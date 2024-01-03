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PolitikaHaberler

OKUYUN: Trump'ın Colorado 14. Değişiklik davasında Yüksek Mahkeme'ye başvurusu

Eski Başkan Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nden Colorado Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin kendisini Anayasa'nın "isyancı yasağı" uyarınca 2024 oy pusulasından diskalifiye eden kararını iptal etmesini resmen istedi.

 and  Hanna Hofmann
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OKUYUN: Trump'ın Colorado 14. Değişiklik davasında Yüksek Mahkeme'ye başvurusu

Ülkenin dört bir yanındaki seçim yetkilileri ve eyalet mahkemeleri farklı sonuçlara vardığı için yüksek mahkeme, Cumhuriyetçilerin önde gelen adayının 14. Değişiklik kapsamında kamu görevinden diskalifiye edilip edilemeyeceği sorusunu çözüme kavuşturmak için artan bir baskıyla karşı karşıya.

Trump'ın CNN tarafından elde edilen itirazını buradan okuyabilirsiniz:

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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