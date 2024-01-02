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PolitikaHaberler

OKUYUN: Menendez yolsuzluk davasında ek iddianame

Salı günü kamuoyuna açıklanan yeni bir iddianamede, federal savcılar Senatör Bob Menendez'in yıllar süren yolsuzluk planının bir parçası olarak Katar'dan yarış arabası biletleri ve diğer hediyeleri kabul ettiğini iddia ediyor.

 and  Grigoriy Williams
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OKUYUN: Menendez yolsuzluk davasında ek iddianame

Savcılar ayrıca rüşvet ve haraç planının başlangıçta iddia edilenden bir yıl daha uzun bir süre, 2023 yılına kadar devam ettiğini söylüyorlar.

Ek iddianameyi aşağıda okuyabilirsiniz:

New Jersey Demokrat Senatörü Bob Menendez, Salı günü kamuoyuna açıklanan bir ek iddianamede Katar'dan hediye almakla suçlandı. Menendez herhangi bir yanlış yaptığını şiddetle reddetti.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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