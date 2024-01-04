Ölümcül bir patlama İran liderlerini sarstı. Suçlamalar havada uçuşurken, işte bilinmesi gerekenler

Çarşamba günü İran'ın Kerman kentinde, öldürülen askeri komutan Kasım Süleymani'nin mezarının yakınında meydana gelen ikiz patlamaların ardından en az 84 kişi öldü ve 284 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'yle savaşının Orta Doğu'nun diğer bölgelerine de sıçrayarak bölgesel güçleri ve ABD'yi de içine çekebileceği korkusunun yaşandığı bir dönemde meydana gelen saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor.

İşte Kerman'daki saldırılar hakkında bildiklerimiz:

İranlı yetkililer ne diyor?

Hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak İranlı yetkililer İsrail'i suçlamakta gecikmedi ve bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi Tahran'dan televizyona yaptığı konuşmada "Siyonist rejimi uyarıyorum, bu suçun ve işlediğiniz suçların bedelini ağır ödeyeceğinizden şüpheniz olmasın" dedi. Raisi, İsrail'in cezasının "üzücü ve ağır" olacağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusu CNN'e yaptığı açıklamada İran'daki patlamalarla ilgili "yorum yapmadığını" söyledi. İsrail, İran çıkarlarına karşı operasyonlar düzenlediği yönündeki iddialara genellikle yanıt vermiyor.

"Washington, İran'ın Kerman kentindeki terör saldırısında ABD ve İsrail'in hiçbir rolü olmadığını söylüyor. Gerçekten mi?" Raisi'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Kalem Müdür Yardımcısı Mohammad Jamshidi, eski adıyla Twitter olan X'te şunları yazdı"Bir tilki önce kendi inini koklar. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu suçun sorumluluğu ABD ve Siyonist rejimlere aittir ve terörizm sadece bir araçtır."

İran ve İsrail azılı düşmanlar. İran, Hamas ve Hizbullah gibi İsrail karşıtı grupları desteklerken, İsrail Tahran'ın nükleer bomba yapmasını engelleme sözü verdi ve İran tarafından nükleer programını sekteye uğratmak için saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, ABD'nin saldırılarla ilgisi olmadığını belirterek, ABD'nin patlamalarla ilgili "bağımsız bir bilgiye sahip olmadığını" ve bu nedenle arkasında kimlerin olabileceği konusunda bir değerlendirme yapamayacağını söyledi. Ancak ABD'nin "İsrail'in işin içinde olduğuna inanmak için hiçbir nedeni olmadığını" söyledi.

Saldırıların arkasında kimler olabilir?

İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'in yanı sıra İranlı muhalifler, ülke içindeki ve dışındaki ayrılıkçı gruplar ve IŞİD gibi çok sayıda düşmanı var.

Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletindeki ayrılıkçı hareketler ve Irak sınırındaki Ahvaz eyaletindeki Arap ayrılıkçılarla karşı karşıya olan İran, her iki grubun da son yıllarda ülkede terör saldırıları gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

İran ayrıca geçtiğimiz on yıl içinde birçok kez IŞİD ve uzantılarının saldırısına uğradı.

İran'ın en önde gelen sürgündeki muhalif grubu, Tahran'ın Suudi Arabistan'ı desteklemekle suçladığı Mücahidin-i Halq. Ancak bu örgütün yıllardır İran içinde terör eylemleri gerçekleştirdiği bilinmiyor ve Suudi Arabistan'ın İran ile ilişkileri geçen yıldan bu yana önemli ölçüde iyileşti.

Brüksel merkezli bir düşünce kuruluşu olan Uluslararası Kriz Grubu'nun kıdemli danışmanı Ali Vaez, X'te yazdığı yazıda saldırının arkasında İsrail varsa, bunun "İran'ı (Hamas'la) savaşı genişletmeyi ve ABD'yi de işin içine çekmeyi haklı çıkaracak bir hata yapmaya sevk etmek için" azami provokasyon kampanyasının bir parçası olacağını söyledi.

Ancak saldırının bir İsrail operasyonunun değil, IŞİD ya da Beluci ayrılıkçılarının izlerini taşıdığını da sözlerine ekledi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada patlamaların "bir terör saldırısı gibi göründüğünü" söyledi. Yetkili, saldırıların "IŞİD'in geçmişte yaptığını gördüğümüz türden" olduğunu ve "şu andaki varsayımımızın" da bu olduğunu sözlerine ekledi.

Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşunun Orta Doğu Kuzey Afrika programı başkan yardımcısı Sanam Vakil, IŞİD ve IŞİD'in Afganistan'daki kolu olan Horasan grubunun İran'da terör saldırıları geçmişi olduğunu ve daha fazla sivil kayıp verme eğiliminde olduklarını söyledi.

Vakil, "Henüz hiçbir grubun sorumluluğu üstlenmemiş olması, terör gruplarının sorumluluğuna dair bu çalışma varsayımı üzerinde şüphe yaratabilir" dedi.

