Ohio'daki turnuvada yaşanan hile skandalı balıkçılık dünyasını sarstı

Ohio'da düzenlenen bir balıkçılık turnuvasında yaklaşık 29.000 $ kazanan takım, balıklarının kurşun ağırlıklar ve balık filetolarıyla doldurulduğunun ortaya çıkmasının ardından Cuma günü diskalifiye edildi.

Erie Gölü Walleye Trail turnuvasının direktörü Jason Fischer CNN 'e yaptığı açıklamada, Cleveland'daki şampiyona tartımında bir takımın balıklarının beklediğinin neredeyse iki katı ağırlığa ulaştığında hemen şüphelendiğini söyledi.

Kovadaki balıkların her birinin yaklaşık 4 pound ağırlığında olması gerektiğini, ancak toplam ağırlığın her birinin en az 7 pound olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

"Bunun mümkün olmadığını düşündüm," dedi. "Kalabalığın homurdanmasını da duyabiliyordum, 'mümkün değil, mümkün değil' gibi. "

"Balığı fiziksel olarak hissettim, balığın içinde sert nesneler hissedebiliyordum" dedi.

Fischer'in hile yapıldığını fark ettiği an, sosyal medyada yayınlanan ve Fischer'in etrafı rakipleriyle çevrili bir şekilde balığı bıçakla kesip açtığını ve içinden kurşun bilye olduğunu söylediği şeyi çıkardığını gösteren birkaç viral videoda belgelendi. Fischer'ın CNN ile paylaştığı bir videoda, hile yaptığı iddia edilen iki kişilik ekibin bir üyesi olan Jacob Runyan sessizce izliyordu.

Fischer "Balıkta ağırlık var" diye bağırdı. Kalabalık Runyan'a hakaretler yağdırdı.

Bir kişinin olta balıkçısına "Her şeyini kaybettin" dediği duyuluyor. Videoda ayrıca Fischer'ın Runyan'a gitmesini ve kalabalığa ona dokunmamalarını söylediği görülüyor.

Fischer CNN'e yaptığı açıklamada Runyan ve takım arkadaşı Chase Cominsky'nin 28.760 dolarlık ödülü kazanacaklarını söyledi. Fischer'ın ev sahipliği yaptığı her turnuvanın para ödülü, her bir balıkçının yarışmak için ödediği giriş ücretinden geliyor.

Fischer yıl boyunca yaklaşık sekiz turnuvaya ev sahipliği yaptığını ve Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'den yarışmacıları çektiğini söyledi. Yarışmacılar, Erie Gölü'nde yakalanan beş walleyden oluşan bir kova için en yüksek toplam ağırlığı kimin elde edebileceğini görmek için karşı karşıya geliyor.

Ne Runyan ne de Cominsky CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

Fischer turnuva yetkililerinin yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Ohio Doğal Kaynaklar Bakanlığı medya ve sosyal yardım uzmanı Stephanie O'Grady CNN'e yaptığı açıklamada, bakanlığın Cuma günü kanıt topladığını ve Cuyahoga İlçe Savcılığı için bir rapor hazırladığını söyledi.

CNN'e gönderdiği e-postada "Bu açık bir soruşturma olduğu için şu anda başka bir yorumumuz yok" dedi.

Fischer hile iddiasını öğrendiğinde "kesinlikle tiksindiğini" söyledi. "Bu bir aile ortamıdır" dedi. "Hepimiz bu sporla gurur duyuyoruz."

Turnuvaları düzenlemek ve yarışmak için "herkes çok fazla fedakârlık yapıyor" dedi.

Bu büyük etkinliği organize etmenin ailesinden çok değerli zamanını aldığını da sözlerine ekledi. "Birinin onları sadece paradan değil, aile zamanından da mahrum bırakacağına inanamıyorum."

Fischer, Runyan ve Cominsky'yi diğer turnuvalardan tanıdığını ve daha önce birkaç turnuva kazandıklarını belirtti.

Ancak yakın zamanda Erie Gölü Walleye Trail turnuvasında tekrar yarışmayacaklarını söyledi.

"Benim turnuvamda asla balık tutamazlar" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com