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Ömer El Beşir Hakkında Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 1, 1944

Doğum yeri: Hosh Bannaga, Sudan

Doğum adı: Omar Hassan Ahmed al-Bashir

Baba: İsmi kamuya açık değil

Anne: İsmi kamuya açık değil

Evlilikler: Fatima Khalid; Widad Babiker Omer

Eğitim: Sudan Askeri Akademisi, 1966

Askerlik hizmeti: Sudan Silahlı Kuvvetleri

Din İslam

Zaman Çizelgesi

1960 - Sudan Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

1966 - Sudan Askeri Akademisi'nden mezun oldu.

1973 - Ekim 1973 Arap-İsrail savaşı sırasında Mısır kuvvetlerinde görev yapar.

1973-1987 - Çeşitli askeri görevlerde bulundu.

1989-1993 - Sudan'ın savunma bakanı olarak görev yaptı.

30 Haziran 1989 - Sudan Başbakanı Sadık el-Mehdi'ye karşı bir darbeye liderlik eder. Devrim Komuta Konseyi'ni kurar ve kendisini konseyin başkanı ilan eder. Hükümeti, siyasi partileri ve sendikaları feshetti.

Nisan 1990 - Bir darbe girişiminden kurtulur. Darbe girişimine karışan 30'dan fazla ordu ve polis görevlisinin idam edilmesini emretti.

16 Ekim 1993 - Devrim Komuta Konseyi feshedilip Sudan sivil yönetime geri döndüğünde Sudan Cumhurbaşkanı oldu.

Mart 1996 - Oyların %75'inden fazlasını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Aralık 1999 - Ulusal Kongre Partisi başkanı Hasan el Turabi'nin cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlayan yasalar önermesinin ardından Parlamentoyu feshetti.

Aralık 2000 - Oyların %85'inden fazlasını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Şubat 2003 - Sudan'ın Darfur bölgesindeki isyancılar Sudan hükümetine karşı ayaklandı.

2004 - Darfur'da insanları öldürmek ve tecavüz etmekle suçlanan hükümet yanlısı bir milis olan Janjaweed milislerine baskı yapmadığı için eleştirildi.

Eylül 2007 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüştükten sonra Beşir isyancılarla barış görüşmeleri yapmayı kabul etti. Barış görüşmeleri Ekim ayında başladı, ancak önemli oyuncuların çoğunun katılmaması üzerine süresiz olarak ertelendi.

14 Temmuz 2008 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UC M) başsavcısı Beşir hakkında Darfur'da soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

4 Mart 2009 - UCM Beşir hakkında tutuklama emri çıkardı.

26 Nisan 2010 - Sudan Ulusal Seçim Komisyonu Beşir'i %68 oy oranıyla son başkanlık seçimlerinin galibi olarak onayladı.

12 Temmuz 2010 - UCM Beşir için ikinci bir tutuklama em ri çıkardı. Tutuklama emrinde Beşir'e karşı toplam 10 suçlama yer alıyor.

12 Aralık 2014 - UCM, BM Güvenlik Konseyi'nin destek vermemesi nedeniyle Beşir hakkındaki davayı askıya aldı.

9 Mart 2015 - UCM, BM Güvenlik Konseyi'nden Sudan'ı Beşir'i iade etmeye zorlayacak adımlar atmasını istedi.

27 Nisan 2015 - Sudan Seçim Komisyonu Beşir'in oyların %94'ünden fazlasını alarak yeniden devlet başkanı seçildiğini açıkladı. Birçok büyük muhalif grup seçimi boykot etti.

15 Haziran 2015 -Beşir,Güney Afrika Yüksek Mahkemesi tutuklanmasına karar verdiği sırada Güney Afrika'dan ayrıldı. Beşir'in tutuklanması için mahkemeye başvuran insan hakları grubu Güney Afrika Dava Merkezi, yaptığı açıklamada hükümetin Sudan Devlet Başkanı'nın karardan önce ayrılmasına izin vermesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

23 Kasım 2017 - Agence France Presse ve diğer medya kuruluşları Beşir'in Rusya ziyareti sırasında Putin'den Sudan'ı ABD'den korumasını istediğini ve Rusya ile daha yakın askeri bağlar kurmak istediğini söylediğini bildirdi.

16 Aralık 2018 - Beşir Suriye'yi ziyaret etti. Bu, savaşın başladığı 2011 yılından bu yana bir Arap Birliği liderinin Suriye'yi ilk ziyareti oldu.

22 Şubat 2019 - Ülke çapında aylardır devam eden protestolar ve istifa çağrıları üzerine bir yıl sürecek olağanüstü hal ilan etti.

1 Mart 2019 - Ulusal Kongre Partisi başkanlığından istifa etti.

11 Nisan 2019 - Otuz yıllık iktidarının ardından Beşir tutuklandı ve askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Sudan Savunma Bakanı Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf tarafından televizyonda yapılan açıklamaya göre, Beşir hükümeti feshedildi ve bir askeri konsey iktidar geçişini denetlemek üzere iki yıllığına kontrolü ele aldı.

13 Mayıs 2019 - CNN'e yapılan açıklamaya göre,Sudan Savcılığı protestocuların öldürülmesiyle ilgili olarakBeşir'e karşı hızlandırılmış suçlamalarda bulunulması talimatını verdi.

19 Ağustos 2019 - Beşir,yolsuzluk davasının ilk günü için Hartum'daki bir mahkemeye çıktı. Destekçilerinin kendisini hapisten kaçırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı.

14 Aralık 2019 -Beşir yolsuzluk ve yasadışı döviz bulundurmaktan suçlu bulunduktan sonraiki yıl ıslah evinde kalmaya mahkûm edildi.

11 Şubat 2020 - Sudan'ın iktidardaki egemen konseyinin bir üyesi, Beşir de dahil olmak üzere UCM tarafından aranan tüm Sudanlıların teslim edileceğini açıkladı.

21 Temmuz 2020 - Beşir'inkendisini iktidara taşıyan 1989 darbesindeki rolü nedeniyle yargılanmasına Hartum'da başlandı. Beşir en fazla ölüm cezasıyla karşı karşıya.

11 Ağustos 2021 - Sudan Bakanlar Kurulu CNN'e yaptığı açıklamada hükümetin Beşir'i Darfur çatışması nedeniyle aranan diğer yetkililerle birlikte UCM'ye teslim edeceğini duyurdu .

26 Nisan 2023 - Doğrulanmamış haberlerde Beşir'in Kober cezaevinden serbest bırakılan mahkûmlar arasında olduğu iddia edildi. Ancak Sudan Polisi'nin medya ofisi ve konuya aşina kaynaklar CNN'e Beşir'in bir yıl önce sağlık sorunları nedeniyle Alia İhtisas Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com