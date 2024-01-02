OKUYUN: Menendez yolsuzluk davasında ek iddianame
Savcılar ayrıca rüşvet ve haraç planının başlangıçta iddia edilenden bir yıl daha uzun bir süre, 2023 yılına kadar devam ettiğini söylüyorlar.
Ek iddianameyi aşağıda okuyabilirsiniz:
New Jersey Demokrat Senatörü Bob Menendez, Salı günü kamuoyuna açıklanan bir ek iddianamede Katar'dan hediye almakla suçlandı. Menendez herhangi bir yanlış yaptığını şiddetle reddetti.
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Kaynak: edition.cnn.com