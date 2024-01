'Oldboy' yönetmeni Park Chan-wook K-sinemasının yeni çağı üzerine

Park, kısa süre önce M+ müzesinde bir film yapımı ustalık sınıfına ev sahipliği yaptığı Hong Kong'da CNN'e verdiği demeçte, "Belki de bu tür filmleri bu duyguları uygulamamak için yapıyorum," dedi.

Bir çevirmen aracılığıyla konuşan Park, "Asla eyleme geçmiyorum ama bu konuda çok düşünüyorum," diye ekledi. "O kişinin başına nasıl bela açacağımı düşünüyorum... en çok acıyı hangi yollarla verebilirim. Bu bana filmlerimde yardımcı oldu."

Park'ın filmleri insan doğasının daha karanlık, daha tabu yanlarıyla ilgileniyor; intikam, ensest ve trajedi hikayeleri anlatıyor. Galli yazar Sarah Water'ın 1930'ların Kore'sinde, Japon sömürge işgali sırasında geçen "Fingersmith" adlı romanının gevşek bir uyarlaması olan 2016 yapımı "The Handmaiden", ataerkil kontrol ve sapkın erotizmin çarpık dünyasında geçen bir aşk hikayesi. Ayrıca "İntikam Üçlemesi" olarak adlandırılan "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" ve "Lady Vengeance" filmlerinin yanı sıra 2022 yapımı kara film romantik gerilim "Decision to Leave" ile de tanınıyor.

Son olarak, Viet Thanh Nguyen'in Pulitzer ödüllü romanı "The Sympathizer "da anlatılan yarı Fransız, yarı Vietnamlı komünist bir casusun hikayesine el attı. Park'ın Kanadalı aktör ve film yapımcısı Don McKellar'la birlikte eş-showrunner ve yürütücü yapımcı olarak görev yaptığı HBO uyarlamasında Robert Downey Jr., Sandra Oh ve Hoa Xuande rol alıyor. Vietnam Savaşı'nın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak zorunda kalan ve casusluk yapmaya devam ettiği Güney Vietnamlı mültecilerden oluşan bir toplulukta yaşayan Kuzey Vietnamlı çifte ajan Yüzbaşı'nın hayatını ve ikilemlerini anlatıyor. (HBO'nun sahibi CNN'in ana şirketi Warner Bros Discovery'dir).

"Amerikalılar iyi bilmeyebilir ama Güney Kore 'nin Vietnam Savaşı'na katılmış olması Koreliler için çok önemli bir olay" diyen Park, kendisini projeye çeken şeyin ne olduğunu şöyle açıklıyor "İkiye bölünmüş, ciddi bir ideolojik kriz yaşayan... ve savaştan, iç savaştan geçen bir ülke... Güney Kore de böyle bir trajedi yaşadı, bu yüzden bu bana başka birinin hikayesi gibi gelmedi."

Eski olan her şey yeniden yeni

Son on yılda Güney Kore pop kültürüne yönelik küresel ilginin arttığı bir ortamda, ülkenin yerli ve diaspora sineması uluslararası bir takipçi kitlesi kazanıyor ve yönetmenleri yurtdışında giderek daha fazla tanınıyor. Park CNN'e verdiği demeçte Güney Kore'nin çalkantılı yakın tarihinin -1970'lerin sonu ve 1980'lerde diktatörlükten demokrasiye geçiş ve ardından sansür kısıtlamalarının gevşetilmesi- son yıllarda Koreli yönetmenler tarafından üretilen ekran büyüsünün yaratılmasına yardımcı olduğunu düşündüğünü söyledi. "Bizler daha derin ve daha geniş bir duygu yelpazesini deneyimlemiş insanlarız" dedi. "Bu ille de iyi bir şey değil, ama bence film ve dizi yapımına yardımcı oluyor."

