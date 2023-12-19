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PolitikaHaberler

OKUYUN: Colorado Yüksek Mahkemesi Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkarma kararı aldı

Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 14. Değişikliğin "isyancı yasağı" nedeniyle uygun bir başkan adayı olmadığına karar vererek Trump'ı eyaletin 2024 oy pusulasından çıkardı.

 and  Hanna Hofmann
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OKUYUN: Colorado Yüksek Mahkemesi Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkarma kararı aldı

Mahkeme, bir yargıcın Trump'ın 6 Ocak 2021'deki ayaklanmaya karıştığı yönündeki kararını onadı ve yasağın başkanlık için geçerli olmadığı yönündeki kararını bozdu.

Mahkemenin 4-3'lük kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yapılacak temyiz başvurusunu beklemek üzere 4 Ocak'a kadar askıya alınacak.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararını aşağıda okuyabilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com

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