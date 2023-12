Omicron offshoot XBB.1.5 ABD'de yeni Covid-19 artışına yol açabilir

Sonuç, bu yazki BA.5 dalgasının zirvelerine hiçbir zaman ulaşamayan ve bir yıl önce orijinal Omicron suşunun neden olduğu hastalık tsunamisine kesinlikle benzemeyen vakalarda ve hastaneye yatışlarda kademeli bir artış oldu.

Ancak Cuma günü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin Covid-19 varyant panosu, yakında sahayı silip süpürebilecek yeni bir karanlık atı ortaya çıkardı: XBB.1.5.

CDC, XBB.1.5'in son dört hafta içinde Covid-19 pastasındaki payını iki kattan fazla artırdığını ve Aralık ayı boyunca yeni enfeksiyonların yaklaşık %4'ünden %41'ine yükseldiğini tahmin ediyor. CDC, Kuzeydoğu'da XBB.1.5'in yeni vakaların %75'ine neden olduğunu tahmin ediyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi viroloji laboratuvarında Covid-19 dizileme direktörü Pavitra Roychoudhury, "Birkaç aydır bu hızda yükselen bir varyant görmemiştik" dedi.

Virologlar ve epidemiyologlar, bu Omicron alt soyunun ABD'de yeni bir Covid-19 vakası dalgası yaratma potansiyeline sahip olduğunu söylüyorlar, ancak bu dalganın ne kadar büyük olacağı ve çok daha fazla insanı hastaneye gönderip göndermeyeceği hala belirsiz.

Uzmanlar, yeni bir Covid-19 tehdidinin Çin'de devam eden artıştan kaynaklanabileceği yönündeki tüm endişelere rağmen, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış gibi göründüğüne dikkat çekiyor. Koronavirüs varyantlarını kataloglamak ve izlemek için küresel bir çaba olan GISAID'e göre, ilk olarak Ekim ayı sonlarında New York ve Connecticut'ta tespit edildi.

Seattle'daki Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde hesaplamalı biyoloji profesörü olan Trevor Bedford, XBB.1.5'in uzak kuzeni BA.5'inkine benzer bir büyüme hızına sahip olduğunu söyledi.

Bedford, etkili üreme sayısını - enfekte olan her bir kişinin neden olması beklenen yeni enfeksiyon sayısı - yaklaşık 1,6 olarak belirledi, bu da bir sonraki en yakın rakibinden kabaca %40 daha yüksek.

Bedford bir e-postada "Önümüzdeki haftalarda tirajın artmasını bekliyorum" diye yazdı. Bu artışın vaka sayılarına yansımayabileceğini, çünkü daha fazla insanın evde test yaptığını ve tıbbi yardım almadıkları ve sonuçlarını doğrulamak için bir laboratuvar testi yaptırmadıkları sürece vakalarının sayılamayabileceğini belirtti. "Bu nedenle, dalganın daha iyi bir göstergesi olarak [yaşlılar gibi] hassas yaş gruplarındaki hastaneye yatışlara bakardım" diye yazdı.

Kaygan alt varyantlar

XBB.1.5 rekombinasyon ürünüdür: Nisan ayında ABD'de mütevazı bir vaka dalgasına yol açan BA.2 alt varyantının iki torunu, genetik kodlarının parçalarını değiştirerek virüsün spike proteinlerinde BA.2'ye kıyasla 14 yeni mutasyona ve yeni bir alt soy olan XBB'ye yol açtı.

XBB, bu sonbaharda Singapur'da bir vaka dalgasına yol açmış ancak ABD'de fazla yer edinememiştir. Burada, her biri aynı mutasyonlardan bazılarını bağımsız olarak evrimleştiren ve onları daha eşit hale getiren bir dizi ortak dolaşan varyantla rekabet etmek zorunda kaldı.

Yine de bilim insanları XBB ve yan ürünlerini yakından takip ediyor.

Columbia Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü olan Dr. David Ho, kısa süre önce laboratuvarında XBB ve XBB.1'in yanı sıra BQ.1 ve BQ 1.1'in sivri uçlarına sahip olacak şekilde tasarlanmış virüsleri, enfekte olmuş, orijinal ve yeni bivalan aşılarla aşılanmış ve hem enfekte olmuş hem de aşılanmış kişilerin kanından alınan antikorlara karşı test etti. Ekibi ayrıca bu yeni alt soylara karşı 23 monoklonal antikor tedavisini test etti.

XBB.1'in içlerinde en kaypak olanı olduğunu buldu. Enfekte ve aşılanmış kişilerin kanındaki antikorlar tarafından nötralize edilme olasılığı BA.2'ye göre 63 kat, BA.4 ve BA.5'e göre ise 49 kat daha azdı.

Ho, bağışıklıktan kaçınma açısından, bu varyantların kendilerine karşı kullanmak üzere oluşturduğumuz antikorlardan, orijinal Omicron varyantının yaklaşık bir yıl önce kendisinden önce gelen Covid-19 virüslerinden uzaklaştığı kadar uzaklaştığını söylüyor.

