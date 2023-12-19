OKUYUN: Colorado Yüksek Mahkemesi Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkarma kararı aldı
Mahkeme, bir yargıcın Trump'ın 6 Ocak 2021'deki ayaklanmaya karıştığı yönündeki kararını onadı ve yasağın başkanlık için geçerli olmadığı yönündeki kararını bozdu.
Mahkemenin 4-3'lük kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yapılacak temyiz başvurusunu beklemek üzere 4 Ocak'a kadar askıya alınacak.
Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararını aşağıda okuyabilirsiniz.
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Kaynak: edition.cnn.com