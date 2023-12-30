'Olağanüstü' AC Milan, Manchester United'ı son anda bulduğu eşitlikle sersemletti

Yedi kez Avrupa Kupası'nı kazanan AC Milan en son 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti ancak Perşembe günü Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United ile 1-1 berabere kalarak hesaba katılması gereken bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Serie A'da ikinci sırada yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için iyi bir konumda görünen AC Milan, beraberliği sağlamak için geç kaldı - savunma oyuncusu Simon Kjær, United'ı şaşkına çevirmek için durma süresinde dramatik bir ekolayzır attı - ancak Rossoneri eşitliği tamamen hak etti.

Kulübün en parlak döneminde Milan'ı saran korku faktörünün bir kısmını geri getirmeye yardımcı olan Milan menajeri Stefano Pioli, Perşembe günkü maçı "harika bir performans ve harika bir sonuç" olarak nitelendirdi.

Medyaya verdiği demeçte "Büyümek ve Milan'ı ait olduğumuz yere geri getirmek için çalışıyoruz" dedi. "Bu anlamda en iyi maçlar bunlar, bu yüzden United gibi bir takımla karşılaştığım için mutluyum.

"Oyuncularıma sürekli normal bir gruba koçluk yapmadığımı söylüyorum. Bu olağanüstü bir grup, çocuklar her maçta %100'lerini veriyorlar, inanılmazlar.

"Maçtan önce 1-1'lik beraberlik bizi çok mutlu ederdi. Bu akşam bu performansın ardından daha da fazlasını kazanabileceğimizi biliyoruz.

"Bu takımın ruhu tek kelimeyle inanılmaz. Her maçın kontrolünü elimize almak istiyoruz, bunun için de çok çalışıyoruz.

"Oynamak istediğimiz oyun tarzı takımdaki herkesin büyük bir bağlılık göstermesini gerektiriyor ve bu kadar sık oynamalarına rağmen çocuklar asla gevşemiyor. Onları ne kadar övsem azdır."

Kjær 92. dakikada kaleci Dean Henderson'ın üzerinden mermi gibi bir kafa vuruşu yaparak maçı 1-1'e getirdi ve ikinci maç önümüzdeki hafta Milano'da oynanacak.

Tartışmalı bir video yardımcı hakem incelemesi, Franck Kessie'nin muhteşem bir açılış yapmasını engelledi ve Milan, genç takımına rağmen daha rahat görünüyordu - tılsımlı Zlatan Ibrahimović sakatlığı nedeniyle yoktu.

Ancak, oyunun gidişatına karşı kilidi kıran ev sahibi ekip oldu ve bu yedek oyuncudan gelen sihirli bir dokunuşla gerçekleşti.

Sadece beş dakika önce oyuna giren 18 yaşındaki Amad Diallo, Bruno Fernandes'in pasında geriye doğru harika bir kafa vuruşu yaparak topu Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın üzerinden aşırdı.

Diallo, kulüp için ilk şutunda gol atarak Manchester United formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç İngiliz olmayan oyuncu oldu.

Ancak Milan kolay pes etmedi ve o andan itibaren topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirdi ve Kjær'in golü Milan'a çok önemli bir deplasman golü kazandırdı.

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Eğer Lionel Messi'nin Çarşamba günü Paris St Germain'e attığı "özel" gol sert bir vuruşsa, Martin Ødegaard'ın Perşembe günkü vuruşu Barcelona süperstarını geride bırakabilir.

Real Madrid'den kiralanan oyuncu Olympiacos kalesinin yaklaşık 25 metre uzağında topu aldı, döndü ve kaledeki çaresiz Jose Sa'yı geçen "zehirli" bir vuruş yaptı.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda skoru eşitlese de Gabriel ve Mohamed Elneny'nin iki golüyle Arsenal 3-1 öne geçti ve ikinci maç 18 Mart'ta Londra'da oynanacak.

Sezon sonuna kadar İspanyol devinden kiralık olan Norveçli orta saha oyuncusu için Arsenal formasıyla attığı ilk gol "büyük bir andı" çünkü "burada kendini evinde gibi hissettiğini" itiraf ediyor.

Odegaard Arsenal.com'a yaptığı açıklamada "Harika bir andı" dedi. "Gol atmak için sabırsızlanıyordum ve henüz gol atamamıştım, bu yüzden benim için güzel bir andı ve ayrıca deplasmanda gol atıp devre arasına önde girmek için maçın önemli bir anıydı."

Ancak yine de özensiz savunmanın Olympiakos'a maça geri dönmesi için pek çok fırsat sunmasının ardından Arsenal menajeri Mikel Arteta, Pazar günü Tottenham'a karşı oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde hataları ortadan kaldırmanın önemini vurguladı.

Arteta maçtan sonra basına yaptığı açıklamada "Kendimize karşı çok açık ve dürüst olmalıyız, rakibe üç gol verdik ve onlar bir gol yedi ve bu seviyede sizi cezalandıracaklardır" dedi.

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"Bir sonraki seviyeye geçmek için bunu yapmayı bırakmalı ve daha acımasız olmalıyız - ve bu kadar baskın olduğunuzda ve bu kadar iyi oynadığınızda, oyunu öldürün.

"Yediğimiz goller ya da yakaladığımız şanslar kendimizden kaynaklanıyor. Bu gerçekten olumlu çünkü bunu durdurduğumuz anda daha da güçlü olacağız. "Ancak gerçek şu ki bunu bir an önce durdurmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde puan kaybetmek için her zaman maçlar var."

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Kaynak: edition.cnn.com