Bu olay bölgesel durumun neresinde yer alıyor?

Kerman'daki patlama, militan grubun 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı üç aydır sürdürdüğü savaş nedeniyle bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde meydana geldi.

Bu savaş İsrail ve Gazze'nin ötesinde, genellikle İran destekli milislerin de dahil olduğu çatışmalara yol açtı.

Salı günü Beyrut'un bir banliyösünde üst düzey bir Hamas lideri, ABD'li bir yetkilinin CNN'e İsrail tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bir patlamada öldürüldü. İsrail olayla ilgisini doğrulamadı ya da reddetti ancak Hamas ve banliyöyü kontrol eden İran destekli Lübnanlı grup Hizbullah İsrail'i suçladı ve her ikisi de intikam yemini etti.

Geçtiğimiz hafta İran ve bazı silahlı vekilleri İsrail'i Suriye'de üst düzey İranlı komutan Seyyid Razi'ye suikast düzenlemekle suçladı ve misilleme sözü verdi. İsrail konuyla ilgili yorum yapmadı.

İsrail Tahran'ı Hamas'ı finanse etmek ve silahlandırmakla suçluyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant geçen ay yaptığı açıklamada ülkesinin "çok arenalı birsavaş" içinde olduğunu ve İran da dahil olmak üzere yediarenadan saldırıya uğradığını söyledi. "Bu kararnamelerin altısına zaten yanıt verdik ve harekete geçtik" dedi.

Perşembe günü, İran destekli Halk Seferberlik Cephesi'nden bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki üslerine düzenlenen kimliği belirsiz bir saldırıda bir grup komutanının öldüğünü söyledi.

İran nasıl karşılık verecek?

Tahran'ın İsrail'i suçladığı Musavi'nin öldürülmesi İran'da zaten öfkeyle karşılanıyordu. Kerman saldırısı İran hükümetinin utancını arttırarak sadece bazı üst düzey yetkililerini hayatta tutamadığını değil, aynı zamanda kendi topraklarındaki saldırıları da önleyemediğini gösterdi. Özellikle de üst düzey yetkililer Çarşamba günkü saldırıların arkasında İsrail'in olduğuna ikna olmuşlarsa, rejim İsrail'i cezalandırmak için içeride daha fazla baskı altında kalabilir.

Perşembe günü Tahran'ın ana meydanında üzerinde "Güçlü cevap, Allah'ın izniyle" yazan bir billboard açıldı: "Güçlü cevap, Allah'ın izniyle" yazan pano, hükümeti Kerman saldırısına sert bir karşılık vermeye çağırıyordu.

İran'ın son yıllarda İsrail'in kendisine karşı gerçekleştirdiği iddia edilen operasyonların intikamını almak amacıyla Avrupa ve Asya'da İsraillileri öldürmeyi planladığı ancak başarısız olduğu bildiriliyor. Mohammad Mazhari, Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Stimson Center tarafından yayınlanan bir makalede, İran hükümetini eleştiren sağcıların bu girişimleri üst düzey İranlı yetkililerin öldürülmesine yeterli bir misilleme olarak görmediğini yazdı.

Mazhari, Musavi'nin öldürülmesinden önce "İranlı yetkililerin kafası karışık ve intikam almak için uygun yöntem konusunda bölünmüş durumdalar" diye yazdı. "Görece eylemsizlikleri, ABD ya da İsrail ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmayı amaçlayan stratejik sabır politikasıyla uyumlu."

Vakil, Tahran'ın garip bir pozisyonda olduğunu söylüyor. "Terör gruplarını işaret etmek İran'a bu baskıdan bir çıkış yolu sağlayacaktır" dedi. "Bölgedeki huzursuzluğu körükledikleri için İsrail ve ABD'yi suçlayabilir ama harekete geçmemek için İD'i suçlayabilir."

Stimson Center'da çalışan Barbara Slavin Çarşamba günü CNN'den Becky Anderson'a verdiği demeçte İran'ın kendisine yönelik saldırılara zamanında misilleme yapmadığını belirterek "bu da... ülkenin iç istikrarı konusunda bir endişe olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor" dedi.

2022 yılının sonlarında İran, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana, genç bir kadının ülkenin sözde ahlak polisi tarafından öldürülmesinin yol açtığı en büyük protesto gösterileriyle sarsıldı. Bu protestolar acımasızca bastırıldı.

"Sonuç olarak Kerman saldırısı İran'ın kırılganlığını ve hükümetin güvenliği sağlamadaki başarısızlığını bir kez daha gözler önüne serdi" diyen Vaez X'te şunları yazdı: "Güvenlik güçleri başörtüsü takmayan kadınları taciz etmekte usta görünürken, hayatlarını kurtarmakta ve onları terörizme karşı korumakta başarısız oluyorlar."

CNN'den Samantha Waldenberg ve Mostafa Salem bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com