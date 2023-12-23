Oleksandr Usyk, yaralı Ukraynalı askerlerin Anthony Joshua rövanşında kendisini 'ülkesi için savaşmaya' çağırdığını söyledi

Usyk, Rusya'nın ülkesini işgal etmesinin ardından Ukrayna'ya dönerek silahlandı ve Kiev'deki bir bölgesel savunma taburuna katılarak haftalarca savaş çabalarına yardım etti.

Mart ayında Ukrayna spor bakanı Usyk'e Joshua ile yapacağı maç öncesinde antrenmanlara dönmesi için izin verileceğini söyledi ancak 35 yaşındaki Usyk yine de isteksizdi.

Reuters'ın haberine göre Usyk gazetecilere "Ülkemizden ve şehrimizden ayrılmak istemedim," dedi. "Askerlerin yaralandığı ve savaştan sonra rehabilitasyon gördükleri hastaneye gittim.

"Benden gitmemi, savaşmamı, ülke için savaşmamı, gururun için savaşmamı ve eğer oraya gideceksen ülkemize daha fazla yardım edeceğini söylüyorlardı.

"Birçok yakınımın, arkadaşımın, yakın dostumun şu anda cephede olduğunu ve savaştığını biliyorum. Şu anda yaptığım şey, sadece onları desteklemek ve bu mücadeleyle, yaptıkları işin arasında onlara bir tür neşe getirmek istedim."

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Usyk geçtiğimiz Eylül ayında Joshua'yı kendi sahasında tamamen alt edip WBA, WBO, IBF ve IBO kemerlerini alarak dünyayı şaşkına çevirmişti. Çarşamba günü, rövanş maçının 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da yapılacağı doğrulandı.

Hiçbir şey Usyk'i önümüzdeki aylarda karşılaşacaklarına hazırlayamazdı ve geri dönemeyeceğinden endişelendiğini söylüyor.

"Usyk, "Her gün dua ediyor ve Tanrı'ya yalvarıyordum: 'Lütfen Tanrım, kimsenin beni öldürmeye çalışmasına izin verme,' diyordum. "'Lütfen kimsenin beni vurmasına izin verme. Ve lütfen benim de kimseyi, başka birini vurmama izin verme."

Usyk Mart ayında CNN'e Kiev'deki bir bodrum katından video bağlantısı yoluyla konuşmuş ve dikkat etmesi gerekenin sadece işgalci güçler değil, yağmacılar da olduğunu söylemişti. Gerekirse can almaya hazır olduğunu söyledi.

"Eğer benim ya da yakınlarımın canını almak isterlerse, bunu yapmak zorunda kalacağım" dedi. "Ama ben bunu istemiyorum. Ateş etmek istemiyorum, kimseyi öldürmek istemiyorum ama beni öldüreceklerse başka seçeneğim yok."

Usyk'in menajeri Egis Klimas röportajın koordinasyonuna yardımcı oldu ve İngilizce bilmeyen Usyk için tercümanlık yaptı. Birçok Ukraynalının içinde bulunduğu korkunç duruma rağmen Usyk korkmadığını söyledi.

"Belki biraz duygusal olacak ama ruhum Tanrı'ya, bedenim ve onurum ise ülkeme ve aileme ait. Yani korku yok, kesinlikle korku yok. Sadece şaşkınlık var - 21. yüzyılda bu nasıl olabilir?"

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Kaynak: edition.cnn.com