"Şimdi, demokratikleşmeden hemen sonra neden iyi filmler yapılmadığını, neden 10 ila 20 yıl sürdüğünü sorabilirsiniz. Çünkü düşüncelerini sansüre dayalı olarak işlemeye alışmış olan nesil, kısıtlamalar kalktıktan hemen sonra yaratıcılığı birdenbire ateşleyemedi. Yaratıcılığın serbest olduğu bir dönemde yaratılan eserleri izleyerek büyüyen kuşak sinemacı olduğunda ancak sanatsal olarak çiçek açabildi" diye ekledi.

Bu yeni nesil yönetmenler arasında, zengin Park ailesinin hayatına sızmaya çalışan yoksul bir aile olan Kim'ler hakkında bir kara komedi gerilim filmi olan "Parasite" ile Güney Kore'deki sınıf eşitsizliğine keskin bir bakış sunan ve 2020'de En İyi Film dahil dört Oscar kazanan Bong Joon Ho da yer alıyor. Kore asıllı Amerikalı yönetmen Lee Isaac Chung'un Arkansas kırsalında yaşayan Koreli bir göçmen ailenin mücadelesini anlattığı "Minari" ise bir yıl sonra altı adaylık ve bir Akademi Ödülü (en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Youn Yuh-jung'a) aldı.

2021 sonbaharında, yönetmen Hwang Dong-hyuk'un yüzlerce maddi yoksun karakterin ölümcül çocuk oyunlarında yarıştığı bir gerilim filmi olan "Squid Game" izleyicileri etkiledi ve Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu. Yayın devi, izleyici verilerinin tüm Netflix üyelerinin %60'ından fazlasının 2022'de Kore dizilerini izlediğini gösterdiğini söyledi.

Decision to Leave ile 2022'de Cannes'da en iyi yönetmen seçilen Park, Bong ve Hwang'ın Kore TV ve sinemasını dünyaya tanıtmada "benden çok daha büyük roller oynadıklarını" söyledi. Kendisinin ve yönetmen arkadaşlarının özellikle denizaşırı izleyicilere hitap etmek istemediklerini, ancak "bir insanın evrensel duygularının ne olduğu" ve bugün her yerde insanların kendilerini içinde buldukları durumlar hakkında derinlemesine düşünmeye çalıştıklarına inanıyor. "Dünyanın dört bir yanındaki insanlarda ve izleyicilerde sempati uyandıran şey budur" dedi.

Park'ın çalışmalarının ele aldığı ve hem Güney Kore'de hem de yurtdışında yankı uyandıran temalardan biri de kadınların toplumdaki yeri ve gördüğü muamele. O ve en büyük hitlerinin çoğunun arkasındaki kadın senarist Jeong Seo-Kyeong, karmaşık, zorlayıcı ve ilişkilendirilebilir kadın karakterler yaratmak için sık sık işbirliği yapıyor. "The Handmaiden "da bir kadının cinselliğinin ve özerkliğinin potansiyelini gösterirken, "Decision to Leave "de Park, erkek kahraman Hae-joon'un "tam erkek bakışıyla" başlayıp ikinci perdede kadın başrol Seo-rae'nin bakışına geçerek bakış açısıyla ilgili fikirleri yıkmak istediğini söyledi.

"Kadın tarafının erkek tarafını ezdiğini söylemiyorum. Neredeyse sonunda denge sağlanmış gibi" diyen Park, CNN'e daha önce verdiği bir röportajda şunları ekledi "(Seo-rae) artık erkek kahramanın çözmesi gereken esrarengiz bir figür değil."

Filmlerinden birini feminist olarak nitelendirip nitelendirmeyeceği ise bambaşka bir soru. "Ben sadece kendi bakış açımı ve doğru olduğunu düşündüğüm şeyi ifade ediyorum" diyor. "Bu anlamda, ben her zaman feminist oldum ve (feminist) filmler yaptığımı düşünüyorum."

