içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

Olivia Rodrigo yanlışlıkla Grammy Ödüllerinden birini kırdı

Olivia Rodrigo biraz süper yapıştırıcı kullanabilirdi.

 and  Anne Legman
1 dakikada okunur
Anderson .Paak, solda, ve Bruno Mars 3 Nisan Pazar günü Silk Sonic'in "Leave the Door Open" şarkısı....aussiedlerbote.de
Anderson .Paak, solda, ve Bruno Mars 3 Nisan Pazar günü Silk Sonic'in "Leave the Door Open" şarkısı için Yılın Kaydı Grammy'sini kabul etti..aussiedlerbote.de

Olivia Rodrigo yanlışlıkla Grammy Ödüllerinden birini kırdı

"Drivers License" şarkıcısı Pazar günü üç Grammy Ödülü kazandı, ancak sadece ikisi sapasağlam duruyor.

John Legend

En iyi yeni sanatçı, en iyi pop solo performansı ve en iyi pop vokal albümü ödüllerini kazanan 19 yaşındaki Rodrigo, sahne arkasında kupalarından birini yanlışlıkla düşürdü ve kupa parçalandı.

Rodrigo'nun şok tepkisi fotoğrafçılar tarafından kaydedildi.

Rodrigo kolları altın gramofonlarla dolu poz vermeye devam etmeden önce yardımsever bir asistan onu tekrar bir araya getirmeyi başardı.

Benzer bir an 2010 Grammy Ödülleri'nde Taylor Swift'in başına gelmiş, şarkıcı dört ödülünden birini kuliste düşürmüştü.

Belki de iki şarkıcının bir gün bir şarkıya koyacakları komik bir söz malzemesi.

Carrie Underwood gösteri sırasında

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Glen Powell ve Sydney Sweeney "Anyone But You" filminde başrolde..aussiedlerbote.de
Toplum

Sydney Sweeney ve Glen Powell 'Anyone But You'da basit bir güneş ve eğlence romantik komedisini ısıtıyor

"Anyone But You", romantik komedilerin bir alt türüne katılıyor; buradaki zorluk çifti bir araya getirmekten çok, onları ayrı tutmanın yaratıcı yollarını bulmak. Avustralya'da geçen bu güneşli eğlence (çünkü orada yaz mevsimi yaşanıyor), senaryo ara sıra aynı şeyi yapsa da alıştırmanın...

 and  Max Becker
Üyeler Herkese Açık
Chris Rock'ın 2022'de Netflix'te Cumartesi günü yayınlanacak yeni bir stand-up gösterisi var..aussiedlerbote.de
Toplum

Chris Rock beş kez o şeyi yüksek sesle söyledi

"Saturday Night Live "daki ilk günlerinden ilk standup gösterisi "Bring the Pain "e ve sonrasında Netflix'teki tarih yaratan canlı etkinliğine kadar Chris Rock'ın komedisi otuz yılı aşkın bir süredir popüler kültürü şekillendiriyor.

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu