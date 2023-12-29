Ohio'da tutuklama sırasında Miami Üniversitesi futbolcusuna yumruk atan polis memuru idari izne ayrıldı

Oxford polisinin Facebook'ta yayınladığı bir gönderiye göre, ailesi tarafından Devin Johnson olarak tanımlanan öğrenci, 18 Kasım'da Brick Street'teki bara sadece çıkış yapılan bir kapıdan girerek bir kadın çalışanı iterek geçti.

Polise göre barın müdürü Johnson'la yüzleştiğinde Johnson saldırıya uğradı. Johnson daha sonra bardan ayrılmayı reddetti ve işletmenin dışında bir tartışma meydana geldi.

"Polis memuru olay yerine vardığında şahsın direndiğini gördü ve diğer memurlar kelepçe takılmasına yardımcı olana kadar tutuklama işlemini tamamlayamadı."

CNN olay raporu ve ek yorum için polise ulaştı.

Miami RedHawks takımının 20 yaşındaki defans oyuncusu Johnson tutuklandı ve tutuklamaya direnme, saldırı, haneye tecavüz ve reşit olmayanların sarhoş olmasıyla suçlandı. Avukatı CNN'e yaptığı açıklamada Johnson'ın suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme kayıtlarına göre Johnson'ın davası Şubat ayında görülecek.

Sosyal medyada dolaşan güvenlik kamerası görüntülerinde Johnson birkaç kişiyle birlikte barın dışında görülüyor. Johnson ve adamlardan biri boğuşurken görülüyor ve Johnson polis gelmeden önce en az üç kişi tarafından yere yatırılıyor.

İnsanlar Johnson'ı yere yatırırken bir polis memuru olay yerine geliyor. Memurun Johnson'ı yerde tutmaya çalıştığı ve ona üç kez yumruk attığı görülüyor. Başka bir memur olay yerine geldiğinde Johnson'ı yerde tutmaya devam ederler. Her iki memurun da Johnson'ın başını zorla tuttuğu, bir noktada birinin saçlarından çektiği ve ardından kelepçe taktığı görülüyor.

Johnson'ın avukatı Ryan Agee, bu hafta başında Miami Student 'a yaptığı açıklamada videoyu "son derece rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada Agee şunları söyledi: "Bugüne kadar Oxford Şehri Polis Departmanı ve güç kullanımı soruşturmasını yürütenler arasında kaygı verici bir iletişim eksikliği olmuştur. Departmanın olay sonrası kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve kritik ayrıntıları gözden kaçırdıkları göz önüne alındığında, bağımsız ve harici bir soruşturmanın sadece haklı değil, aynı zamanda toplumun ve Johnson ailesinin soruşturma sürecine olan güvenini ve itimadını korumak için de gerekli olduğuna inanıyoruz."

Pazartesi günü bir Facebook paylaşımında videoyu ele alan Oxford polisi, ilk soruşturmalarının "bu video açısını içermediğini" söyledi.

Oxford Polis Şefi John Jones'a göre olaya karışan polis memuru Matthew Blauvelt soruşturma süresince ücretli idari izinde. CNN yorum için Blauvelt'e ulaşamadı.

Miami Üniversitesi 'nden yapılan açıklamada "rahatsız edici videodan" haberdar olunduğu ve öğrenciye ulaşıldığı belirtildi. Üniversitenin ayrıca "bu olay hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yaşananlarla ilgili derin endişelerimizi ifade etmek için Oxford Belediyesi ile temasa geçtiği" belirtildi.

Belediye Başkanı William Snavely CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu Oxford için çok sıra dışı ve talihsiz bir olay. Açıkça görüldüğü üzere, Belediye aşırı güç kullanımına göz yummamaktadır. Olaya karışan polis memuru idari izne çıkarıldı ve kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturmanın adil, şeffaf ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını amaçlıyoruz."

Olayla ilgili yorum için ulaşılan Brick Street'ten bir temsilci şu anda bir yorumlarının olmadığını söyledi.

Salı günü Instagram'da yayınladıkları bir mesajda ise, "Bu video özellikle Devin ve aile üyeleri için rahatsız edici. Devin ve kalabalık yöneticimizin herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığı ve Devin'in olaydan kısa bir süre sonra polis karakolunda serbest bırakıldığı için minnettarız. Ne olursa olsun, videonun bu bölümünün rahatsız edici olduğu ve duyguları harekete geçirdiği gerçeğini değiştirmiyor."

"Aradan sonra Devin ile görüşme fırsatı bulmayı dört gözle bekliyoruz. Bu tür durumlar, duyguların yüksek olduğu ve hızla sarmal hale geldiği saniyeler içinde gerçekleşebilir. İyi insanlar maalesef (sic) koşulların ortasında kalabilir" diye ekledi.

CNN'den David Williams bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com