisi'nin sayısız üyesi, King County Savcılığı, King County Adli Tıp Ofisi ve daha önce Bones-17 olarak bilinen Lori Anne Razpotnik'in kimliğinin belirlenmesine yardımcı olan diğer kişiler için son derece minnettardır" denildi.

Ridgway şu anda Washington'daki Walla Walla Eyalet Cezaevinde tutuluyor. King County Şerif Ofisi sözcüsü Eric White'a göre, şartlı tahliye olasılığı olmaksızın hapsedildi. "Yeşil Nehir Katili" lakabı, Ridgway'in 1982 yılında kurbanlarını atmaya başladığı Seattle'ın güneyindeki bir nehirden geliyor.

Kurbanlarından ikisi hariç hepsinin cesedi Seattle yakınlarında bulundu. Diğerleri Oregon'da bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com