"Ama bu filmlerimde canlandırdığım kadınların her zaman en nazik, en kahraman ve en doğru kadınlar olduğu anlamına gelmiyor. Bir filmi feminist yapan şeyin bu olduğunu düşünmüyorum," diye ekledi. "Kadınlar hata yapabilir, kötü şeyler yapabilirler ve aptal da olabilirler. Bence feminist bir film (kadınların) tüm bu yönlerini tasvir eden ve aynı zamanda özerk, bağımsız ve ayrıntılı bir karaktere hayat veren filmdir. Bence feminist bir filmi feminist yapan da budur."

Kore dalgasını sürmek

Park ve ekibinin kefaret ve adalet gibi temaları ele alırken dil engellerini aşma konusundaki esrarengiz becerileri, geçen yıl 20. yıldönümünü kutlayan "Oldboy" gibi filmlerin kült olarak kalmasını sağlamış olabilir. Park, filmlerin çekiciliğinin sadece şok değeri (intikamcı kahraman Oh Dae-su'nun canlı bir ahtapotu yediği ünlü "Oldboy" sahnesini düşünün) ya da yenilik (filmin bir video oyununa benzetilen ünlü tek çekim, yakın dövüş sahnesi) değil, filmlerine uzun ömürlülük kazandıran insan duygularının ve klasik hikayelerin evrenselliği olduğuna inanıyor.

Son yıllarda Netflix ve Disney+ gibi yayın hizmetleri K-cinema'yı dikkate aldı ve yatırımlarını artırdı. Yerel Korea Times gazetesine göre, geçen yıl doğaüstü casus dizisi "Moving "in başarısının ardından, Walt Disney Company Kore Başkanı Kim So-youn, Eylül ayında düzenlediği bir basın toplantısında bu türe yönelik fonların "giderek artacağını" söyledi. Yılın başlarında Netflix, daha fazla Kore filmi, draması ve reality şovu üretmek için önümüzdeki dört yıl içinde 2,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Netflix'in eş CEO'su Ted Sarandos o dönemde Güney Kore'de üretilen hikayelerin "küresel kültürel zeitgeist "ı temsil ettiğini söylemiş ve "Squid Game", "The Glory" ve "Physical: 100" gibi dizilerin başarısına atıfta bulunmuştu. Kısa bir süre sonra yayın devi, Park'ın 16. yüzyılın sonlarında geçen ve düşmana dönüşen iki çocukluk arkadaşının hikayesini anlatan bir Kore gerilimi olan "Savaş ve İsyan "ı birlikte yazacağını duyurdu. Bugüne kadarki en pahalı prodüksiyonu olan dizinin çekimlerini tamamlayan yönetmen, Netflix'i "(kendi) vizyonunu yaratıcılık açısından büyük bir müdahale olmadan desteklediği" için övdü.

Park, son iki televizyon projesini tamamladıktan sonra, hem Güney Kore hem de ABD yapımlarıyla beyaz perdeye dönmeyi umuyor. "Halihazırda birçok projem var ve sırada hangisinin olduğunu bilmiyorum ama bunların arasında Western, bilimkurgu aksiyon ve psikolojik gerilim var" dedi.

Ayrıca filmlerini üretmek için yapay zeka kullanmasının pek olası olmadığını da sözlerine ekledi. "Yapay zekanın gerçekten ustaca ve sanatsal bir eser ortaya koyup koyamayacağı konusunda şüphelerim var" diyen Park, teknolojinin yazarların ve yapımcıların yerini alamayacağını ve almaması gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"Ama belki şu şekilde kullanabilirim: Bir senaryo yazdıktan sonra, yapay zeka izlediğim ya da izlemediğim bir filme benzeyip benzemediğini kontrol edebilir. Belki de senaryomun istemeden de olsa başka bir filme benzeyip benzemediğini kontrol etmek için kullanabilirim."

CNN'den Kristie Lu Stout, Jadyn Sham ve Thomas Page bu habere katkıda bulunmuştur.

