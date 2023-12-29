OKUYUN: Maine eyalet sekreteri Trump'ı 2024 ön seçim oy pusulasından çıkardı
Bu hamle, Colorado Yüksek Mahkemesi 'nin bu ayın başlarında verdiği kararın ardından Maine'i, Beyaz Saray'a dönmek isteyen ve GOP'un önde gelen adayı olmaya devam eden Trump'ı diskalifiye eden ikinci eyalet yapıyor.
Seçim yetkilisinin kararını aşağıda okuyabilirsiniz.
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Kaynak: edition.cnn.com