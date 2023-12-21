Olivia Rodrigo yanlışlıkla Grammy Ödüllerinden birini kırdı

"Drivers License" şarkıcısı Pazar günü üç Grammy Ödülü kazandı, ancak sadece ikisi sapasağlam duruyor.

En iyi yeni sanatçı, en iyi pop solo performansı ve en iyi pop vokal albümü ödüllerini kazanan 19 yaşındaki Rodrigo, sahne arkasında kupalarından birini yanlışlıkla düşürdü ve kupa parçalandı.

Rodrigo'nun şok tepkisi fotoğrafçılar tarafından kaydedildi.

Rodrigo kolları altın gramofonlarla dolu poz vermeye devam etmeden önce yardımsever bir asistan onu tekrar bir araya getirmeyi başardı.

Benzer bir an 2010 Grammy Ödülleri'nde Taylor Swift'in başına gelmiş, şarkıcı dört ödülünden birini kuliste düşürmüştü.

Belki de iki şarkıcının bir gün bir şarkıya koyacakları komik bir söz malzemesi.

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Kaynak: edition.cnn.com