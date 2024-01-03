OKUYUN: Trump'ın Colorado 14. Değişiklik davasında Yüksek Mahkeme'ye başvurusu
Ülkenin dört bir yanındaki seçim yetkilileri ve eyalet mahkemeleri farklı sonuçlara vardığı için yüksek mahkeme, Cumhuriyetçilerin önde gelen adayının 14. Değişiklik kapsamında kamu görevinden diskalifiye edilip edilemeyeceği sorusunu çözüme kavuşturmak için artan bir baskıyla karşı karşıya.
Trump'ın CNN tarafından elde edilen itirazını buradan okuyabilirsiniz:
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Kaynak: edition.cnn.com