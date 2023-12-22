Olağanüstü fotoğraflar toprağın gizli krallığını gözler önüne seriyor

Çoğumuzun bir doğa belgeselinde açık bir savana ile ilişkilendirebileceği bir sahne, ancak fotoğrafçı Andy Murray, İngiltere'nin Somerset kentindeki arka bahçesinden dramın ortaya çıkışını izliyor. Dizlerinin üzerine çökmüş, 6 milimetre uzunluğundaki bir psödoskorpion, kendi boyutunun yarısından daha büyük bir yay kuyruğunu ortadan kaldırırken bir büyüteçten (küçük bir büyüteç) bakıyor.

Murray için bu mikroskobik toprak hayvanları, safaride görebileceğiniz aslanlar ve zebralar kadar büyüleyici - sadece nereye bakacağınızı bilirseniz çok daha erişilebilir.

"Bu küçük dünyada yaşıyorlar; bizim dünyamız gibi işliyor, sadece gerçekten küçük bir ölçekte" diyor CNN'e. "Yeterince uzun süre izlerseniz, aynı şeylerin devam ettiğini görebilirsiniz: avcıları ve avlananları görebilirsiniz, otlayan hayvanları görebilirsiniz, tuhaf ve komik etkileşimler görebilirsiniz."

Ve büyüteçle de olsa bir tür toprak yaşamı görme şansınız yüksektir. PNAS dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, tüm türlerin yarısından fazlası toprakta yaşıyor ve bu da toprağı dünyadaki tür açısından en zengin habitat haline getiriyor.

Ancak bu yaşam zenginliğine rağmen, ayaklarımızın altındaki toprakta yaşayan canlılar nispeten bilinmiyor. Murray bunun değişmesini istiyor ve makro fotoğrafçılık yoluyla bu olağanüstü hayvanların tuhaflıklarını ve özelliklerini ortaya çıkarabileceğini ve korunmaları için bir dava açabileceğini umuyor.

"Daha önce pek fotoğraflanmamış bir dünyayı fotoğraflamak büyük bir heyecan" diyor. "Bu bir kaşif hissi, insanların Everest'e ya da Kuzey Kutbu'na gitme nedenleriyle tamamen aynı, sadece küçük ölçekte."

Bilinmeyeni keşfetmek

56 yaşındaki Murray, mikroskobik olana ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını, ancak teknolojinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yıllarca gördüklerini paylaşamadığını hatırlıyor. On yıldan uzun bir süre önce, makro fotoğrafçılık dijital bir kamerayla mümkün hale geldiğinde, kendini bu zanaata adadı ve müzisyenlik, şeflik ve şu anda serbest metin editörlüğü gibi işlerle birlikte yürüttü.

Bilimsel bir geçmişi olmamasına rağmen Murray "araçlara ve tutkuya" sahip olduğunu ve Avrupa'nın yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda'da sahada 10.000 saatten fazla çalıştığını söylüyor.

Bu süre zarfında, biri bahçesindeki bir gölette olmak üzere 30 yeni tür keşfettiğini tahmin ediyor. Fotoğrafları, son PNAS çalışması da dahil olmak üzere bilimsel raporlarda kullanıldı ve ayrıca bulgularını "The Chaos of Delight" adlı web sitesinde belgeliyor.

Ancak yoğun tarım ve ormansızlaşma nedeniyle yaşam alanları giderek bozulan bazı toprak hayvanlarının daha tanımlanamadan soylarının tükenmesi tehlikesi var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, Dünya'daki toprağın üçte biri şimdiden aşınmış durumda ve bu oran 2050 yılına kadar %90 gibi şok edici bir orana ulaşabilir.

İsviçre Federal Orman, Kar ve Peyzaj Araştırmaları Enstitüsü'nde ekolog ve PNAS raporunun ortak yazarı Mark Anthony, bu organizmaları kaybetmenin çok büyük dalgalanma etkileri olacağını açıklıyor. Bu küçük canlılar, hem ayrıştırıcı olarak hem de besin zincirinde daha yukarıda yer alan hayvanlar için önemli bir besin kaynağı olarak gezegen için çok büyük bir rol oynamaktadır.

"Bu ayrıştırma kritik önem taşıyor. Bu olmadan toprakta karbon birikmez ve organik maddelere gömülürdük" diyor.

Rapor, toprağın mikroplardan memelilere kadar Dünya'daki türlerin %59'una ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor (her ne kadar toprak biyoçeşitliliğini tahmin etmenin zorluğuna işaret ederek %15'lik geniş bir hata aralığına dikkat çekse de) Anthony, araştırmayı bir hükümet nüfus sayımına benzeterek, toprak yaşamının büyüklüğünü göstermenin onu korumaya yardımcı olacağını umuyor: "İnsanların nerede yaşadığını ya da onları desteklemek için kaynakları nereye dağıtmanız gerektiğini anlamak için nüfus sayımı yaparsınız. Bu temelde, 'Hey, biyoçeşitlilik krizine harcadığımız kaynaklarımız var, bu kaynakların daha fazlasını toprağın korunmasına odaklanmak için yeniden tahsis etmeliyiz' demeye çalışmak için yapılan bir nüfus sayımı."

Sevimli yaratıklar

Buradaki zorluk, insanların filler, penguenler veya diğer geleneksel olarak sevimli ve daha görünür hayvanlarla ilgilendikleri kadar toprağın ürpertici sürüngenleriyle de ilgilenmelerini sağlamaktır.

İşte Murray'in fotoğrafçılığı burada devreye giriyor. Bu dünya dışı yaratıkların renklerini, çıkıntılarını, dokularını ve yüzlerini yakalamak onları ilişkilendirilebilir hale getirebilir.

Murray'in kalbi, normal solucanlar ve tahta bitleri dışında ilk kez gördüğü toprak hayvanı olan bahar kuyruklarıyla atıyor. Bu minik yaratıklar dünyanın her yerinde bulunuyor ve aşırı sıcaklıklarda hayatta kalabiliyor, ancak ekinlere verebilecekleri zarar nedeniyle genellikle zararlı olarak görülüyor ve böcek ilaçlarıyla kontrol ediliyorlar.

İnsanların onları yakından görüp renklerine ve karmaşıklıklarına tanık olmaları halinde bu görüşün değişebileceğine inanıyor. "Onlar sadece tuhaf, yumuşak ve ilginçler ve yüzleri var" diyor. "Onlara bakıp da sevimli bulmamak çok zor."

Murray, canlıların doğal ortamlarında etkileşimlerini gözlemleyerek bilimin beslenmesine de yardımcı oluyor. Anthony, "Toprak yaşamının ilginç ve harika şeyler yaptığı anları yakalıyor" diyor, örneğin hiç beklemediğimiz bir yerde yumurtlamak gibi. "Kendi evlerindeyken neler yaptıklarını takdir etmemizi sağlıyor."

Sınırsız gibi görünen konu malzemesine rağmen Murray, dünyada toprak hayvanlarına odaklanan sadece bir düzine kadar profesyonel fotoğrafçıdan biri olabileceğine inanıyor. Keşfedilecek daha çok şey var ve bu olağanüstü, uzaylı benzeri hayvanlar hepimizin kapısının önünde.

Murray, "Büyüteçli her insan bir bahçeye ya da parka gidebilir ve benim gördüğüm şeyleri görebilir" diyor. "Hepsi orada - bu sadece başka bir dünya."

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Kaynak: edition.cnn.com