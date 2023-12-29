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PolitikaHaberler

OKUYUN: Maine eyalet sekreteri Trump'ı 2024 ön seçim oy pusulasından çıkardı

Maine'in en üst düzey seçim yetkilisi, 14. Değişikliğin "ayaklanma yasağı "na dayanarak eski Başkan Donald Trump'ı eyaletin 2024 önseçim oy pusulasından çıkardı.

 and  Ann Bradley
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OKUYUN: Maine eyalet sekreteri Trump'ı 2024 ön seçim oy pusulasından çıkardı

Bu hamle, Colorado Yüksek Mahkemesi 'nin bu ayın başlarında verdiği kararın ardından Maine'i, Beyaz Saray'a dönmek isteyen ve GOP'un önde gelen adayı olmaya devam eden Trump'ı diskalifiye eden ikinci eyalet yapıyor.

Seçim yetkilisinin kararını aşağıda okuyabilirsiniz.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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