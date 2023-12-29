OKUYUN: Maine eyalet sekreteri Trump'ı 2024 ön seçim oy pusulasından çıkardı

Filipinler'in Palawan kıyılarının yüz yirmi mil açığında, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma paslanmış bir çıkarma gemisi olan Sierra Madre, Filipinli deniz piyadelerinin küçük bir birliğine ev sahipliği yapmakta ve İkinci Thomas Sığlığı adı verilen bir mercan adasının altyapısal omurgası...