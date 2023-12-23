Olivier Rousteing: 'Biyolojik annenizin sevgisini kaybettiğinizde... hiçbir şeyden korkmazsınız'

Biyolojik ailemi tanımıyorum ve beni neden terk ettiklerini bilmiyorum ama sanırım bugün beni güçlü kılan şey bu. Biyolojik annenizin sevgisini kaybettiğinizde, bir bakıma hiçbir şeyden korkmadığınızı hissediyorsunuz. Sadece zorlamalı, kendinize inanmalı ve korkmamalısınız.

Konuk editörlüğümün bir parçası olarak farklı geçmişler, çeşitlilik ve çocukluk hakkında konuşmak istiyorum. Bunlar benim ve bugün içinde yaşadığımız dünya için çok önemli konular.

Beni evlat edinen ailem beni sevdi ve kendime inanmamı sağladı, ancak 11 yaşımdayken okulda zorbalığa maruz kaldığımda farklı olduğumu anladım - çocuklar "sen bir piçsin, annen bir fahişe, baban senin baban değil" gibi şeyler söylüyorlardı.

Moda bana yardımcı oldu; terapi gibiydi. Moda sayesinde kendimi bir şeylerle özdeşleştirebiliyordum. Giyindiğinizde bir karakteri oynamaya çalışırsınız - ve ben çocukken bu karakteri çok fazla oynadım.

Okuldan sonra arkadaşlarım bana neden ailemden farklı göründüğümü sorduklarında, "Ben Mısırlı, Faslı ya da Brezilyalı bir Prensim" derdim.

Gençlik, ırk ve gelenek

Basın benim Balmain'in yeni kreatif direktörü olduğumu duyurduğunda birçok insan için en şok edici olan şey yaşım değil (o sırada 26 yaşındaydım) rengimdi ve bu beni gerçekten şaşırttı. Birdenbire lüks ve köklü bir modaevindeki ilk siyah tasarımcı olduğuma dair hikâyeler çıkmaya başladı.

Bazen moda çevreleri kendilerini gerçekten modern ve avangart sanıyor ama bence sistem de oldukça eski moda olabiliyor. Bugün sokakta yürürken çok fazla çeşitlilik, farklı insanlar, farklı renkler, farklı ırklar gördüğünüz bir dünya hakkında konuşmaktan gurur duyuyorum.

Podyumumda, oyuncu seçimlerimde ifade etmeye çalıştığım şey de bu. Tüm kızlarım, yaşları ne olursa olsun, anne olabilirler, 20 yaşında olabilirler, farklı vücut şekillerine sahip olabilirler ve farklı renklerde olabilirler. Asyalı, Amerikalı, Afrikalı, Avrupalı - hepsi podyumda olmaktan gurur duyan güzel, güçlü kadınlar.

Modern bir ilham perisi

Sanırım bu yüzden gerçekten farklı ve modern ilham perileri seçiyorum - onları seçtim çünkü çağdaşlar, bu yeni dünyanın bir parçasılar.

Onlar bugünün ve geleceğin bir parçası. Örneğin Kim Kardashian. O benim arkadaşım, farklı nedenlerle sevdiğim bir kadın. Birincisi, bence o güçlü, yeni dünyayı temsil ediyor ve yeni aileyi temsil ediyor: Kim, Kanye, North. Bence bu modern bir aile. Ben çocukken, büyürken böyle bir örneğim yoktu.

Ayrıca kadın formu söz konusu olduğunda sınırları zorladığını düşünüyorum. Onu giydirmeyi seviyorum, podyumumdaki modellerden farklı bir vücut tipi var. Farklı vücut şekilleri, farklı kızlar, farklı kişilikler ve farklı geçmişler görmeyi seviyorum - o benim dünyamın bir parçası.

#Çeşitlilik

Tasarımcı olmaya karar verdim çünkü kıyafetleri, modayı ve moda dünyasının ihtişamını seviyorum. Ancak sadece ön sıradakileri ve sektörü memnun etmek istemediğimi fark ettim.

Bundan çok daha fazlasını ifade etme şansım var: dünyaya ve çeşitliliğe dair vizyonumu. Bu her zaman hayatımın bir parçasıydı, kanımın ve zihnimin bir parçasıydı, ancak büyüdüğünüzde ve kim olduğunuzu bildiğinizde gerçekten ifade edebileceğiniz bir konu.

Büyük hayaller kuran insanlara ulaşmak istiyorum ve bu yüzden benim için çeşitlilik çok önemli bir konu. Bu benim bir parçam ve her zaman uğruna mücadele edeceğim bir şey.

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Kaynak: edition.cnn.com