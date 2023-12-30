Olimpiyat altın madalyalı jimnastikçi Suni Lee böbrek rahatsızlığı nedeniyle kenara alındı

Lee Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Böbreklerimle ilgili jimnastik dışı bir sağlık sorunuyla uğraşıyorum" dedi.

"Güvenliğim için sağlık ekibi son birkaç haftadır antrenman yapmama ve yarışmama izin vermedi. Teşhisimi tedavi etmek ve yönetmek için en iyi uzman tıbbi ekiple çalıştığım için kutsanmış ve minnettarım. Şu anda odak noktam sağlığım ve iyileşmem."

Doktorlarına, antrenörlerine ve Auburn camiasına teşekkür eden 20 yaşındaki sporcu, üniversite jimnastik kariyerinin erken sona ermesine rağmen, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatlarında ABD adına yarışmayı umduğunu söyledi.

Kasım ayında Lee, Paris Oyunlarına odaklanabilmek için bu yılın Auburn'de yarıştığı son yıl olacağını açıklamıştı.

Olimpiyat altın madalyalı sporcu Kasım ayında Twitter'da yayınladığı bir videoda şunları söyledi: "Bu sezondan sonra elit jimnastiğe geri döneceğimi paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum. Gözümü 2024'te Paris'e diktim ve oraya ulaşmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum."

Lee son tweet'inde şunları ekledi: "Auburn kariyerimi erken bitirmek zor oldu ama tüm sevgi ve destek için minnettarım. 2024'te Paris'e katılma hayallerimin peşinden gitmekten vazgeçmeyeceğim. Aslında bu deneyim geleceğe yönelik vizyonumu daha da keskinleştirdi."

Tigers'ın Atletizm web sitesine göre Lee, 2022'de birinci sınıf öğrencisi olarak Auburn program tarihindeki en süslü yılı geçirdi. Sekiz All-America ödülü, denge aletinde ulusal şampiyonluk kazandı ve Güneydoğu Konferansı Yılın Birinci Sınıf Öğrencisi seçildi.

Auburn baş jimnastik antrenörü Jeff Graba yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Suni'nin son iki yıldır takımımızın bir parçası olmasından dolayı son derece şanslı ve kutsanmış durumdayız. Dünya çapında bir sporcuya koçluk yapmak bir onurdu ve onun sadece üniversite hedeflerinin çoğunu gerçekleştirdiğini görmek değil, aynı zamanda harika bir takım arkadaşı olduğunu izlemek de ödüllendiriciydi.

"Öğrenci sporcularımızın refahını atletik performansın önüne koymaya çalışıyoruz ve bu durumda onun sağlığı ve geleceği için en iyi kararı verdiğimizi düşündük. Suni'yi bir başka Olimpiyat hayalinin peşinden koşarken destekleyeceğimiz için çok heyecanlıyız ve onu başka nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Olimpiyatlarda yarışan ilk Hmong Amerikalı olan Lee, Tokyo'da ABD Takımı adına üç madalya kazanarak takım gümüşü ve eşit olmayan çubuklarda bronz madalyanın yanı sıra çok yönlü altın madalya kazandı.

CNN'den Thomas Schlachter haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com