Bu bağışıklıktan kaçınma seviyelerini "endişe verici" olarak nitelendiriyor ve Covid-19 aşılarının etkinliğini daha da tehlikeye atabileceklerini söylüyor. Ho'nun bulguları kısa süre önce Cell dergisinde yayımlandı.

Ho Pazartesi günü yaptığı açıklamada, XBB.1.5'in antikor kaçırma açısından XBB.1 ile aynı hikayeye sahip olduğunu, yani aşıların ve geçmiş enfeksiyonların korumalarından kaçma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Evusheld de dahil olmak üzere mevcut tüm antikor tedavilerine karşı dirençlidir.

Kolundaki bir başka numara

XBB.1.5, bağışıklık sisteminden yüksek oranda kaçmasının yanı sıra, büyümesine yardımcı olduğu düşünülen ek bir numaraya daha sahip. Virüsün hücrelerimize girmek için kullandığı kapı olan ACE2'ye daha sıkı bağlanmasını sağlayan 486 numaralı bölgede önemli bir mutasyona sahip.

Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde hesaplamalı virolog olan Jesse Bloom bir e-postada "Mutasyon açıkça XBB.1.5'in daha iyi yayılmasına izin veriyor" diye yazdı.

Bu mutasyon ilk olarak virüslerin ve viral proteinlerin evrimini inceleyen Bloom tarafından viral uygunluk için önemli olabilecek bir mutasyon olarak işaretlendi. Pekin Üniversitesi'nden Yunlong Cao tarafından da doğrulandı.

Roychoudhury, "Hücrelere girme yeteneği daha iyi," dedi, bu da daha bulaşıcı olduğu anlamına geliyor.

Yine de uzmanlar, XBB.1.5'in büyümesinin ne kadarının virüsün özelliklerine, ne kadarının sadece iyi zamanlamaya bağlanabileceğini bilmenin zor olduğunu söylüyor.

İnsanların seyahat etme ve sosyalleşme olasılığının daha yüksek olduğu tatil döneminden çıkmak, herhangi bir enfeksiyona - ister grip, Covid-19 veya RSV olsun - daha fazla hareket alanı sağlar.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda viral replikasyon üzerine çalışan bir profesör olan Andrew Pekosz, "Çoğu halk sağlığı yetkilisi, XBB.1.5'i bilmeden önce bile Covid-19 vakalarında bir artış beklerdi" dedi. "Dolayısıyla, tatillerde ortaya çıkan Covid vakalarındaki artışların, insanların sahip olduğu sosyal etkileşimler nedeniyle mi meydana geldiği yoksa özellikle XBB.1.5 ile mi ilgili olduğu hala net olmayan bir şey. Her ikisi de muhtemelen katkıda bulunuyor."

Uzmanların çoğu, XBB.1.5'in daha fazla hastalığa neden olma potansiyeline sahip olduğunu beklemekle birlikte, bu enfeksiyonların mutlaka daha şiddetli olmasını beklemediklerini söyledi.

XBB.1.5'in enfeksiyonların çoğuna neden olduğu düşünülen Kuzeydoğu'ya bakıldığında, Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma ve Politika Merkezi'ni yöneten Michael Osterholm, umut için bir neden görüyor.

Osterholm, güncellenmiş takviyelerin, bağışıklık sisteminden son derece kaçan bu suşa karşı bile bir miktar koruma sağlaması gerektiğini belirtiyor.

"Hala enfeksiyona yakalanmanızı engellemeyebilecek ancak ciddi şekilde hastalanıp ölmemeniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek düzeyde bir bağışıklık sağlıyorlar" dedi. "Yani, şu anda elimizdeki en son veriler, bivalan aşı yaptıranların ölme riskinin yaptırmayanlara göre üç kat daha düşük olduğunu gösteriyor."

Ancak Amerikalılar yeni aşıları yaptırmakta yavaş davranıyor. CDC verilerine göre, uygun durumda olan Amerikalıların sadece %15'i güncellenmiş aşı yaptırmıştır. Yaşlılar arasında - 65 yaş ve üzeri - sadece 3'te 1'i güncellenmiş aşı yaptırmıştır.

Uzmanlar ayrıca, antikor tedavileri bu alt soyda işe yaramayacak olsa da, Paxlovid ve remdesivir gibi diğer antivirallerin hala etkili olması gerektiğini belirtiyor.

Hızlı testler, maskeler ve iç mekan havasının havalandırılması ve filtrelenmesi gibi yöntemler de işe yaramaya devam ediyor, bu nedenle virüs gelişmeye devam etse bile, kendinizi Covid-19'a yakalanmaktan korumanın hala iyi yolları var.

Osterholm, "Daha ciddi hastalıklara yol açıyor gibi görünmüyor ve bu nedenle bugün dolaşımda olan durumun bir yıl öncesine göre çok farklı olduğunu düşünüyorum" dedi. "Toplumda o kadar fazla bağışıklık var ki, bunun yükselişe geçeceğini sanmıyorum."

Kaynak: edition.cnn.com