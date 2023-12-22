Ölümcül Prag saldırısından kurtulan kişi, silahlı saldırıların 'Avrupa'da bir hastalık gibi yayıldığını' söyledi

İlk içgüdüsünün şok olduğunu, Avrupa'da, yakınında bir okulda silahlı saldırı olacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Daha sonra CNN'e verdiği demeçte "Çok uzun bir süre ABD'de yaşadım, eğer bu olay herhangi bir yerde olsaydı, ABD'de olurdu" dedi. "Şimdi bir hastalık gibi Avrupa'ya da yayılıyor."

Son zamanlarda kıtanın başka yerlerinde meydana gelen silahlı saldırılara işaret ederek şunları söyledi: "Bunun Danimarka'da, Sırbistan'da ve şimdi de burada olduğunu görüyorsunuz. Bu inanılmaz derecede korkutucu, anlıyor musunuz?"

Weizman ve profesörü sınav odasının kapısını kilitleyip sandalye ve masalarla barikat kurdular ve polis gelip onları binadan çıkarana kadar bir saat içeride kaldılar.

Silahlı saldırgan, Çek Cumhuriyeti'nde son on yılların en ölümcül toplu saldırısında en az 14 kişiyi öldürdü ve 25 kişiyi yaraladı. Polis, 24 yaşında bir erkek olan silahlı saldırganın üniversitede Sanat Fakültesi öğrencisi olduğunu, ancak yaralarının ciddiyeti nedeniyle kimliğinin resmi olarak tespit edilemediğini söyledi. Saldırganın ismi açıklanmadı.

Yetkililer halen saldırının nedenini araştırıyor.

Weizman, uluslararası bir öğrenci olarak yerel Çek öğrencilerden farklı çalışma çevreleri olduğunu ve bu nedenle saldırganı tanımadığını söyledi.

Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yerde görülen türden bir kitlesel silahlı saldırıya maruz kalan bir dizi Avrupa ülkesinden sadece sonuncusu.

Haziran 2022'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı bir saldırgan üç kişiyi öldürmüş ve birkaç kişiyi de yaralamıştı. Avrupa'daki en kısıtlayıcı silah yasalarından bazılarına sahip olduğu düşünülen Danimarka'da silah şiddeti nispeten nadirdir.

Bu yılın Mayıs ayında ise Sırbistan 48 saatten kısa bir süre içinde meydana gelen iki toplu katli amla sarsıldı. Başkent Belgrad'da 13 yaşında bir çocuk okulunda en az sekiz çocuğu ve bir güvenlik görevlisini öldürdü; sadece bir gün sonra ise 21 yaşında otomatik silahlı bir saldırgan Dubona köyünde sekiz kişiyi öldürdü.

Sırbistan'da silah sahipliği yüksek, ancak ABD'de her gün görülen türden kitlesel silahlı saldırılar Balkan ülkesinde son derece nadir. Mayıs ayına kadar Sırbistan'da okul saldırı ları neredeyse hiç duyulmamıştı.

Çek Polis Başkanı Martin Vondrášek'e göre Perşembe günü Prag'da meydana gelen silahlı saldırganın silah ruhsatı vardı ve çok sayıda silaha sahipti.

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nin geri kalanına kıyasla nispeten daha liberal silah yasalarına sahip. Bir kişinin yasal olarak silah edinebilmesi için resmi bir ateşli silah ruhsatına sahip olması, bunun için de sağlık muayenesi, silah yeterlilik sınavı ve daha önce sabıka kaydı olmaması gerekiyor.

Resmi polis istatistiklerine göre 300.000'den fazla kişi yasal olarak silah sahibi olma iznine sahiptir. 2022 itibariyle Çek Cumhuriyeti'nde yasal olarak sahip olunan yaklaşık 1 milyon silah resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

İsviçre merkezli Küçük Silahlar Araştırması'na (SAS) göre, her 100 Amerikalıya 120 silah düşüyor. Başka hiçbir ülkede insan sayısından daha fazla sivil silah bulunmamaktadır.

Gun Violence Archive'a göre ABD'de bu yıl şimdiye kadar 642 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşti. CNN tarafından yapılan bir analize göre bu silahlı saldırıların 80'den fazlası okullarda ve üniversitelerde gerçekleşti.

CNN'in Silah Şiddeti Arşiv i (GVA) ve ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerinden yaptığı analize göre, yaklaşık 42 milyon Amerikalının - ABD nüfusunun sekizde birinden fazlası - 2014'ten bu yana bir toplu katliamın bir mil yakınında yaşadığı tahmin ediliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com