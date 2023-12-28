Olesen çarpıcı kartal-kuş bitirişiyle dramatik British Masters zaferini perçinledi

2018'deki İtalya Açık'tan bu yana kazanamayan 32 yaşındaki oyuncu, son turda dramatik bir düşüş yaşamadan önce The Belfry'deki altıncı Tur zaferi için bekleyişini sona erdirmeye hazır görünüyordu.

Ancak İsveçli Sebastian Soderberg son günkü müthiş yükselişinin ardından zafere ulaşacak gibi görünürken, Olesen 30 metreden bir kartal ve 36 metreden bir kuş vuruşu yaparak zaferi çöküşün pençesinden aldı.

"Bir şekilde devam ettim. İnanılmaz bir sondu," diyen ve 369.214 € (389.000 $) para ödülü kazanan Olesen, DP World Tour'a şunları söyledi

"Her şeyimi ortaya koydum, o iki vuruşa çok inanmıştım."

Olesen, Perşembe günkü açılış turunda 6-under 66'lık bir vuruş yaptıktan sonra önden liderliğe yükselmiş ve Avustralyalı Ryan Fox da ona zirvede eşlik etmişti.

Cuma günkü 2-under'lık derecesi, 2018 Ryder Cup şampiyonunu üçüncü güne girerken Alman lider Hurly Long'un bir atış gerisinde bıraktı. 3-under'lık güçlü bir tur, Olesen'e Long ve İngiliz Marcus Armitage karşısında son güne girerken üç atışlık bir üstünlük sağladı.

Ancak son tura felaket bir başlangıç yapan Olesen bir bogey ile başladı, üçüncü delikteki birdie kısa bir soluklanma sağladı ve 16. delikten önce dört bogey daha yaptı.

Olesen, "Oldukça zor bir gündü, sola çok fazla atış yaptım - gerçekten mücadele ediyordum" dedi.

Soderberg muhteşem Pazar gününe rağmen reddedildi

Bu arada Soderberg, kendisini liderlik sıralamasında yukarılara taşıyan ve çekişme içine sokan muhteşem bir turun tadını çıkarıyordu. Pazar gününe Olesen'in altı atış gerisinde giren İsveçli, son turun en iyi 68'ini kaydederek kulüp binası hedefini dokuz-under olarak belirledi.

İlk 16 turda sadece bir kez par'ı geçebilen Olesen'in play-off'u zorlaması için üst üste iki birdie yapması gerekiyordu.

Danimarkalı oyuncunun Cumartesi gününü kartal-kuş vuruşuyla kapattığı düşünüldüğünde, belki de tekrarlamak o kadar da mucizevi görünmemeliydi, ancak önceki üç çukurdan ikisini batırdıktan sonra, bu imkansız görünüyordu.

Yine de, Olesen dramatik bir galibiyet elde etmek için başarısını tekrarladı ve bitişte kalabalık bir seyirci kitlesiyle birlikte kutlamaya döndü.

Reuters'a göre Olesen'in zaferi, 2019'da Londra'ya yaptığı bir uçuşta cinsel saldırı da dahil olmak üzere suçlamalardan aklanmasından altı ay sonra geldi.

Bu galibiyetle DP World Tour sıralamasında 69 basamak yükselerek 9. sıraya yerleşen Olesen, golf ikonları Seve Ballesteros ve Nick Faldo gibi isimlerle birlikte British Masters'ı kazanmış oldu.

Olesen "Açıkçası büyük bir turnuva, her zaman öyle olmuştur" dedi. "Burada pek çok büyük şampiyon var, bu yüzden adınızı oraya yazdırmak bir ayrıcalık.

"Britanya'da her zaman büyük bir destek görüyorsunuz. Kalabalık ilk günden itibaren inanılmazdı... çok fazla destek vardı, bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bunun anlamı çok büyük."

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Kaynak: edition.cnn.com